"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области
Возможно, Украина попала в ловушку. ВСУ видит, что делают российские войска. Но все ходы, которые она может сделать в ответ - плохие. Каждый ход ВС РФ ставит ВСУ в цугцванг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Россия еще не ввела в бой основные свои силы на севере Харьковской области. Тут не нужно гадать, но пока это действительно похоже на "выманивание" ВСУ, чтобы они перебросили туда резервы, рассказал эксперт.
Возможно, именно поэтому в действиях РФ столько "нарочитости и демонстративности". Во-первых, было громко объявлено о том, что появилась новая группировка. Во-вторых, ведущие новостные агентства докладывают о боях за Волчанск и Липцы, добавил он.
"Это очень похоже на информационно-психологическую операцию. Означает ли это, что мы занимаемся показухой? Вовсе нет. Мы (ВС РФ. - Ред.) сделали свой ход и ждем, как на это отреагируют ВСУ", - подчеркнул Полетаев.
Сейчас из-за обилия средств контроля над полем боя и ближним тылом все перемещения войск просматриваются. Но мало знать о действиях врага, важно иметь возможность на них отреагировать, указал специалист.
Возможно, Украина попала в ловушку. Она видит, что делают российские силы. Но все ходы, которые она может сделать в ответ - плохие, добавил он.
"Мы можем выбирать время и место удара. Мы можем маневрировать вдоль фронта. И каждый наш ход ставит ВСУ в цугцванг. Чтобы они сейчас не сделали, их позиции будут ухудшаться", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
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