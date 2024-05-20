В Европе опасаются Фицо после покушения - Financial Times
В Европейском союзе боятся, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может стать "разрушительной силой" в НАТО. Об этом сообщили журналисты The Financial Times
Журналисты отметили, что до совершенного на него покушения, Фицо поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в противостоянии кандидатуре действующего премьера Нидерландов Марку Рютте на пост следующего генерального секретаря Североатлантического альянса.
Высокопоставленный европейский чиновник рассказал, что Фицо проявлял себя более компрометирующим в частной жизни, чем в своих воинственных публичных выступлениях. Он добавил, что словацкий премьер "определенно не в лиге Орбана".
Высокопоставленный европейский чиновник рассказал, что Фицо проявлял себя более компрометирующим в частной жизни, чем в своих воинственных публичных выступлениях. Он добавил, что словацкий премьер "определенно не в лиге Орбана".
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая было совершено покушение во время выездного заседания правительства Словакии. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.
Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. В СМИ сообщали, что у него ранение брюшной полости. Нападавшего задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Первая операция Фицо длилась 5 часов, работали две бригады врачей. Состояние премьера удалось стабилизировать. Позднее словацкому лидеру провели вторую 2-часовую операцию по удалению некротической ткани.
В украинских СМИ радовалось новости о ранении Фицо. Также некоторые украинцы желали смерти премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.