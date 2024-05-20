В Европе опасаются Фицо после покушения - Financial Times - 20.05.2024 Украина.ру
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В Европе опасаются Фицо после покушения - Financial Times
В Европе опасаются Фицо после покушения - Financial Times - 20.05.2024 Украина.ру
В Европе опасаются Фицо после покушения - Financial Times
В Европейском союзе боятся, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может стать "разрушительной силой" в НАТО. Об этом сообщили журналисты The Financial Times
2024-05-20T13:02
2024-05-20T13:02
новости
словакия
венгрия
виктор орбан
роберт фицо
нато
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евросоюз
европа
зарубежье
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Журналисты отметили, что до совершенного на него покушения, Фицо поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в противостоянии кандидатуре действующего премьера Нидерландов Марку Рютте на пост следующего генерального секретаря Североатлантического альянса.Высокопоставленный европейский чиновник рассказал, что Фицо проявлял себя более компрометирующим в частной жизни, чем в своих воинственных публичных выступлениях. Он добавил, что словацкий премьер "определенно не в лиге Орбана".На премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая было совершено покушение во время выездного заседания правительства Словакии. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. В СМИ сообщали, что у него ранение брюшной полости. Нападавшего задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.Первая операция Фицо длилась 5 часов, работали две бригады врачей. Состояние премьера удалось стабилизировать. Позднее словацкому лидеру провели вторую 2-часовую операцию по удалению некротической ткани.В украинских СМИ радовалось новости о ранении Фицо. Также некоторые украинцы желали смерти премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
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новости, словакия, венгрия, виктор орбан, роберт фицо, нато, ес, евросоюз, европа, зарубежье, покушение
Новости, Словакия, Венгрия, Виктор Орбан, Роберт Фицо, НАТО, ЕС, Евросоюз, Европа, Зарубежье, покушение

В Европе опасаются Фицо после покушения - Financial Times

13:02 20.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В Европейском союзе боятся, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может стать "разрушительной силой" в НАТО. Об этом сообщили журналисты The Financial Times
"Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции", - говорится в материале.
Журналисты отметили, что до совершенного на него покушения, Фицо поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в противостоянии кандидатуре действующего премьера Нидерландов Марку Рютте на пост следующего генерального секретаря Североатлантического альянса.

Высокопоставленный европейский чиновник рассказал, что Фицо проявлял себя более компрометирующим в частной жизни, чем в своих воинственных публичных выступлениях. Он добавил, что словацкий премьер "определенно не в лиге Орбана".
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая было совершено покушение во время выездного заседания правительства Словакии. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.
Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. В СМИ сообщали, что у него ранение брюшной полости. Нападавшего задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Первая операция Фицо длилась 5 часов, работали две бригады врачей. Состояние премьера удалось стабилизировать. Позднее словацкому лидеру провели вторую 2-часовую операцию по удалению некротической ткани.
В украинских СМИ радовалось новости о ранении Фицо. Также некоторые украинцы желали смерти премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
17 мая, 16:15
Фицо перенёс вторую операцию, находится в сознанииМинистр обороны Словакии Роберт Калиняк расказал о второй операции, которую перенес премьер-министр страны Роберт Фицо. Его слова приводят tvnoviny
 
НовостиСловакияВенгрияВиктор ОрбанРоберт ФицоНАТОЕСЕвросоюзЕвропаЗарубежьепокушение
 
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