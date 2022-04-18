Компрометация спецоперации на Украине может перечеркнуть амбиции России как сверхдержавы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский публицист Рональд Ласецки

«Геополитически это катастрофа, потому что, не захватив Киев и не свергнув киевскую власть, Россия [будет] вынуждена отказаться от своих планов по подчинению Украины. Перспектива белорусского наступления на Волыни и Полесье, которое могло бы отрезать Украину от поставок западного оружия, также однозначно отпадает», — сказал Ласецки.

В такой ситуации Запад, включая Польшу, будет действовать всё агрессивнее и агрессивнее. Поляки могут ненавидеть сильную Россию, но уважать её. В случае же ослабления России Запад будет её просто презирать, заключил эксперт.

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