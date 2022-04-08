Михаил Добкин внезапно решил сменить профессию - фото

Из сообщения следует, что Добкин закончил обучение в Харьковской духовной семинарии. Хиротонию (посвящение) экс-губернатора в диаконы проводил глава УПЦ митрополит Онуфрий.
Теперь в качестве диакона Добкин сможет непосредственно участвовать в богослужениях, помогая епископам и священникам.
После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины Добкин поддержал режим Владимира Зеленского и записался в территориальную оборону Харькова, хотя ранее политик выступал с критикой украинской власти и причислял себя к оппозиции.
Добкин не первый украинский политик, который становится диаконом в УПЦ. Ранее им стал действующий депутат Верховной Рады Вадим Новинский.