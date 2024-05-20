https://ukraina.ru/20240520/1055165549.html
"Погода или преступный умысел": Слуцкий заверил, что следствие установит причину гибели президента Ирана
"Погода или преступный умысел": Слуцкий заверил, что следствие установит причину гибели президента Ирана - 20.05.2024 Украина.ру
"Погода или преступный умысел": Слуцкий заверил, что следствие установит причину гибели президента Ирана
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий 20 мая в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси
2024-05-20T09:00
2024-05-20T09:00
2024-05-20T09:00
новости
иран
саудовская аравия
словакия
слуцкий
эбрахим (ибрахим) раиси
маргарита симоньян
госдума
мид
крушение
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"Что стало ее причиной – погодные условия или преступный умысел – разберется следствие. Однако череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий", - написал он.Политик отметил, что это огромная трагедия и выразил соболезнования иранскому народу.Соболезнования народу Ирана выразила и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Раиси погиб. Наши соболезнования народу Ирана", - написала она в телеграм-канале.Как сообщило агентство Mehr, президент Ирана, глава МИД и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.
https://ukraina.ru/20240520/1055164124.html
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саудовская аравия
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, саудовская аравия, словакия, слуцкий, эбрахим (ибрахим) раиси, маргарита симоньян, госдума, мид, крушение
Новости, Иран, Саудовская Аравия, Словакия, Слуцкий, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Маргарита Симоньян, Госдума, МИД, крушение
"Погода или преступный умысел": Слуцкий заверил, что следствие установит причину гибели президента Ирана
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий 20 мая в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси
"Что стало ее причиной – погодные условия или преступный умысел – разберется следствие. Однако череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий", - написал он.
Политик отметил, что это огромная трагедия и выразил соболезнования иранскому народу.
"Самые глубокие соболезнования иранскому народу, родным и близким погибших! Невосполнимая утрата!" - добавил парламентарий.
Соболезнования народу Ирана выразила и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Раиси погиб. Наши соболезнования народу Ирана", - написала она в телеграм-канале.
Как сообщило агентство Mehr, президент Ирана, глава МИД и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета.
Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.