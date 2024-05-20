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Число пострадавших белгородцев при обстрелах ВСУ увеличилось - губернатор

Число пострадавших белгородцев при обстрелах ВСУ увеличилось - губернатор - 20.05.2024 Украина.ру

Число пострадавших белгородцев при обстрелах ВСУ увеличилось - губернатор

Число пострадавших при обстрелах со стороны Украины за прошедшие сутки мирных жителей увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил 20 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

2024-05-20T08:26

2024-05-20T08:26

2024-05-20T08:26

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Накануне он информировал, что в Белгороде при детонации дрона ВСУ была ранена 11-летняя девочка. При обстреле центра города Шебекино пострадали 11 человек, включая троих детей. По данным губернатора, вечером 19 мая двое человек были госпитализированы из-за украинского обстрела села Ржевка Шебекинского округа.Губернатор уточнил, что в случае возникновения необходимости, будет организована отправка пострадавших в Москву.

https://ukraina.ru/20240520/1055163839.html

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белгородская область, новости, украина, белгород, вячеслав гладков, пострадавшие