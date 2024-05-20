https://ukraina.ru/20240520/1055166669.html

Азаров объяснил, как Украина втягивается в разруху

Азаров объяснил, как Украина втягивается в разруху - 20.05.2024 Украина.ру

Азаров объяснил, как Украина втягивается в разруху

Затягивание конфликта бьет по экономике Украины, страна втягивается в разруху. Таким мнением поделился 20 мая бывший премьер Николай Азаров в своем телеграм-канале

2024-05-20T10:06

2024-05-20T10:06

2024-05-20T10:06

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"Кому выгодно затягивание конфликта в Украине? Выгодно американцам, западным деятелям, которые рассчитывают на то, что происходит не только ослабление Украины, но и происходит ослабление России… Ситуация проигрышная для Украины, вопрос только во времени окончательного поражения. Но чем дальше, тем хуже для экономики Украины, накапливаются долги, теряются территории, теряются люди", - написал Азаров.По его мнению, "страна втягивается в такую разруху, из которой потом придется десятилетиями подниматься".Он заверил, что у Украины нет никаких шансов на победу.

https://ukraina.ru/20240520/1055166285.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, новости, россия, сша, николай азаров, ес