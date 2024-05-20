https://ukraina.ru/20240520/1055166669.html
Азаров объяснил, как Украина втягивается в разруху
Азаров объяснил, как Украина втягивается в разруху - 20.05.2024 Украина.ру
Азаров объяснил, как Украина втягивается в разруху
Затягивание конфликта бьет по экономике Украины, страна втягивается в разруху. Таким мнением поделился 20 мая бывший премьер Николай Азаров в своем телеграм-канале
2024-05-20T10:06
2024-05-20T10:06
2024-05-20T10:06
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"Кому выгодно затягивание конфликта в Украине? Выгодно американцам, западным деятелям, которые рассчитывают на то, что происходит не только ослабление Украины, но и происходит ослабление России… Ситуация проигрышная для Украины, вопрос только во времени окончательного поражения. Но чем дальше, тем хуже для экономики Украины, накапливаются долги, теряются территории, теряются люди", - написал Азаров.По его мнению, "страна втягивается в такую разруху, из которой потом придется десятилетиями подниматься".Он заверил, что у Украины нет никаких шансов на победу.
https://ukraina.ru/20240520/1055166285.html
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Украина.ру
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украина, новости, россия, сша, николай азаров, ес
Украина, Новости, Россия, США, Николай Азаров, ЕС
Азаров объяснил, как Украина втягивается в разруху
Затягивание конфликта бьет по экономике Украины, страна втягивается в разруху. Таким мнением поделился 20 мая бывший премьер Николай Азаров в своем телеграм-канале
"Кому выгодно затягивание конфликта в Украине? Выгодно американцам, западным деятелям, которые рассчитывают на то, что происходит не только ослабление Украины, но и происходит ослабление России… Ситуация проигрышная для Украины, вопрос только во времени окончательного поражения. Но чем дальше, тем хуже для экономики Украины, накапливаются долги, теряются территории, теряются люди", - написал Азаров.
По его мнению, "страна втягивается в такую разруху, из которой потом придется десятилетиями подниматься".
"Попытки всего ЕС и США максимально накачать Украину вооружением тщетны. Да, они действительно превратили этот конфликт из достаточно быстрого в затяжной. В конфликт, который рассчитан на истощение. С этой точки зрения любой нормальный, ответственный украинский политический деятель понимает, что истощение быстрее всего наступит у Украины", - отметил Азаров.
Он заверил, что у Украины нет никаких шансов на победу.