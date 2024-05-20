https://ukraina.ru/20240520/1055165549.html

"Погода или преступный умысел": Слуцкий заверил, что следствие установит причину гибели президента Ирана

"Погода или преступный умысел": Слуцкий заверил, что следствие установит причину гибели президента Ирана - 20.05.2024 Украина.ру

"Погода или преступный умысел": Слуцкий заверил, что следствие установит причину гибели президента Ирана

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий 20 мая в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси

2024-05-20T09:00

2024-05-20T09:00

2024-05-20T09:00

новости

иран

саудовская аравия

словакия

слуцкий

эбрахим (ибрахим) раиси

маргарита симоньян

госдума

мид

крушение

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"Что стало ее причиной – погодные условия или преступный умысел – разберется следствие. Однако череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий", - написал он.Политик отметил, что это огромная трагедия и выразил соболезнования иранскому народу.Соболезнования народу Ирана выразила и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Раиси погиб. Наши соболезнования народу Ирана", - написала она в телеграм-канале.Как сообщило агентство Mehr, президент Ирана, глава МИД и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.

https://ukraina.ru/20240520/1055164124.html

иран

саудовская аравия

словакия

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новости, иран, саудовская аравия, словакия, слуцкий, эбрахим (ибрахим) раиси, маргарита симоньян, госдума, мид, крушение