"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом - 20.05.2024 Украина.ру
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"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом
"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом - 20.05.2024 Украина.ру
"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом
Возможно, Украина попала в ловушку. ВСУ видит, что делают российские войска. Но все ходы, которые она может сделать в ответ - плохие. Каждый ход ВС РФ ставит ВСУ в цугцванг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-05-20T04:40
2024-05-20T04:40
новости
россия
украина
харьковская область
сергей полетаев
всу
вс рф
наступление
оборона
сво
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Россия еще не ввела в бой основные свои силы на севере Харьковской области. Тут не нужно гадать, но пока это действительно похоже на "выманивание" ВСУ, чтобы они перебросили туда резервы, рассказал эксперт.Возможно, именно поэтому в действиях РФ столько "нарочитости и демонстративности". Во-первых, было громко объявлено о том, что появилась новая группировка. Во-вторых, ведущие новостные агентства докладывают о боях за Волчанск и Липцы, добавил он.Сейчас из-за обилия средств контроля над полем боя и ближним тылом все перемещения войск просматриваются. Но мало знать о действиях врага, важно иметь возможность на них отреагировать, указал специалист.Возможно, Украина попала в ловушку. Она видит, что делают российские силы. Но все ходы, которые она может сделать в ответ - плохие, добавил он."Мы можем выбирать время и место удара. Мы можем маневрировать вдоль фронта. И каждый наш ход ставит ВСУ в цугцванг. Чтобы они сейчас не сделали, их позиции будут ухудшаться", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ продолжают удерживать Волчанск, ожидая важного решения со стороны НАТО можно прочитать в интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
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новости, россия, украина, харьковская область, сергей полетаев , всу, вс рф, наступление, оборона, сво, север
Новости, Россия, Украина, Харьковская область, Сергей Полетаев , ВСУ, ВС РФ, наступление, оборона, СВО, север

"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом

04:40 20.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области
Встреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Возможно, Украина попала в ловушку. ВСУ видит, что делают российские войска. Но все ходы, которые она может сделать в ответ - плохие. Каждый ход ВС РФ ставит ВСУ в цугцванг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Россия еще не ввела в бой основные свои силы на севере Харьковской области. Тут не нужно гадать, но пока это действительно похоже на "выманивание" ВСУ, чтобы они перебросили туда резервы, рассказал эксперт.
Возможно, именно поэтому в действиях РФ столько "нарочитости и демонстративности". Во-первых, было громко объявлено о том, что появилась новая группировка. Во-вторых, ведущие новостные агентства докладывают о боях за Волчанск и Липцы, добавил он.
"Это очень похоже на информационно-психологическую операцию. Означает ли это, что мы занимаемся показухой? Вовсе нет. Мы (ВС РФ. - Ред.) сделали свой ход и ждем, как на это отреагируют ВСУ", - подчеркнул Полетаев.
Сейчас из-за обилия средств контроля над полем боя и ближним тылом все перемещения войск просматриваются. Но мало знать о действиях врага, важно иметь возможность на них отреагировать, указал специалист.
Возможно, Украина попала в ловушку. Она видит, что делают российские силы. Но все ходы, которые она может сделать в ответ - плохие, добавил он.
"Мы можем выбирать время и место удара. Мы можем маневрировать вдоль фронта. И каждый наш ход ставит ВСУ в цугцванг. Чтобы они сейчас не сделали, их позиции будут ухудшаться", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ продолжают удерживать Волчанск, ожидая важного решения со стороны НАТО можно прочитать в интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
Ростислав Ищенко интервью
17 мая, 06:05
Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбыУже сейчас в рамках глобальной экономической стагнации у Китая тоже идёт торможение экономики, для государства с 1,5 миллиардами человек это очень существенно. До сих пор Китай удовлетворял запросы своего населения за счёт перманентного экономического роста. Даже нам будет плохо, если в Китае начнутся какие-то дестабилизационные процессы
 
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05:00Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье
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04:40"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом
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