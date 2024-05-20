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Путин назвал погибшего президента Ирана выдающимся политиком и другом России

Путин назвал погибшего президента Ирана выдающимся политиком и другом России - 20.05.2024 Украина.ру

Путин назвал погибшего президента Ирана выдающимся политиком и другом России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о Раиси самую светлую память

2024-05-20T11:46

2024-05-20T11:46

2024-05-20T11:46

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Владимир Путин направил телеграмму Верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи.Он назвал погибшего президента настоящим другом России, который внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между странами."Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе", - добавил он.Также Путин пожелал всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом невосполнимой утраты.Вертолет, перевозивший президента Ирана, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Согласно Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

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новости, иран, россия, азербайджан, эбрахим (ибрахим) раиси, владимир путин, ильхам алиев