В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, по которому предполагается внести изменения в текст гимна страны. Текст проекта опубликован на сайте парламента 1 апреля

Предполагается, что первая строчка гимна «Ще не вмерла України і слава, і воля» («Еще не погибла Украины и слава, и воля») будет преобразована в «Процветае Украина і слава, і воля» («Процветает Украина и слава, и воля»).

Это не первый законопроект об изменении украинского гимна, который вносится в парламент в последние дни. В конце марта в Раде предложили изменить первые слова на «Переможе Україна! І слава, і воля» («Победит Украина! И слава и воля»).

Гимн Украины был утвержден Верховной Радой в 2003 году. Он основан на стихотворении Павла Чубинского «Ще не вмерла Україна» 1862 года. Через год после появления текста к нему написал музыку композитор Михаил Вербицкий. Украинский гимн. От символа славянского единства к символу деградации © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

На Украине не редко критиковали первую строчку национального гимна за излишнюю пессимистичность.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру историк Федор Гайда, в нынешней версии украинского гимна не изжита протестность, нет позитивного потенциала. Эксперт назвал эту композицию местечковой версией «Интернационала».

Законодательные инициативы вокруг гимна Украины участились на фоне российской спецоперации, цель которой — демилитаризация и денацификация этой страны и освобождение Донбасса.