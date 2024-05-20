Удар получился неожиданным: офицер запаса рассказал о падении морального духа ВСУ под Волчанском - 20.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240520/1055158906.html
Удар получился неожиданным: офицер запаса рассказал о падении морального духа ВСУ под Волчанском
Удар получился неожиданным: офицер запаса рассказал о падении морального духа ВСУ под Волчанском - 20.05.2024 Украина.ру
Удар получился неожиданным: офицер запаса рассказал о падении морального духа ВСУ под Волчанском
Скрыть наступательный потенциал ВС РФ на севере было тяжело. Тем не менее российские службы смогли сохранить в тайне информацию о времени удара ВС РФ под Волчанском, это вылилось в удачное продвижение в Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-05-20T06:00
2024-05-20T06:00
новости
харьковская область
нато
всу
север
разведка
наступление
вс рф
сво
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046434350_0:303:3101:2047_1920x0_80_0_0_85d86314c67c21e9249b7677b0da7c3b.jpg.webp
Продвижение российских войск в районе Волчанска — это прикрытие левого фланга наступающей Донбасской группировки. Это отвлекающий удар, который получился хорошим и неожиданным, рассказал офицер.Неожиданным удар стал для простых жителей Украины, а не для военных и администрации Волчанска. Украинские военнопленные рассказывают, что их информировали о возможном российском наступлении, добавил эксперт.Разведка работает со всех сторон. К тому же Украине в этом помогает спутниковая группировка НАТО. Скрыть российский наступательный потенциал было очень тяжело. Но несмотря на это, службы смогли сохранить в тайне информацию о точном времени удара, что способствовало удачному продвижению на севере, подчеркнул он.Это те украинские мобилизованные, которых поставили вдоль границы, пообещав, что они будут охранять кукурузные поля. Но они оказались совершенно не готовы к ведению боевых действий, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.руО том, почему украинская армия в Харькове попала в тяжелую ситуацию цугцванга можно прочесть в интервью Олега Измайлова Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
https://ukraina.ru/20240518/1055147160.html
харьковская область
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046434350_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_906123f3566cb39f4ff71024324c64d6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, нато, всу, север, разведка, наступление, вс рф, сво, харьков, мобилизация, граница, пленные
Новости, Харьковская область, НАТО, ВСУ, север, разведка, наступление, ВС РФ, СВО, Харьков, мобилизация, граница, Пленные

Удар получился неожиданным: офицер запаса рассказал о падении морального духа ВСУ под Волчанском

06:00 20.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Скрыть наступательный потенциал ВС РФ на севере было тяжело. Тем не менее российские службы смогли сохранить в тайне информацию о времени удара ВС РФ под Волчанском, это вылилось в удачное продвижение в Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Продвижение российских войск в районе Волчанска — это прикрытие левого фланга наступающей Донбасской группировки. Это отвлекающий удар, который получился хорошим и неожиданным, рассказал офицер.
Неожиданным удар стал для простых жителей Украины, а не для военных и администрации Волчанска. Украинские военнопленные рассказывают, что их информировали о возможном российском наступлении, добавил эксперт.
Разведка работает со всех сторон. К тому же Украине в этом помогает спутниковая группировка НАТО. Скрыть российский наступательный потенциал было очень тяжело. Но несмотря на это, службы смогли сохранить в тайне информацию о точном времени удара, что способствовало удачному продвижению на севере, подчеркнул он.
"Более того, наши ребята недавно взяли одного пленного, который действительно был в заградотряде. Это говорит о том, что моральный дух ВСУ в районе Волчанска очень слаб. Большая часть пленных — это мужики старше 50 лет", - отметил Липовой.
Это те украинские мобилизованные, которых поставили вдоль границы, пообещав, что они будут охранять кукурузные поля. Но они оказались совершенно не готовы к ведению боевых действий, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.ру
О том, почему украинская армия в Харькове попала в тяжелую ситуацию цугцванга можно прочесть в интервью Олега Измайлова Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
Гапарян - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
18 мая, 13:10
Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказанииВместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
 
НовостиХарьковская областьНАТОВСУсеверразведканаступлениеВС РФСВОХарьковмобилизацияграницаПленные
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:13Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской областью
06:00Удар получился неожиданным: офицер запаса рассказал о падении морального духа ВСУ под Волчанском
05:50"Украина сообщает об эвакуации": офицер рассказал, откуда Россия может ударить в Сумской области
05:40Каскадное обрушение фронта: военный эксперт рассказал, почему оборона ВСУ порвется "как гнилая ткань"
05:30Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"
05:15Красиво разыгранная партия: Сергей Полетаев рассказал, как привела к успеху "возня за непонятные села"
05:00Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье
04:50Главная интрига: Сергей Полетаев рассказал, какие силы Киев может перебросить под Липцы и Волчанск
04:40"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом
04:30Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и Молдавии
04:15"Мост разрушили и все": Виктор Кутырь рассказал, как ВС РФ могут перебить логистику ВСУ и выйти к Сумам
04:07Украина за неделю. Западные партнеры толкают Зеленского на выборы и к переговорам, а Шольц дает Патриоты
04:00"Линией Суровикина" тут и не пахнет: эксперт раскрыл, какую оборону ВСУ нарыли за Липцами и Волчанском
03:53Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию
03:40Миссия невыполнима: Липовой о том, почему на Западе "шепчут", что не будут посылать войска на Украину
03:30Это похоже на выманивание ВСУ: эксперт о том, почему Россия не ввела под Харьковом основные резервы
03:15"Получите по полной программе": Липовой объяснил, что будет, если НАТО ударит по России или Приднестровью
03:00Мы близки к взятию Нетайлово: военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ на Донецком фронте
00:14"Народ имеет право на восстание". Украинские эксперты тщетно ищут выход из военно-политического тупика
18:35Бои в Харьковской области. Итоги 19 мая на Украине
Лента новостейМолния