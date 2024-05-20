На Украине подсчитали число уклонистов и определили области-рекордсмены - 20.05.2024 Украина.ру
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На Украине подсчитали число уклонистов и определили области-рекордсмены
На Украине подсчитали число уклонистов и определили области-рекордсмены - 20.05.2024 Украина.ру
На Украине подсчитали число уклонистов и определили области-рекордсмены
На Украине почти 95 тысяч военнообязанных уклоняются от явки в военкомат. Об этом сообщили журналисты украинского интернет-издания OBOZ.UA.
2024-05-20T10:39
2024-05-20T10:39
новости
украина
днепропетровская область
черниговская область
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада
мобилизация
уклонисты
всу
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Журналисты направили запросы во все областные управления полиции о неявке в военкоматы."Выяснилось, что военкомы передали в НПУ (Нацполиция Украины. – Ред.) информацию о 94,5 тысячах человек, уклоняющихся от явки в ТЦК (военкомат. – ред.). Поэтому проблема есть: некоторые украинцы цинично считают, что защищать Родину […] должен кто-то другой, а не он", - говорится в материале.Больше всего уклонистов насчитали в Днепропетровской области. В местные подразделения полиции за 2024 год поступило 38 282 обращения об уклонении от мобилизации. Из них нашли и отправили в военкомат 5 511 человек.В Черниговской области разыскивали 9 115 уклонистов, из них 1 429 человек уже нашли и отправили в военкомат.В полицию Харьковской области направили информацию о 4 664 уклонистах. Из них 1 954 человек задержали и отправили в военкоматы.В Ивано-Франковской области в 2024 году полиция зарегистрировала 2 328 обращений от военкоматов. В регионе отыскали и направили в военкоматы 1 814 человек.Сами журналисты подчеркивают, что реальное число уклонистов может отличаться от предоставленных полицией данных.При этом украинское издание "УНИАН" в марте сообщило со ссылкой на замначальника областного военкомата, что в регионе разыскивают почти 40 тысяч уклонистов.А депутат Верховной Рады Александр Дубинский констатировал резкий рост числа уклонистов. По его подсчетам, по стране от службы уклоняется около миллиона украинцев.Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
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новости, украина, днепропетровская область, черниговская область, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада, мобилизация, уклонисты, всу, харьковская область
Новости, Украина, Днепропетровская область, Черниговская область, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада, мобилизация, уклонисты, ВСУ, Харьковская область

На Украине подсчитали число уклонистов и определили области-рекордсмены

10:39 20.05.2024
 
© Нацполиция Днепропетровской области
© Нацполиция Днепропетровской области
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На Украине почти 95 тысяч военнообязанных уклоняются от явки в военкомат. Об этом сообщили журналисты украинского интернет-издания OBOZ.UA.
Журналисты направили запросы во все областные управления полиции о неявке в военкоматы.
"Выяснилось, что военкомы передали в НПУ (Нацполиция Украины. – Ред.) информацию о 94,5 тысячах человек, уклоняющихся от явки в ТЦК (военкомат. – ред.). Поэтому проблема есть: некоторые украинцы цинично считают, что защищать Родину […] должен кто-то другой, а не он", - говорится в материале.
Больше всего уклонистов насчитали в Днепропетровской области. В местные подразделения полиции за 2024 год поступило 38 282 обращения об уклонении от мобилизации. Из них нашли и отправили в военкомат 5 511 человек.
В Черниговской области разыскивали 9 115 уклонистов, из них 1 429 человек уже нашли и отправили в военкомат.
В полицию Харьковской области направили информацию о 4 664 уклонистах. Из них 1 954 человек задержали и отправили в военкоматы.
В Ивано-Франковской области в 2024 году полиция зарегистрировала 2 328 обращений от военкоматов. В регионе отыскали и направили в военкоматы 1 814 человек.
Сами журналисты подчеркивают, что реальное число уклонистов может отличаться от предоставленных полицией данных.
При этом украинское издание "УНИАН" в марте сообщило со ссылкой на замначальника областного военкомата, что в регионе разыскивают почти 40 тысяч уклонистов.
А депутат Верховной Рады Александр Дубинский констатировал резкий рост числа уклонистов. По его подсчетам, по стране от службы уклоняется около миллиона украинцев.
Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Вчера, 09:43
Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизацииС 18 мая на Украине действует новый закон о мобилизации, по которому уклонистами считаются все мужчины от 18 до 60, которые не явились в военкомат.
 
НовостиУкраинаДнепропетровская областьЧерниговская областьВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная РадамобилизацияуклонистыВСУХарьковская область
 
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