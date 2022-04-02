Референдум о присоединении к РФ для Южной Осетии — символический жест, уверен эксперт.
«Просто, в отличие от Абхазии, Осетия не имеет никакого шанса для самостоятельного существования. Экономически она полностью привязана к России. Референдум — это такой символический жест, показывающий, что вопрос с Грузией закрыт окончательно», — сказал Акопов.
Реакция Грузии на присоединение Осетии, которое может пройти до конца года, а может и не пройти, никому не интересна, кроме самой Грузии. В военном смысле они ничего сделать не смогут, заключил собеседник издания.
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