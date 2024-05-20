https://ukraina.ru/20240520/1055166822.html

Популярность Зеленского упала даже в рядах ВСУ, заявили в СВР

Популярность Зеленского упала даже в рядах ВСУ, заявили в СВР - 20.05.2024 Украина.ру

Популярность Зеленского упала даже в рядах ВСУ, заявили в СВР

Популярность президента Украины Владимира Зеленского в Вооруженных силах Украины составляет не более 20 процентов. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе Службы внешней разведки России (СВР)

2024-05-20T10:22

2024-05-20T10:22

2024-05-20T10:22

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Уровень поддержки Владимира Зеленского опустился до 17 процентов и продолжает снижаться. При этом украинским СМИ не доверяет 70 процентов граждан страны, а около 90 процентов хотели бы выехать с Украины.В СВР добавили, что Зеленский "чувствует уязвимость своих позиций" и "в преддверии истечения срока полномочий 20 мая он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных".В армейской среде, в правительстве, руководстве СБУ украинские власти ведут масштабные чистки. Сам же Зеленский опасается за свою жизнь, отметили в СВР, поэтому он запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства.Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.

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новости, украина, владимир зеленский, россия, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, рейтинг, легитимность