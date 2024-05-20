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На Украине объявили финал декоммунизации, на который не хватает денег

На Украине объявили финал декоммунизации, на который не хватает денег - 20.05.2024 Украина.ру

На Украине объявили финал декоммунизации, на который не хватает денег

Украинские власти практически завершили процесс так называемой декоммунизации, однако почувствовали нехватку денег. Такое мнение высказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью "Интерфакс-Украина"

2024-05-20T12:09

2024-05-20T12:09

2024-05-20T12:09

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снос

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"С декоммунизацией мы точно уже на финальной стадии. Остаются только временно оккупированные россиянами территории. Это что касается символического пространства. Что касается работы с сознанием, то многое ускорилось", - сказал Дробович.При этом он отметил другой фактор, который может задержать этот процесс – экономика. "Экономическая составляющая тормозит всю эту историю, потому что это сложные социальные трансформации, это дорогостоящий процесс", добавил Дробович.Ранее сообщалось, что Киев находится на финальной стадии декоммунизации и дерусификации городских объектов. Киевские власти решили не сносить Арку дружбы народов. Однако после начала СВО её переименовали в "Арку свободы украинского народа". А скульптуру под аркой – двое рабочих как символ воссоединения России и Украины – демонтировали в апреле 2022 года.Минкульт Украины 17 апреля 2024 года разрешил снос Арки дружбы народов в Киеве из-за угрозы нацбезопасности.Переименование улиц, демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ukraina.ru/20240427/1054776605.html

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новости, киев, украина, антон дробович, россия, ссср, декоммунизация, снос