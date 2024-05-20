Число пострадавших белгородцев при обстрелах ВСУ увеличилось - губернатор - 20.05.2024 Украина.ру
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Число пострадавших белгородцев при обстрелах ВСУ увеличилось - губернатор
Число пострадавших белгородцев при обстрелах ВСУ увеличилось - губернатор - 20.05.2024 Украина.ру
Число пострадавших белгородцев при обстрелах ВСУ увеличилось - губернатор
Число пострадавших при обстрелах со стороны Украины за прошедшие сутки мирных жителей увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил 20 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
2024-05-20T08:26
2024-05-20T08:26
белгородская область
новости
украина
белгород
вячеслав гладков
пострадавшие
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Накануне он информировал, что в Белгороде при детонации дрона ВСУ была ранена 11-летняя девочка. При обстреле центра города Шебекино пострадали 11 человек, включая троих детей. По данным губернатора, вечером 19 мая двое человек были госпитализированы из-за украинского обстрела села Ржевка Шебекинского округа.Губернатор уточнил, что в случае возникновения необходимости, будет организована отправка пострадавших в Москву.
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Белгородская область, Новости, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков, пострадавшие

Число пострадавших белгородцев при обстрелах ВСУ увеличилось - губернатор

08:26 20.05.2024
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
Открытие инфекционного центра в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Число пострадавших при обстрелах со стороны Украины за прошедшие сутки мирных жителей увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил 20 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
Накануне он информировал, что в Белгороде при детонации дрона ВСУ была ранена 11-летняя девочка.
При обстреле центра города Шебекино пострадали 11 человек, включая троих детей. По данным губернатора, вечером 19 мая двое человек были госпитализированы из-за украинского обстрела села Ржевка Шебекинского округа.

"Еще два жителя обратились за оказанием медицинской помощи после вчерашних обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. К сожалению, по итогам дня 16 мирных жителей получили ранения. Из них четверо детей. Шестеро человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 находятся в медицинских учреждениях, трое из них - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", - написал Гладков.

Губернатор уточнил, что в случае возникновения необходимости, будет организована отправка пострадавших в Москву.
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Белгородская областьНовостиУкраинаБелгородВячеслав Гладковпострадавшие
 
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