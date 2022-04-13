Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал подробности своего разговора с российским лидером Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». Об этом 13 апреля он рассказал в комментарии журналистам

«Показали, еще не это покажем… Вчерашний визит на космодром и здесь… Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: "Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать", — сказал Лукашенко отвечая на вопрос, продемонстрирует ли Союзное государство, что значит интеграция от Бреста до Владивостока. Лукашенко отреагировал на санкции Запада по-народному © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Встреча президентов накануне длилась почти три часа. В День космонавтики они посетили космодром и осмотрели ход работ. Кроме того, президенты пообщались с работниками «Восточного» и посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса «Ангары».

Президент России Владимир Путин выразил благодарность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов по Украине.