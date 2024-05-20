https://ukraina.ru/20240520/1055164798.html

США хотят выдать Киеву кредит под залог из активов РФ до избрания Трампа - Financial Times

США хотят выдать Киеву кредит под залог из активов РФ до избрания Трампа - Financial Times - 20.05.2024 Украина.ру

США хотят выдать Киеву кредит под залог из активов РФ до избрания Трампа - Financial Times

США подталкивают страны "Большой семерки" передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева, сообщает газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников

2024-05-20T07:35

2024-05-20T07:35

2024-05-20T07:45

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"Союзники Вашингтона по "Большой семерке" начинают более заинтересованно смотреть на план США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом", - говорится в материале.Издание отмечает, что план должны обсудить на саммите G7 в июне.Американские чиновники рассказали, что в его рамках Киев может получить около 50 миллиардов долларов, при этом выплаты могут начаться уже этим летом.По информации газеты, некоторые страны G7, которые ранее были настроены против подобного плана, начали менять свою позицию под давлением США. План Штатов поддержали Канада и Великобритания, в то время как более открытыми к нему стали Франция, Германия, Италия и Япония.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.Американская администрация неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов РФ. Ожидалось, что договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав минфинов.Вместе с тем, на днях в госдепе США на вопрос СМИ о планируемых сроках начала использования активов РФ и о текущем статусе согласования подхода с G7 сообщили, что Вашингтон не готов говорить о конкретном времени и все еще продолжает консультации с партнерами по "Большой семерке". Директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак указала, что планы Запада использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины могут подорвать мировую валютную систему.

https://ukraina.ru/20240508/1054980663.html

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замороженные активы, новости, сша, россия, украина, дональд трамп, ес