В условиях необходимости разгрома группировки ВСУ в Донбассе, вывод российских войск из Бучи и Гостомеля довольно логичен. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

Он указал, что при перегруппировке войск они могут отводиться с тех направлений, которые на данном этапе не являются главными.

«После разгрома этой группировки [ВСУ в Донбассе] освободится значительное количество войск, которые сегодня скованы удержанием этой группировки в этом котле, и дальше можно будет спокойно развивать наступление высокими темпами на запад», — считает эксперт.

Тем не менее Сивков предположил, что с учётом господства российской авиации в воздухе можно было бы оставить небольшие контингенты российских войск в этих городах.

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