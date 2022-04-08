Из сообщения следует, что Добкин закончил обучение в Харьковской духовной семинарии. Хиротонию (посвящение) экс-губернатора в диаконы проводил глава УПЦ митрополит Онуфрий

Теперь в качестве диакона Добкин сможет непосредственно участвовать в богослужениях, помогая епископам и священникам.

Михаил Добкин внезапно решил сменить профессию - фото
© eparchia.kharkov.ua

Блокада Приднестровья, Одесса на стиле, третья волна мобилизации, издевательства над стариками, претензии и угрозы Зеленского. Хроника событий на Украине на утро 8 апреля
Блокада Приднестровья, Одесса на стиле, третья волна мобилизации, издевательства над стариками, претензии и угрозы Зеленского. Хроника событий на Украине на утро 8 апреля
© REUTERS, Umit Bektas
После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины Добкин поддержал режим Владимира Зеленского и записался в территориальную оборону Харькова, хотя ранее политик выступал с критикой украинской власти и причислял себя к оппозиции.

Добкин не первый украинский политик, который становится диаконом в УПЦ. Ранее им стал действующий депутат Верховной Рады Вадим Новинский