Словакия отправила на Украину ЗРК С-300 советского производства. Эту информацию 8 апреля официально подтвердил премьер-министр страны Эдуард Хегер в своих соцсетях

Трагедия в Краматорске, репрессии под Киевом, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 8 апреля © штаб ТерО ДНР/Telegram

Параллельно с этим в интернете появились видео перевозки этих систем по железной дороге на территорию Украины.

Ранее Братислава заявляла, что готова передать Киеву С-300, однако при условии компенсации в виде других систем ПВО от союзников. По данным СМИ, вместо отошедших Украине С-300 на боевое дежурство в Словакии заступят американские комплексы Patriot.

В МИД РФ подчеркивали, что поставки иностранного оружия на Украину будет свидетельствовать о подготовке Западом провокаций против России. Москва призвала западные страны прекратить милитаризацию Украины.