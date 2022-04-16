Захват в заложники Виктора Медведчука с последующими попытками "выменять" его на захваченных украинских боевиков очень схож с тактикой, используемой сирийскими террористами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

«Сама абсурдность в том, что они захватили собственного гражданина Украины, народного депутата Украины, которому не вынесен какой-либо судебный приговор…Они этого человека фактически взяли в заложники: мол, давайте, вы отпустите из тюрьмы наших захваченных побратимов… Грубо говоря, как какой-то ИГИЛ* — давайте мы отпустим заложников из мечети, а вы отпустите из тюрьмы пятьдесят наших боевиков», — сказал Рожин. Рожин раскрыл, как продолжится спецоперация после освобождения Мариуполя © Украина.ру

С гуманитарной точки зрения, украинского политика можно было бы обменять на мэров, других политиков, но не на военных, подчеркнул эксперт.

Захват Медведчука — примитивная комбинация, которую пытаются провернуть, чтобы прикрыть то, что происходит в Мариуполе, со сдачей в плен украинских военных — тему, которую пытаются всеми силами потушить в украинских СМИ, заключил собеседник издания.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация