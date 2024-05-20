Главное за ночь 20 мая
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Российские войска нанесли серию ударов по объектам противника в Одесской области.
Минобороны: средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА, из которых пять – над территорией Белгородской области, два - над Курской областью.
Мастер-план развития освобожденной Авдеевки в ДНР планируют разработать в течение года, при этом главная задача на сегодня - подготовить инфраструктуру города к зиме, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, в новых регионах на стадии разработки находится порядка 20 таких мастер-планов для развития населенных пунктов.
По его словам, в новых регионах на стадии разработки находится порядка 20 таких мастер-планов для развития населенных пунктов.
07:13Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областямиРоссийские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Обоянским районом Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале