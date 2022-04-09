По железнодорожным путям Украины транспортируется тяжёлая техника и артиллерия. О том, почему Россия не может позволить себе уничтожать железнодорожную инфраструктуру в ходе спецоперации, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев

На территории Украины находится 6,5 миллионов внутренних переселенцев, которым в случае уничтожения инфраструктуры может угрожать голод, подчеркнул эксперт. Олег Неменский о спецоперации на Украине: главная проблема России — не военная инфраструктура © РИА Новости, Нина Зотина

«Не исключено, что они в какой-то момент решат покинуть страну, потому что запасов топлива оставалось приблизительно на 35 дней на Украине. С учетом того, что Россия уничтожает склады ГСМ, которые используются ВСУ, запасов топлива может остаться еще меньше.

В таких условиях, когда фактически топливо закончится — хочу заметить, что основная доставка продуктов питания, средств первой необходимости, осуществляется именно автомобильным транспортом — возникнет гуманитарный кризис.

Запад, вместо того, чтобы помогать в разрешение этого кризиса путем поставок топлива, поставок продовольствия в первую очередь, поставляет оружие. В этом случае поток беженцев с Украины может усилиться», — сказал Евсеев.

Если Россия разрушит транспортные коммуникации, то в этом случае люди окажутся заблокированными и начнется массовая гибель местного населения от голода, в первую очередь. Поэтому Россия не может уничтожать транспортные коммуникации, потому что в этом случае люди не смогут покинуть страну, заключил собеседник издания.

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