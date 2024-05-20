https://ukraina.ru/20240520/1055162823.html

Замначштаба батальона "Скиф": Я здесь потому, что допустил происходящее своей безучастностью

Замначштаба батальона "Скиф": Я здесь потому, что допустил происходящее своей безучастностью - 20.05.2024 Украина.ру

Замначштаба батальона "Скиф": Я здесь потому, что допустил происходящее своей безучастностью

Об Украине, идеологическом вакууме, перепрошивке нации, религиозных манипуляциях, а также об истинных причинах войны и многом другом изданию "Украина.ру" рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника штаба батальона "Скиф" казачьей бригады "Терек", известный под позывным Странник.

2024-05-20T08:10

2024-05-20T08:10

2024-05-20T08:10

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- Странник, вы обмолвились, что являетесь земляком украинского президента Зеленского…- Да, действительно. Он младше, но не настолько, чтобы не помнить Советский Союз и то, чему его учили в родной школе Кривого Рога, в родном институте. Хотя учеба его, наверное, ограничивалась игрой в КВН.Знаете, была такая интересная фраза: "поколение, испорченное КВН". Стендап – ребята из КВН, опустившиеся до столь откровенной пошлости, которая переформатирует наше общество и наши ценности. Сперва ведь нужно высмеять традиционные ценности, а потом и переформатировать молодежь. Весь юмор у них теперь "ниже пояса".Именно для того, чтобы зараза не пошла дальше по территории Российской Федерации, я и вернулся в родные места. Чтобы защищать границы Российской Империи. Да-да, Россия всегда оставалась империей: в советский период, и при монархах, и теперь.Империя ведь строится на принципе многонациональности. Фашистских империй не бывает. Нет, можно вспомнить Третий Рейх, который зиждился на идее превосходства одной нации, но долго они не протянули. Идеология превосходства одной нации над другой для империи губительна. Ведь уже самой идеи существования империи для объединения народов, ее населяющих, вполне достаточно. Того, что империя защищает своих граждан, организовывает их жизнь и быт, заботится об их морально-психологическом состоянии. Именно поэтому, кстати, мы за традиционные ценности. Мы люди православные, верующие.Вот эти "ценности нового мира", эти "европейские ценности" сперва на уровне шутки проговариваются со сцены, а потом мы наблюдаем их в повседневной жизни.- Как вышло, что в Кривом Роге, где люди отмечали День Победы, пророс и закрепился этот пещерный национализм?— Это интересный феномен – переформатирование народа. Как и в других случаях, когда мы говорим о пропаганде, тут действенность в постоянстве. Ведь если государство не занимается вопросом идеологии, то пустоту заполняет другая идеология. Общество не может жить без идеи, а потому идея либо корректируется руководством страны, либо насаждается извне.Если со школьной скамьи насаждать идею о превосходстве "украинства", появившуюся в книге второго президента Украины, то рано или поздно будет результат. Книга, кстати, называется "Украина – не Россия" и больше никакой идеи там нет. "Главное – не быть Россией", - говорит современная Украина. Кем угодно, но только не Россией.Почему героями этой Украины стали Мазепа, Бандера, Шухевич? Почему именно эти люди? Ведь есть же масса положительных героев, правда? А просто других подходящих нет! Просто Украина – это Россия, это часть Российской Империи. Само название "Украина" — это лишь географическое положение. Окраина, у края. Эта территория находилась либо под Польшей, либо в Московском царстве. И то долго брать не хотели. Вспомните Переяславскую Раду.Украина – это окраина либо Польши, либо России, которая независимым государством никогда не была, если не брать в расчет два-три года УНР, ЗУНР и ДКР. Когда произошел распад Российской Империи, они сперва отделились, но потом снова влились в состав уже Советского Союза, который нес свою идеологию.Идеология СССР, к сожалению, жизнеспособной не была, поскольку не прошла проверку практикой. Ведь "Капитал" Маркса – это о том, что покушать. Это экономическая теория. Вот у Российской Империи была религиозная идея, духовная. Царь – помазанник Божий. Но религиозную теорию на практике не проверишь пока не умрешь, а экономическая ведь легко проверяется: открыл холодильник и посмотрел.