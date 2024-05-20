О битве за Антарктиду, Украине без света, "Силе Сибири" и китайских электромобилях – Митрахович - 20.05.2024 Украина.ру
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О битве за Антарктиду, Украине без света, "Силе Сибири" и китайских электромобилях – Митрахович
О битве за Антарктиду, Украине без света, "Силе Сибири" и китайских электромобилях – Митрахович - 20.05.2024 Украина.ру
О битве за Антарктиду, Украине без света, "Силе Сибири" и китайских электромобилях – Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович оценил причины и последствия Украина.ру, 20.05.2024
2024-05-20T12:06
2024-05-20T12:06
видео
станислав митрахович
китай
россия
антарктида
владимир путин
газпром
сила сибири
энергетика
украина
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович оценил причины и последствия украинского блэкаута, рассказал о взаимодействии России и Китая в сфере энергетики и прокомментировал претензии Британии на территории Антарктиды и антарктический шельф, богатый нефтью и газом. 00:27 – Украина полностью обесточена: причины и последствия этого блэкаута; 04:54 – визит Путина в Китай: о взаимодействие РФ и КНР выходит на новый уровень; 09:01 – о проекте Газпрома "Восточная система газоснабжения"; 10:51 – о территориальных претензиях Британии на север Антарктиды: запасы нефти и газа на шельфе перестанут быть неприкосновенными? 13:04 – о китайских электромобилях и мировом топливном рынке.
китай
россия
антарктида
украина
сша
ирак
вьетнам
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О битве за Антарктиду, Украине без света, "Силе Сибири" и китайских электромобилях – Митрахович

12:06 20.05.2024
 
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович оценил причины и последствия украинского блэкаута, рассказал о взаимодействии России и Китая в сфере энергетики и прокомментировал претензии Британии на территории Антарктиды и антарктический шельф, богатый нефтью и газом.

00:27 – Украина полностью обесточена: причины и последствия этого блэкаута;
04:54 – визит Путина в Китай: о взаимодействие РФ и КНР выходит на новый уровень;
09:01 – о проекте Газпрома "Восточная система газоснабжения";
10:51 – о территориальных претензиях Британии на север Антарктиды: запасы нефти и газа на шельфе перестанут быть неприкосновенными?
13:04 – о китайских электромобилях и мировом топливном рынке.
 
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