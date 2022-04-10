Продовольственные цены в мире повышались с 2018-2019 года по целому ряду причин. Спецоперация на Украине - лишь одна из них, рассказал в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Продовольственные цены на мировом рынке росли кратно из-за ковида, количественного смягчения на финансовом рынке США и роста спроса на продовольствие. Эксперт рассказал, почему цены на продовольствие на мировом рынке растут © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«В мире денег больше, чем раньше, и потому что есть страны Юго-Восточной Азии, и тот же Китай больше не хочет жить в нищете, как он жил 30-50 лет назад. Стандарты качества жизни в развивающихся странах приближаются к европейским, люди хотят жить, как европейцы (по сути, хотят больше кушать), и это все поднимает цены на продовольствие на мировом рынке, потому что увеличился спрос», — сказал Зубец.

К этой общей тенденции добавилась Украина: полноценного урожая там не собрать, что вызовет резкий рост цен на всю продовольственную линейку.

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