А поскольку теория в итоге не сходилась с практикой, идея рухнула, а следом за ней рухнула советская власть. И вакуум стал заполняться. Только не идеей государственности, а, в первую очередь, насаждаемой нам извне идеей потребления. Мы перестали быть православными, но и потребителями-европейцами стать не успели, хотя это всемерно насаждалось в девяностые годы.То есть нахапать как можно больше, не заботясь о государстве. И вот эта идея утвердилась на Украине. Там растащили все. Мы заходим на вновь освобожденные территории, в не очень крупные города, и видим, что ничего там не изменилось со времен СССР. Будто я только вчера оттуда выехал.- А фактически когда выехали?- Еще до развала СССР. До спуска Горбачевым флага с Московского Кремля. Но в здешних малых городах я будто возвращаюсь в те времена. Состояние дворов, детских площадок, строений. Будто вообще никто ничего не делал. Но как можно нахапать себе и не сделать хоть что-то для родного города? Это если на уровне мэров и каких-то местных советов говорить.Как человек, живущий в не самом большом городе, я могу сказать, что в России этот подход изживается, уходит в прошлое. А вот на Украине он процветает. Это и есть суть нынешней Украины – потребление, от которого мы пытаемся уйти. Дело ведь даже не в том, что на Украине насаждают нацизм, а в том, что Украина, в их понимании, должна быть чем угодно, но только не Россией.- Разными дорогами люди приходят на войну. По какой шли вы?- Служу, как видите, в добровольческом формировании. То есть пришел сам, не по призыву. В отличие от людей, поступивших на контрактную службу, доброволец в любой момент может написать рапорт и вернуться домой. То есть никто не обязывает добровольца здесь оставаться. Каждый день перед добровольцем стоит выбор: остаться или уехать. И люди, в большинстве своем, остаются.До войны я долгое время работал в литературных издательствах, работал в издательстве Троице-Сергиевой лавры, потом трудился в частных охранных структурах. Последнее место работы – технолог оборудования в молочной промышленности. Все профессии у меня были мирными.Зачем приехал? Знаете… если бы мне предложили служить в таком же подразделении, но только на территории другого государства, где присутствуют российские интересы, то я, конечно, отказался бы. А сюда пришел потому, что это моя земля. Я здесь родился и в какой-то мере допустил происходящее своей безучастностью. Это нужно прекращать.Украина всегда жила в составе Российского государства и другого пути у этой земли просто нет. К сожалению, будучи переформатированной Западом, эта страна не смогла нести бремя собственной государственности. Украина, как государство, доказала свою несостоятельность. Сейчас это лишь инструмент в борьбе с Россией и ничего более, а судьба инструмента никого не волнует.Конечно, Запад сейчас красиво говорит о том, что мы - агрессоры. И да, мы действительно до какого-то момента признавали границы Украинской Федерации. Потому ДНР и ЛНР долгое время не принимали в состав Российской Федерации. Долгое время их статус не был определен.- Украина ведь так и не стала федерацией. Потому – республика.- Украина – националистическое государство. А националистическое государство не может быть федерацией. Теория нацизма или крайнего национализма в том и заключается, что различий быть не может. Нужна одна нация. А Украина никогда не была моно-государством. Граница раскола проходила по вероисповеданию. В первую очередь, народ от соседей отличался не национальностью, а религией. Народная культура. Производная от слова "культ". Все лучшее люди отдавали Богу. На Руси жили в деревянных избах, но строили каменные храмы. Потому культура народа строилась на вероисповедании.Вероисповедание на западе Украины всегда отличалось от вероисповедания на востоке. Язык на западе тоже отличается от восточного. Когда я в советской школе учил украинский язык, его изучали со второго класса, а иностранные языки – с четвертого. То есть в СССР украинский был родным, хотя на востоке на нем отродясь не разговаривали. В том числе и в Кривом Роге, откуда родом Зеленский.Сейчас украинец — это не национальность. Это либо профессия, либо диагноз. Вот украинец еврейского происхождения Зеленский всегда говорил на русском языке. Будучи президентом, он с большим трудом освоил украинский и даже попытался использовать его в публичных выступлениях. Звучало смешно. Судя по всему, пришлось хорошо потрудиться, чтобы научить Владимира Александровича внятно говорить на мове.