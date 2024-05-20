https://ukraina.ru/20240520/1055165177.html

Главное за ночь 20 мая

Главное за ночь 20 мая - 20.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 20 мая

Российские войска нанесли серию ударов по объектам противника в Одесской области. Украина.ру, 20.05.2024

2024-05-20T08:05

2024-05-20T08:05

2024-05-20T08:05

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Российские войска нанесли серию ударов по объектам противника в Одесской области.Минобороны: средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА, из которых пять – над территорией Белгородской области, два - над Курской областью.Мастер-план развития освобожденной Авдеевки в ДНР планируют разработать в течение года, при этом главная задача на сегодня - подготовить инфраструктуру города к зиме, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.По его словам, в новых регионах на стадии разработки находится порядка 20 таких мастер-планов для развития населенных пунктов.

https://ukraina.ru/20240520/1055163839.html

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пво, новости, одесская область, белгородская область, курская область, минобороны, марат хуснуллин