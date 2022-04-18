«Президент четко сказал по поводу того, что речь идет приблизительно про 7 миллиардов евро на месяц — это дефицит, который у нас есть сейчас. Этот дефицит надо финансировать», — указал он.
Устенко добавил, что Зеленский апеллирует цифрой в 50 миллиардов долларов на период в полгода, чтобы решить проблему дефицита на продолжительное время. Помимо стран G7 задействовано еще несколько треков, добавил советник.
По его словам, для привлечения средств Украина рассматривает также беспроцентный кредит и перераспределение квот специальных прав заимствования (SDR) в МВФ, в этом случае полученные деньги не придется возвращать.
На прошлой неделе Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что стране необходимо не менее 7 млрд долларов ежемесячно в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты.
Между тем кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.