Грузия не представляет для России интереса с военной и геополитической точки зрения. Она и так рано или поздно "свалится" в зону влияния Москвы, уверен обозреватель РИА Новости Пётр Акопов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Референдум о присоединении к РФ для Южной Осетии — символический жест, уверен эксперт. Южная Осетия захотела войти в состав России © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Просто, в отличие от Абхазии, Осетия не имеет никакого шанса для самостоятельного существования. Экономически она полностью привязана к России. Референдум — это такой символический жест, показывающий, что вопрос с Грузией закрыт окончательно», — сказал Акопов.

Реакция Грузии на присоединение Осетии, которое может пройти до конца года, а может и не пройти, никому не интересна, кроме самой Грузии. В военном смысле они ничего сделать не смогут, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.