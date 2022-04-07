Он указал, что при перегруппировке войск они могут отводиться с тех направлений, которые на данном этапе не являются главными.
«После разгрома этой группировки [ВСУ в Донбассе] освободится значительное количество войск, которые сегодня скованы удержанием этой группировки в этом котле, и дальше можно будет спокойно развивать наступление высокими темпами на запад», — считает эксперт.
Тем не менее Сивков предположил, что с учётом господства российской авиации в воздухе можно было бы оставить небольшие контингенты российских войск в этих городах.
Полностью интервью можно прочитать здесь.