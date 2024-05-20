https://ukraina.ru/20240520/1055143753.html

Каскадное обрушение фронта: военный эксперт рассказал, почему оборона ВСУ порвется "как гнилая ткань"

Каскадное обрушение фронта: военный эксперт рассказал, почему оборона ВСУ порвется "как гнилая ткань" - 20.05.2024 Украина.ру

Каскадное обрушение фронта: военный эксперт рассказал, почему оборона ВСУ порвется "как гнилая ткань"

Стратегия ВС РФ может привести к каскадному обрушению фронта. Но это не будут стрелки на полкарты. Это будет означать, что оборона ВСУ порвется, как гнилая ткань. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-05-20T05:40

2024-05-20T05:40

2024-05-20T05:40

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Даже если ВС РФ откроют Сумское направление, это лишь приведет к продолжению текущей боевой работы, а не к глубоким прорывам. Стратегия на истощение ВСУ продолжится. У России нет инструментов для быстрого прорыва фронта на большую глубину, рассказал эксперт."Я пока не могу выделить тут главного направления нашего удара, потому что мы оказываем давление по всему фронту. Мы направляем резервы туда, где рвется. А поскольку у нас резервов больше, мы развиваем успех быстрее, чем противник пытается затыкать эти дыры", - отметил специалист.Стратегия ВС РФ может привести к каскадному обрушению фронта. Но это не будут стрелки на полкарты. Это будет означать, что оборона ВСУ порвется, как гнилая ткань, добавил он. Я очень обрадуюсь, если это произойдет этим летом. Но это может произойти следующим летом или даже следующей зимой. Это зависит от того, насколько велики будут западные поставки оружия для Украины и насколько успешно Киев сможет провести мобилизацию, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, смогут ли ВС РФ совершить активный рывок к Харькову можно прочитать в интервью Владислава Угольного: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ

https://ukraina.ru/20240517/1055115016.html

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новости, россия, украина, киев, сергей полетаев , всу, мобилизация, сво, сумская область, резервы, наступление, вс рф