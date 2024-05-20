https://ukraina.ru/20240520/1055134516.html

"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом

"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом - 20.05.2024 Украина.ру

"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом

Возможно, Украина попала в ловушку. ВСУ видит, что делают российские войска. Но все ходы, которые она может сделать в ответ - плохие. Каждый ход ВС РФ ставит ВСУ в цугцванг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-05-20T04:40

2024-05-20T04:40

2024-05-20T04:40

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Россия еще не ввела в бой основные свои силы на севере Харьковской области. Тут не нужно гадать, но пока это действительно похоже на "выманивание" ВСУ, чтобы они перебросили туда резервы, рассказал эксперт.Возможно, именно поэтому в действиях РФ столько "нарочитости и демонстративности". Во-первых, было громко объявлено о том, что появилась новая группировка. Во-вторых, ведущие новостные агентства докладывают о боях за Волчанск и Липцы, добавил он.Сейчас из-за обилия средств контроля над полем боя и ближним тылом все перемещения войск просматриваются. Но мало знать о действиях врага, важно иметь возможность на них отреагировать, указал специалист.Возможно, Украина попала в ловушку. Она видит, что делают российские силы. Но все ходы, которые она может сделать в ответ - плохие, добавил он."Мы можем выбирать время и место удара. Мы можем маневрировать вдоль фронта. И каждый наш ход ставит ВСУ в цугцванг. Чтобы они сейчас не сделали, их позиции будут ухудшаться", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ продолжают удерживать Волчанск, ожидая важного решения со стороны НАТО можно прочитать в интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников

https://ukraina.ru/20240517/1055114414.html

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новости, россия, украина, харьковская область, сергей полетаев , всу, вс рф, наступление, оборона, сво, север