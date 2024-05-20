"Уже не до песен": в Крыму задержали пару, которая кошмарила соседей нацистскими лозунгами и песнями - 20.05.2024 Украина.ру
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"Уже не до песен": в Крыму задержали пару, которая кошмарила соседей нацистскими лозунгами и песнями
"Уже не до песен": в Крыму задержали пару, которая кошмарила соседей нацистскими лозунгами и песнями - 20.05.2024 Украина.ру
"Уже не до песен": в Крыму задержали пару, которая кошмарила соседей нацистскими лозунгами и песнями
В Евпатории российские спецслужбы задержали семейную пару, которая выкривали нацистские лозунги и песни. Об этом 20 мая сообщил телеграм-каналл "Крымский СМЕРШ"
2024-05-20T11:42
2024-05-20T11:42
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Российские правоохранители задержали семейную пару из города Евпатории. Они проживали на улице Пролетарская и терроризировали соседей.Авторы телеграм-канала опубликовали видео задержания семейной пары. Сотрудники спецслужб проникли в жилище через окно. Источник пишет, что на данный моменты составлены материалы и даётся процессуальная оценка их действиям.В комментариях предлагают направить задержанных на Украину, "если они по ней так скучают". Некоторые интересуется, почему они не пели во время задержания. А также спрашивают, какое наказание они понесут."Извинениями не отделаются? Может в неньку их, по которой так скучают?", "Красиво же!! А чего не поют?!", "Все? Больше песен не будет?", "Таких лишать гражданства и на родину в хохляньдию", "Уже не до песен", - пишут в комментариях к посту "Смерша".В январе разгорелся скандал с участием жительницы села Фрунзе Сакского района (вблизи Евпатории). Переселенка из Херсонской области в нетрезвом виде вступила в словесную перепалку с военнослужащими. Она заявила, что придут ВСУ и "всех расстреляют". Видеозапись опубликовали авторы телеграм-канала "ЧП КРЫМ".Местные жители, которые услышали её выступление в магазине, на улице попросили женщину объясниться. Вскоре женщина была задержана. На видео она извинилась за свои высказывания и попросила прощения.
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новости, евпатория, россия, крым, украина, вооруженные силы украины, нацисты, украинские неонацисты, националистический лозунг
Новости, Евпатория, Россия, Крым, Украина, Вооруженные силы Украины, нацисты, украинские неонацисты, националистический лозунг

"Уже не до песен": в Крыму задержали пару, которая кошмарила соседей нацистскими лозунгами и песнями

11:42 20.05.2024
 
© соцсетиПара из Евпатории кошмарила соседей нацистскими лозунгами
Пара из Евпатории кошмарила соседей нацистскими лозунгами
© соцсети
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В Евпатории российские спецслужбы задержали семейную пару, которая выкривали нацистские лозунги и песни. Об этом 20 мая сообщил телеграм-каналл "Крымский СМЕРШ"
Российские правоохранители задержали семейную пару из города Евпатории. Они проживали на улице Пролетарская и терроризировали соседей.

"... включали нацисткие песни, орали нацисткие лозунги, оскорбляли страну, президента, обещали резать и вешать москалей", - говорится в публикации.

Авторы телеграм-канала опубликовали видео задержания семейной пары. Сотрудники спецслужб проникли в жилище через окно.
Источник пишет, что на данный моменты составлены материалы и даётся процессуальная оценка их действиям.
В комментариях предлагают направить задержанных на Украину, "если они по ней так скучают". Некоторые интересуется, почему они не пели во время задержания. А также спрашивают, какое наказание они понесут.
"Извинениями не отделаются? Может в неньку их, по которой так скучают?", "Красиво же!! А чего не поют?!", "Все? Больше песен не будет?", "Таких лишать гражданства и на родину в хохляньдию", "Уже не до песен", - пишут в комментариях к посту "Смерша".
В январе разгорелся скандал с участием жительницы села Фрунзе Сакского района (вблизи Евпатории). Переселенка из Херсонской области в нетрезвом виде вступила в словесную перепалку с военнослужащими. Она заявила, что придут ВСУ и "всех расстреляют". Видеозапись опубликовали авторы телеграм-канала "ЧП КРЫМ".
Местные жители, которые услышали её выступление в магазине, на улице попросили женщину объясниться. Вскоре женщина была задержана. На видео она извинилась за свои высказывания и попросила прощения.
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