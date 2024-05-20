https://ukraina.ru/20240520/1055166129.html

В Крыму приступят к оценке ущерба от украинских обстрелов - Константинов

В Крыму приступят к оценке ущерба от украинских обстрелов - Константинов - 20.05.2024 Украина.ру

В Крыму приступят к оценке ущерба от украинских обстрелов - Константинов

Крымские власти оценят ущерб, который причинила региона Украина регулярными атаками. Об этом рассказал глава парламента республики Крым Владимир Константинов журналистам РИА Новости

2024-05-20T09:58

2024-05-20T09:58

2024-05-20T09:58

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Принципиальная позиция крымских властей заключается в том, чтобы получить компенсацию от украинской власти за все, что она натворила на полуострове, заявил Константинов.Глава парламента Крыма добавил, что систематические атаки со стороны Украины только укрепляют уверенность в том, что "стратегия по взысканию ущерба абсолютно верна"."И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен", — подчеркнул Константинов.Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров с использованием беспилотников и ракет ATACMS.Накануне, 19 мая, в Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО уничтожено девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА.Арбитражный суд Крыма 4 марта зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергоблокады. Объем претензий составляет более 3 триллионов 156 миллиардов рублей, отмечал ранее Константинов.

https://ukraina.ru/20240412/1054466610.html

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новости, крым, украина, россия, владимир константинов, ущерб, атака, atacms