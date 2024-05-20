"Погода или преступный умысел": Слуцкий заверил, что следствие установит причину гибели президента Ирана - 20.05.2024 Украина.ру
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"Погода или преступный умысел": Слуцкий заверил, что следствие установит причину гибели президента Ирана
"Погода или преступный умысел": Слуцкий заверил, что следствие установит причину гибели президента Ирана - 20.05.2024 Украина.ру
"Погода или преступный умысел": Слуцкий заверил, что следствие установит причину гибели президента Ирана
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий 20 мая в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси
2024-05-20T09:00
2024-05-20T09:00
новости
иран
саудовская аравия
словакия
слуцкий
эбрахим (ибрахим) раиси
маргарита симоньян
госдума
мид
крушение
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"Что стало ее причиной – погодные условия или преступный умысел – разберется следствие. Однако череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий", - написал он.Политик отметил, что это огромная трагедия и выразил соболезнования иранскому народу.Соболезнования народу Ирана выразила и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Раиси погиб. Наши соболезнования народу Ирана", - написала она в телеграм-канале.Как сообщило агентство Mehr, президент Ирана, глава МИД и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.
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иран
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новости, иран, саудовская аравия, словакия, слуцкий, эбрахим (ибрахим) раиси, маргарита симоньян, госдума, мид, крушение
Новости, Иран, Саудовская Аравия, Словакия, Слуцкий, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Маргарита Симоньян, Госдума, МИД, крушение

"Погода или преступный умысел": Слуцкий заверил, что следствие установит причину гибели президента Ирана

09:00 20.05.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий 20 мая в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси
"Что стало ее причиной – погодные условия или преступный умысел – разберется следствие. Однако череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий", - написал он.
Политик отметил, что это огромная трагедия и выразил соболезнования иранскому народу.
"Самые глубокие соболезнования иранскому народу, родным и близким погибших! Невосполнимая утрата!" - добавил парламентарий.
Соболезнования народу Ирана выразила и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Раиси погиб. Наши соболезнования народу Ирана", - написала она в телеграм-канале.
Как сообщило агентство Mehr, президент Ирана, глава МИД и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета.
Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.
иран - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
07:31
Президент Ирана и глава МИД погибли при крушении вертолетаПрезидент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли в результате крушения вертолета, передает агентство Mehr
 
НовостиИранСаудовская АравияСловакияСлуцкийЭбрахим (Ибрахим) РаисиМаргарита СимоньянГосдумаМИДкрушение
 
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