Главное за ночь 20 мая - 20.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 20 мая
Главное за ночь 20 мая - 20.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 20 мая
Российские войска нанесли серию ударов по объектам противника в Одесской области. Украина.ру, 20.05.2024
2024-05-20T08:05
2024-05-20T08:05
пво
новости
одесская область
белгородская область
курская область
минобороны
марат хуснуллин
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Российские войска нанесли серию ударов по объектам противника в Одесской области.Минобороны: средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА, из которых пять – над территорией Белгородской области, два - над Курской областью.Мастер-план развития освобожденной Авдеевки в ДНР планируют разработать в течение года, при этом главная задача на сегодня - подготовить инфраструктуру города к зиме, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.По его словам, в новых регионах на стадии разработки находится порядка 20 таких мастер-планов для развития населенных пунктов.
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одесская область
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пво, новости, одесская область, белгородская область, курская область, минобороны, марат хуснуллин
ПВО, Новости, Одесская область, Белгородская область, Курская область, Минобороны, Марат Хуснуллин

Главное за ночь 20 мая

08:05 20.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские войска нанесли серию ударов по объектам противника в Одесской области.
Минобороны: средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА, из которых пять – над территорией Белгородской области, два - над Курской областью.
Мастер-план развития освобожденной Авдеевки в ДНР планируют разработать в течение года, при этом главная задача на сегодня - подготовить инфраструктуру города к зиме, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, в новых регионах на стадии разработки находится порядка 20 таких мастер-планов для развития населенных пунктов.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
07:13
Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областямиРоссийские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Обоянским районом Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале
 
ПВОНовостиОдесская областьБелгородская областьКурская областьМинобороныМарат Хуснуллин
 
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