В Крыму приступят к оценке ущерба от украинских обстрелов - Константинов - 20.05.2024 Украина.ру
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В Крыму приступят к оценке ущерба от украинских обстрелов - Константинов
В Крыму приступят к оценке ущерба от украинских обстрелов - Константинов - 20.05.2024 Украина.ру
В Крыму приступят к оценке ущерба от украинских обстрелов - Константинов
Крымские власти оценят ущерб, который причинила региона Украина регулярными атаками. Об этом рассказал глава парламента республики Крым Владимир Константинов журналистам РИА Новости
2024-05-20T09:58
2024-05-20T09:58
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крым
украина
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владимир константинов
ущерб
атака
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Принципиальная позиция крымских властей заключается в том, чтобы получить компенсацию от украинской власти за все, что она натворила на полуострове, заявил Константинов.Глава парламента Крыма добавил, что систематические атаки со стороны Украины только укрепляют уверенность в том, что "стратегия по взысканию ущерба абсолютно верна"."И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен", — подчеркнул Константинов.Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров с использованием беспилотников и ракет ATACMS.Накануне, 19 мая, в Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО уничтожено девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА.Арбитражный суд Крыма 4 марта зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергоблокады. Объем претензий составляет более 3 триллионов 156 миллиардов рублей, отмечал ранее Константинов.
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новости, крым, украина, россия, владимир константинов, ущерб, атака, atacms
Новости, Крым, Украина, Россия, Владимир Константинов, ущерб, атака, ATACMS

В Крыму приступят к оценке ущерба от украинских обстрелов - Константинов

09:58 20.05.2024
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Крымские власти оценят ущерб, который причинила региона Украина регулярными атаками. Об этом рассказал глава парламента республики Крым Владимир Константинов журналистам РИА Новости
Принципиальная позиция крымских властей заключается в том, чтобы получить компенсацию от украинской власти за все, что она натворила на полуострове, заявил Константинов.
"Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от нее не осталось в итоге, к оплате", — заявил Константинов.
Глава парламента Крыма добавил, что систематические атаки со стороны Украины только укрепляют уверенность в том, что "стратегия по взысканию ущерба абсолютно верна".
"И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен", — подчеркнул Константинов.
Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров с использованием беспилотников и ракет ATACMS.
Накануне, 19 мая, в Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО уничтожено девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА.
Арбитражный суд Крыма 4 марта зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергоблокады. Объем претензий составляет более 3 триллионов 156 миллиардов рублей, отмечал ранее Константинов.
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