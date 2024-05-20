Мы близки к взятию Нетайлово: военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ на Донецком фронте - 20.05.2024 Украина.ру
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Мы близки к взятию Нетайлово: военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ на Донецком фронте
Мы близки к взятию Нетайлово: военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ на Донецком фронте - 20.05.2024 Украина.ру
Мы близки к взятию Нетайлово: военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ на Донецком фронте
На Донецком направлении ВС РФ берут ВСУ "в карман" на участке от Соловьево до Уманского. Постепенно продолжается движение ВС РФ к Карловскому водохранилищу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-05-20T03:00
2024-05-20T03:00
новости
россия
сергей полетаев
вс рф
сво
наступление
донецк
донецкое направление
донбасс
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На Донецком направлении ВС РФ берут ВСУ "в карман" на участке от Соловьево до Уманского. К югу от Уманского военные приближаются к взятию Нетайлово. Между ними есть деревня Яснобродовка, которая может стать следующей, рассказал эксперт.Яснобродовка - это мощный украинский опорный пункт, сейчас ВС РФ уже перерезают его логистику. ВСУ придется либо снабжать его пешком через две реки под нашим огнем, либо уходить, добавил он.Постепенно продолжается движение ВС РФ к Карловскому водохранилищу. Это сложная местность с кучей речек и сельскохозяйственных водоемов. Но с севера над этим участком начинает Очеретинский выступ, подчеркнул эксперт.От самого Очеретино войска могут двигаться на запад вдоль железной дороги. Здесь начинается тот самый донецкий кряж, который идет к Часову Яру с определенными долинами. Теоретически ВС РФ могут начать оттуда двигаться на север, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, как украинская армия перебрасывает силы под Харьков с других участков, чтобы заткнуть огромную брешь можно прочитать в интервью Сергея Липового о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска
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новости, россия, сергей полетаев , вс рф, сво, наступление, донецк, донецкое направление, донбасс, всу, водохранилище, часов яр
Новости, Россия, Сергей Полетаев , ВС РФ, СВО, наступление, Донецк, Донецкое направление, Донбасс, ВСУ, водохранилище, Часов Яр

Мы близки к взятию Нетайлово: военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ на Донецком фронте

03:00 20.05.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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На Донецком направлении ВС РФ берут ВСУ "в карман" на участке от Соловьево до Уманского. Постепенно продолжается движение ВС РФ к Карловскому водохранилищу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
На Донецком направлении ВС РФ берут ВСУ "в карман" на участке от Соловьево до Уманского. К югу от Уманского военные приближаются к взятию Нетайлово. Между ними есть деревня Яснобродовка, которая может стать следующей, рассказал эксперт.
Яснобродовка - это мощный украинский опорный пункт, сейчас ВС РФ уже перерезают его логистику. ВСУ придется либо снабжать его пешком через две реки под нашим огнем, либо уходить, добавил он.
"При [Александре] Сырском противник уже не цепляется за каждый куст. Либо это стиль нового главкома, либо он уже настолько ослаб", - отметил Полетаев.
Постепенно продолжается движение ВС РФ к Карловскому водохранилищу. Это сложная местность с кучей речек и сельскохозяйственных водоемов. Но с севера над этим участком начинает Очеретинский выступ, подчеркнул эксперт.
От самого Очеретино войска могут двигаться на запад вдоль железной дороги. Здесь начинается тот самый донецкий кряж, который идет к Часову Яру с определенными долинами. Теоретически ВС РФ могут начать оттуда двигаться на север, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
О том, как украинская армия перебрасывает силы под Харьков с других участков, чтобы заткнуть огромную брешь можно прочитать в интервью Сергея Липового о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска
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