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В Европе опасаются Фицо после покушения - Financial Times

В Европе опасаются Фицо после покушения - Financial Times - 20.05.2024 Украина.ру

В Европе опасаются Фицо после покушения - Financial Times

В Европейском союзе боятся, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может стать "разрушительной силой" в НАТО. Об этом сообщили журналисты The Financial Times

2024-05-20T13:02

2024-05-20T13:02

2024-05-20T13:02

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Журналисты отметили, что до совершенного на него покушения, Фицо поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в противостоянии кандидатуре действующего премьера Нидерландов Марку Рютте на пост следующего генерального секретаря Североатлантического альянса.Высокопоставленный европейский чиновник рассказал, что Фицо проявлял себя более компрометирующим в частной жизни, чем в своих воинственных публичных выступлениях. Он добавил, что словацкий премьер "определенно не в лиге Орбана".На премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая было совершено покушение во время выездного заседания правительства Словакии. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. В СМИ сообщали, что у него ранение брюшной полости. Нападавшего задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.Первая операция Фицо длилась 5 часов, работали две бригады врачей. Состояние премьера удалось стабилизировать. Позднее словацкому лидеру провели вторую 2-часовую операцию по удалению некротической ткани.В украинских СМИ радовалось новости о ранении Фицо. Также некоторые украинцы желали смерти премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

https://ukraina.ru/20240517/1055136469.html

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новости, словакия, венгрия, виктор орбан, роберт фицо, нато, ес, евросоюз, европа, зарубежье, покушение