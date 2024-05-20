https://ukraina.ru/20240520/1055170897.html

О битве за Антарктиду, Украине без света, "Силе Сибири" и китайских электромобилях – Митрахович

О битве за Антарктиду, Украине без света, "Силе Сибири" и китайских электромобилях – Митрахович - 20.05.2024 Украина.ру

О битве за Антарктиду, Украине без света, "Силе Сибири" и китайских электромобилях – Митрахович

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович оценил причины и последствия Украина.ру, 20.05.2024

2024-05-20T12:06

2024-05-20T12:06

2024-05-20T12:06

видео

станислав митрахович

китай

россия

антарктида

владимир путин

газпром

сила сибири

энергетика

украина

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович оценил причины и последствия украинского блэкаута, рассказал о взаимодействии России и Китая в сфере энергетики и прокомментировал претензии Британии на территории Антарктиды и антарктический шельф, богатый нефтью и газом. 00:27 – Украина полностью обесточена: причины и последствия этого блэкаута; 04:54 – визит Путина в Китай: о взаимодействие РФ и КНР выходит на новый уровень; 09:01 – о проекте Газпрома "Восточная система газоснабжения"; 10:51 – о территориальных претензиях Британии на север Антарктиды: запасы нефти и газа на шельфе перестанут быть неприкосновенными? 13:04 – о китайских электромобилях и мировом топливном рынке.

китай

россия

антарктида

украина

сша

ирак

вьетнам

запад

кнр (китай)

индия

монголия

москва

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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