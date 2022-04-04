Служба безопасности Украины (СБУ) лишила аккредитации нидерландского журналиста Роберта Дулмерса и выслала его из страны. Об этом сообщила газета Nederlands Dagblad, на которую он работал

Египетский журналист рассказал, почему стране не грозит голод из-за событий на Украине © СС0, Pixabay

Представитель нидерландского СМИ был арестован и депортирован из Украины по обвинению в разглашении государственной тайны. Ему запретили въезд на территорию страны на десять лет.

В газете заявили, что нет никаких доказательств каких-либо нарушений со стороны Дулмерса.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за разглашение информации о перемещении вооружений и военнослужащих в условиях военного или чрезвычайного положения. В Верховной раде этот закон приняли 25 марта.

По словам советника офиса украинского президента Алексея Арестовича, запрещается снимать результаты ударов до того, «как с последствиями разобрались спасательные службы». Он советовал выждать хотя бы сутки до того, как публиковать такие кадры.