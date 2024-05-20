https://ukraina.ru/20240520/1055167563.html

На Украине подсчитали число уклонистов и определили области-рекордсмены

На Украине подсчитали число уклонистов и определили области-рекордсмены - 20.05.2024 Украина.ру

На Украине подсчитали число уклонистов и определили области-рекордсмены

На Украине почти 95 тысяч военнообязанных уклоняются от явки в военкомат. Об этом сообщили журналисты украинского интернет-издания OBOZ.UA.

2024-05-20T10:39

2024-05-20T10:39

2024-05-20T10:39

новости

украина

днепропетровская область

черниговская область

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада

мобилизация

уклонисты

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049712201_0:74:510:361_1920x0_80_0_0_7b76d45430ba4d239bdeb0d6862efd24.jpg

Журналисты направили запросы во все областные управления полиции о неявке в военкоматы."Выяснилось, что военкомы передали в НПУ (Нацполиция Украины. – Ред.) информацию о 94,5 тысячах человек, уклоняющихся от явки в ТЦК (военкомат. – ред.). Поэтому проблема есть: некоторые украинцы цинично считают, что защищать Родину […] должен кто-то другой, а не он", - говорится в материале.Больше всего уклонистов насчитали в Днепропетровской области. В местные подразделения полиции за 2024 год поступило 38 282 обращения об уклонении от мобилизации. Из них нашли и отправили в военкомат 5 511 человек.В Черниговской области разыскивали 9 115 уклонистов, из них 1 429 человек уже нашли и отправили в военкомат.В полицию Харьковской области направили информацию о 4 664 уклонистах. Из них 1 954 человек задержали и отправили в военкоматы.В Ивано-Франковской области в 2024 году полиция зарегистрировала 2 328 обращений от военкоматов. В регионе отыскали и направили в военкоматы 1 814 человек.Сами журналисты подчеркивают, что реальное число уклонистов может отличаться от предоставленных полицией данных.При этом украинское издание "УНИАН" в марте сообщило со ссылкой на замначальника областного военкомата, что в регионе разыскивают почти 40 тысяч уклонистов.А депутат Верховной Рады Александр Дубинский констатировал резкий рост числа уклонистов. По его подсчетам, по стране от службы уклоняется около миллиона украинцев.Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.

https://ukraina.ru/20240519/1055151293.html

украина

днепропетровская область

черниговская область

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, днепропетровская область, черниговская область, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада, мобилизация, уклонисты, всу, харьковская область