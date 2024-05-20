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Удар получился неожиданным: офицер запаса рассказал о падении морального духа ВСУ под Волчанском

Удар получился неожиданным: офицер запаса рассказал о падении морального духа ВСУ под Волчанском - 20.05.2024 Украина.ру

Удар получился неожиданным: офицер запаса рассказал о падении морального духа ВСУ под Волчанском

Скрыть наступательный потенциал ВС РФ на севере было тяжело. Тем не менее российские службы смогли сохранить в тайне информацию о времени удара ВС РФ под Волчанском, это вылилось в удачное продвижение в Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-05-20T06:00

2024-05-20T06:00

2024-05-20T06:00

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Продвижение российских войск в районе Волчанска — это прикрытие левого фланга наступающей Донбасской группировки. Это отвлекающий удар, который получился хорошим и неожиданным, рассказал офицер.Неожиданным удар стал для простых жителей Украины, а не для военных и администрации Волчанска. Украинские военнопленные рассказывают, что их информировали о возможном российском наступлении, добавил эксперт.Разведка работает со всех сторон. К тому же Украине в этом помогает спутниковая группировка НАТО. Скрыть российский наступательный потенциал было очень тяжело. Но несмотря на это, службы смогли сохранить в тайне информацию о точном времени удара, что способствовало удачному продвижению на севере, подчеркнул он.Это те украинские мобилизованные, которых поставили вдоль границы, пообещав, что они будут охранять кукурузные поля. Но они оказались совершенно не готовы к ведению боевых действий, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.руО том, почему украинская армия в Харькове попала в тяжелую ситуацию цугцванга можно прочесть в интервью Олега Измайлова Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников

https://ukraina.ru/20240518/1055147160.html

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