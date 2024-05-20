Число пострадавших белгородцев при обстрелах ВСУ увеличилось - губернатор
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
Число пострадавших при обстрелах со стороны Украины за прошедшие сутки мирных жителей увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил 20 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
Накануне он информировал, что в Белгороде при детонации дрона ВСУ была ранена 11-летняя девочка.
При обстреле центра города Шебекино пострадали 11 человек, включая троих детей. По данным губернатора, вечером 19 мая двое человек были госпитализированы из-за украинского обстрела села Ржевка Шебекинского округа.
"Еще два жителя обратились за оказанием медицинской помощи после вчерашних обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. К сожалению, по итогам дня 16 мирных жителей получили ранения. Из них четверо детей. Шестеро человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 находятся в медицинских учреждениях, трое из них - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что в случае возникновения необходимости, будет организована отправка пострадавших в Москву.
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