Популярность Зеленского упала даже в рядах ВСУ, заявили в СВР - 20.05.2024 Украина.ру
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Популярность Зеленского упала даже в рядах ВСУ, заявили в СВР
Популярность Зеленского упала даже в рядах ВСУ, заявили в СВР - 20.05.2024 Украина.ру
Популярность Зеленского упала даже в рядах ВСУ, заявили в СВР
Популярность президента Украины Владимира Зеленского в Вооруженных силах Украины составляет не более 20 процентов. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе Службы внешней разведки России (СВР)
2024-05-20T10:22
2024-05-20T10:22
новости
украина
владимир зеленский
россия
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
рейтинг
легитимность
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Уровень поддержки Владимира Зеленского опустился до 17 процентов и продолжает снижаться. При этом украинским СМИ не доверяет 70 процентов граждан страны, а около 90 процентов хотели бы выехать с Украины.В СВР добавили, что Зеленский "чувствует уязвимость своих позиций" и "в преддверии истечения срока полномочий 20 мая он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных".В армейской среде, в правительстве, руководстве СБУ украинские власти ведут масштабные чистки. Сам же Зеленский опасается за свою жизнь, отметили в СВР, поэтому он запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства.Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.
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новости, украина, владимир зеленский, россия, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, рейтинг, легитимность
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины, рейтинг, легитимность

Популярность Зеленского упала даже в рядах ВСУ, заявили в СВР

10:22 20.05.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Популярность президента Украины Владимира Зеленского в Вооруженных силах Украины составляет не более 20 процентов. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе Службы внешней разведки России (СВР)
Уровень поддержки Владимира Зеленского опустился до 17 процентов и продолжает снижаться. При этом украинским СМИ не доверяет 70 процентов граждан страны, а около 90 процентов хотели бы выехать с Украины.
"Даже среди подвергающихся беспрерывной идеологической обработке военнослужащих ВСУ популярность Зеленского не превышает 20 процентов", — отметили в ведомстве.
В СВР добавили, что Зеленский "чувствует уязвимость своих позиций" и "в преддверии истечения срока полномочий 20 мая он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных".
В армейской среде, в правительстве, руководстве СБУ украинские власти ведут масштабные чистки. Сам же Зеленский опасается за свою жизнь, отметили в СВР, поэтому он запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства.
Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.
На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.
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