Константинов высказался о будущем Харьковской области - 20.05.2024 Украина.ру
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Константинов высказался о будущем Харьковской области
Константинов высказался о будущем Харьковской области - 20.05.2024 Украина.ру
Константинов высказался о будущем Харьковской области
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что будущее Харьковской области возможно только в составе России, передает 20 мая РИА Новости
2024-05-20T09:30
2024-05-20T09:30
харьковская область
новости
россия
владимир константинов
генштаб
вооруженные силы украины
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"Не сомневаюсь, что будущее у Харьковской области светлое. В составе Российской Федерации", - сказал Константинов.В последнюю неделю группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже свыше десяти населенных пунктов. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют также запад и север приграничного города Волчанск. Генштаб ВСУ признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
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харьковская область, новости, россия, владимир константинов, генштаб, вооруженные силы украины
Харьковская область, Новости, Россия, Владимир Константинов, Генштаб, Вооруженные силы Украины

Константинов высказался о будущем Харьковской области

09:30 20.05.2024
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что будущее Харьковской области возможно только в составе России, передает 20 мая РИА Новости
"Не сомневаюсь, что будущее у Харьковской области светлое. В составе Российской Федерации", - сказал Константинов.
В последнюю неделю группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже свыше десяти населенных пунктов.
По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют также запад и север приграничного города Волчанск.
Генштаб ВСУ признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Вчера, 18:35
Бои в Харьковской области. Итоги 19 мая на УкраинеВ украинском Генштабе сообщили об интенсификации боёв в Харьковской области
 
Харьковская областьНовостиРоссияВладимир КонстантиновГенштабВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
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09:30Константинов высказался о будущем Харьковской области
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