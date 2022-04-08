Михаил Добкин внезапно решил сменить профессию - фото

Бывший глава Харьковской областной госадминистрации Михаил Добкин стал диаконом Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Информация об этом была размещена 7 апреля на сайте Харьковской епархии УПЦ

Из сообщения следует, что Добкин закончил обучение в Харьковской духовной семинарии. Хиротонию (посвящение) экс-губернатора в диаконы проводил глава УПЦ митрополит Онуфрий.

Теперь в качестве диакона Добкин сможет непосредственно участвовать в богослужениях, помогая епископам и священникам.

Блокада Приднестровья, Одесса на стиле, третья волна мобилизации, издевательства над стариками, претензии и угрозы Зеленского. Хроника событий на Украине на утро 8 апреля © REUTERS, Umit Bektas Владимира Зеленского и записался в территориальную оборону Харькова, хотя ранее политик выступал с критикой украинской власти и причислял себя к оппозиции.

Добкин не первый украинский политик, который становится диаконом в УПЦ. Ранее им стал действующий депутат Верховной Рады Вадим Новинский.