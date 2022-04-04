Российская валюта продолжает укрепляться. Своим прогнозом о курсе рубля в интервью Украина.ру поделился экономист и политолог Александр Дудчак

«Тут можно опасаться, что он слишком укрепится, но это ему тоже не дадут сделать. Я предполагаю диапазон в 80-85-90. Вряд ли ему позволят вернуться до 75, но если будет производиться оплата в рублях за газ, а потом и за другие товары, спрос на рубль будет увеличиваться. А с учетом ослабления доллара и евро сторонники укрепления рубля могут появиться и на Западе», — сказал Дудчак. Рубль рухнет? Абзалов о реальных последствиях отключения России от доллара © кадр видео Украина.ру

Эксперт добавил, что важно не то, какой будет курс, а чтобы он не колебался. Надо, чтобы не было спекуляций на рубле. Дудчак отметил, что власти ограничили резкий отток капитала с этой целью.

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