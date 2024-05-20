Украинца, у которого украли больше миллиона долларов в Польше, задержали за вранье - 20.05.2024 Украина.ру
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Украинца, у которого украли больше миллиона долларов в Польше, задержали за вранье
Украинца, у которого украли больше миллиона долларов в Польше, задержали за вранье - 20.05.2024 Украина.ру
Украинца, у которого украли больше миллиона долларов в Польше, задержали за вранье
Украинца, у которого в апреле украли сумку с четырьмя миллионами злотых (более миллиона долларов), задержали за дачу ложных показаний. Об этом 20 мая сообщает rmf24.pl
2024-05-20T12:10
2024-05-20T12:10
украинец
новости
польша
кража
избиение
деньги
полиция
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Около месяца назад 58-летний мужчина подал правоохранителям официальное заявление об ограблении. Двое мужчин, личности которых пока не установлены, напали на него, когда он заходил в многоквартирный дом на улице Кошикова. Они сбили его с ног, жестоко избили и отобрали сумку с деньгами.На допросах он утверждал, что вся сумма принадлежала ему.Оказалось, что показания не соответствуют действительности. Полиция установила, что украденные деньги не принадлежали мужчине. Суд постановил арестовать его, чтобы он не препятствовал процессу .Более подробную информацию правоохранители пока не раскрывают.
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украинец, новости, польша, кража, избиение, деньги, полиция
украинец, Новости, Польша, кража, избиение, деньги, полиция

Украинца, у которого украли больше миллиона долларов в Польше, задержали за вранье

12:10 20.05.2024
 
© Benjamin Hahn / flickr
© Benjamin Hahn / flickr
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Украинца, у которого в апреле украли сумку с четырьмя миллионами злотых (более миллиона долларов), задержали за дачу ложных показаний. Об этом 20 мая сообщает rmf24.pl
Около месяца назад 58-летний мужчина подал правоохранителям официальное заявление об ограблении.
Двое мужчин, личности которых пока не установлены, напали на него, когда он заходил в многоквартирный дом на улице Кошикова. Они сбили его с ног, жестоко избили и отобрали сумку с деньгами.
На допросах он утверждал, что вся сумма принадлежала ему.
Оказалось, что показания не соответствуют действительности. Полиция установила, что украденные деньги не принадлежали мужчине. Суд постановил арестовать его, чтобы он не препятствовал процессу .
Более подробную информацию правоохранители пока не раскрывают.
18 мая, 18:02
Украинец на 9 мая запустил над рейхстагом в Берлине дрон с флагом России и георгиевскими лентамиУкраинец запустил дрон с российским флагом на 9 мая над зданием рейхстага, за это ему грозит штраф. Об этом 18 мая сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на полицию Берлина
 
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