«Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300», — написал он.
Параллельно с этим в интернете появились видео перевозки этих систем по железной дороге на территорию Украины.
Ранее Братислава заявляла, что готова передать Киеву С-300, однако при условии компенсации в виде других систем ПВО от союзников. По данным СМИ, вместо отошедших Украине С-300 на боевое дежурство в Словакии заступят американские комплексы Patriot.
В МИД РФ подчеркивали, что поставки иностранного оружия на Украину будет свидетельствовать о подготовке Западом провокаций против России. Москва призвала западные страны прекратить милитаризацию Украины.