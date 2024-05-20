Мы близки к взятию Нетайлово: военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ на Донецком фронте
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБывшие бойцы "Вагнера" в спецназе "Ахмат" в зоне СВО
На Донецком направлении ВС РФ берут ВСУ "в карман" на участке от Соловьево до Уманского. Постепенно продолжается движение ВС РФ к Карловскому водохранилищу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
На Донецком направлении ВС РФ берут ВСУ "в карман" на участке от Соловьево до Уманского. К югу от Уманского военные приближаются к взятию Нетайлово. Между ними есть деревня Яснобродовка, которая может стать следующей, рассказал эксперт.
Яснобродовка - это мощный украинский опорный пункт, сейчас ВС РФ уже перерезают его логистику. ВСУ придется либо снабжать его пешком через две реки под нашим огнем, либо уходить, добавил он.
"При [Александре] Сырском противник уже не цепляется за каждый куст. Либо это стиль нового главкома, либо он уже настолько ослаб", - отметил Полетаев.
Постепенно продолжается движение ВС РФ к Карловскому водохранилищу. Это сложная местность с кучей речек и сельскохозяйственных водоемов. Но с севера над этим участком начинает Очеретинский выступ, подчеркнул эксперт.
От самого Очеретино войска могут двигаться на запад вдоль железной дороги. Здесь начинается тот самый донецкий кряж, который идет к Часову Яру с определенными долинами. Теоретически ВС РФ могут начать оттуда двигаться на север, резюмировал собеседник издания.
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