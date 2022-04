Украина попросила 50 миллиардов долларов у стран «большой семерки» и Международного валютного фонда. Об этом 17 апреля сообщил советник украинского лидера Владимира Зеленского Олег Устенко, передает РИА Новости

Устенко добавил, что Зеленский апеллирует цифрой в 50 миллиардов долларов на период в полгода, чтобы решить проблему дефицита на продолжительное время. Помимо стран G7 задействовано еще несколько треков, добавил советник.

По его словам, для привлечения средств Украина рассматривает также беспроцентный кредит и перераспределение квот специальных прав заимствования (SDR) в МВФ, в этом случае полученные деньги не придется возвращать.

На прошлой неделе Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что стране необходимо не менее 7 млрд долларов ежемесячно в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты.

Между тем кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.