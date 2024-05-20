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Более 250 тысяч украинцев обновили данные в приложении Минобороны

Более 250 тысяч украинцев обновили данные в приложении Минобороны - 20.05.2024 Украина.ру

Более 250 тысяч украинцев обновили данные в приложении Минобороны

Около 260 тысяч украинцев обновили свои данные в новом приложении "Резерв+". Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Киев24"

2024-05-20T11:44

2024-05-20T11:44

2024-05-20T11:45

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С 18 мая на Украине начал работу сервис для военнообязанных "Резерв+". "В нём около 260 тысяч украинцев уточнили и обновили свои данные. Это в 80 раз больше, чем в Центрах оказания административных услуг", - заявил Лазуткин. По словам спикера МО Украины, военкоматы пока не прислали окончательную статистику, так как процесс продолжается.Он добавил, что приложение заработало во всём мире, потому что в первый день у пользователей как с Украины, так и из-за рубежа возникли проблемы. По словам спикера Минобороны, в приложении начались сбои, когда одновременно 700 тысяч человек попытались авторизоваться и обновить свои данные.В Минобороны Украины подчеркнули, что при обновлении данных в приложении направление на военно-врачебную комиссию выдаваться не будет. Оно может быть выписано впоследствии в случае необходимости, добавили в МО Украины.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.

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новости, украина, владимир зеленский, минобороны, мобилизация, уклонисты, комиссия, медосмотр