Многие советские народы, которые ранее даже своих алфавитов не имели, сейчас радостно переходят на латиницу. Потому, видимо, что либо ты с Россией, либо с Европой. Думаю, что украинцам тоже не помешало бы сделать это, дабы лишний раз подчеркнуть, что они не Россия.Так вот язык западной Украины уже тогда сильно отличался, а нынешний официальный язык заметно отличается от того, что мы учили в СССР. А то, что мы учили, считалось языком литературным. Но заимствования из польского, заимствования из языка западной Украины уже перекочевали в их официальный язык.Понимаете, язык не может с такой скоростью мутировать естественным путем. То, что происходит с украинским, абсолютно искусственное. Дальше – линия раскола по вероисповеданию: католицизм и православие. По этой же линии раскола идут "европейские ценности" и русские. Эта линия противостояния сквозь века тянется до сегодняшних дней.- И как тут не вспомнить попытку Киева родить собственную церковь…- Дело в том, что вот так легко вопрос закрыть не получится, поскольку для верующих разница есть. Переход должен быть плавным, незаметным. Это, в общем-то, обман, который имел место еще во времена Флорентийской первой унии, а затем и той, что была на территории западной Украины. Часть территорий, на которых жили православные, ушли под власть Польши, а поскольку государственная власть зиждилась на религии, православный не обязан подчиняться католическому монарху. То есть проблему нужно было решать и ее решили через схему унии. Так появилась церковь греческого обряда. То есть церковь, которая исповедует католическую догматику, но чисто внешне остается православной. Сейчас-то мы понимаем разницу, но тогда она в глаза не бросалась.Тот же язык богослужения, то же облачение священников, те же иконы, но это внешние проявления, а самое главное оставалось католическим. А для православного люда это было все то же. Ведь священник не изменился, иконы не изменились. Какая разница?И сейчас продолжается жонглирование названиями патриархатов, какими-то новыми церквями. Главное – чтобы церковь не была вместе с Россией. Ведь украинская идея – не быть русскими. Дело же в идеологической составляющей. Тех же героев взять. Для них важно, чтобы герой не был русским не по происхождению, а по сути. У нас же картина другая. У нас есть Багратион, который не был русским по национальности, есть Пушкин, который наше все, но чистокровным русаком тоже не был. Тут дело не в национальности, а в идее приверженности традиционным ценностям независимого государства.Украина является независимой? Нет, она зависима на сто процентов. Это западный инструмент для изматывания Российской Федерации. Потому и быстрой победы, к сожалению, мы ожидать не можем. Как говорил наш президент, Западу плевать, где пройдет граница: по Днепру, по Ивано-Франковской области, Львовской или Тернопольской. А может Украина вообще перестанет существовать. Была даже абсолютно бредовая идея о захвате Украиной Кубани, но Запад это не интересует.Нет, им, быть может, хотелось бы, но это вторично, поскольку главное – экономическое истощение России, которое должно бы привести нас к распаду. А сжечь государственные деньги проще всего на войне.Вот Запад свои доллары, которые являются условной ценностью, печатает, а мы свои деньги зарабатываем, добывая нефть и газ. Это реальные углеводороды, реальная ценность. Мы все знаем о наличии у США колоссального внутреннего долга, который продолжает расти. Они стоят на пороге экономического краха, поскольку мыльный пузырь этот не может лопнуть без последствий. Рухнет вся мировая экономика. Именно поэтому, кстати, ни Китай, ни Россия, не станут доводить доллар до тотального краха.Что говорил Попандопуло в советском фильме "Свадьба в Малиновке", когда покупал у попа крест за фальшивые деньги? "Возьми все, я себе еще нарисую", - говорил он. Так что скорее закончится: краска с бумагой или углеводороды? Они хотят, чтобы регионы, где добывают нефть и газ, однажды сказали: "Ну хватит, нам это надоело, давайте заканчивать с Украиной или мы выйдем из состава Российской Федерации". В этом их цель, а не в том, чтобы защитить от нас Украину.О том, что сегодня происходит на Украине и чего хотят граждане этой страны, читайте в статье Павла Волкова Украина за неделю. Западные партнеры толкают Зеленского на выборы и к переговорам, а Шольц дает Патриоты

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Игорь Гомольский

украина, россия, ссср, владимир зеленский, андрей странников, мазепа, квн, дкр, интервью