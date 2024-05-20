Азаров объяснил, как Украина втягивается в разруху - 20.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240520/1055166669.html
Азаров объяснил, как Украина втягивается в разруху
Азаров объяснил, как Украина втягивается в разруху - 20.05.2024 Украина.ру
Азаров объяснил, как Украина втягивается в разруху
Затягивание конфликта бьет по экономике Украины, страна втягивается в разруху. Таким мнением поделился 20 мая бывший премьер Николай Азаров в своем телеграм-канале
2024-05-20T10:06
2024-05-20T10:06
украина
новости
россия
сша
николай азаров
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg
"Кому выгодно затягивание конфликта в Украине? Выгодно американцам, западным деятелям, которые рассчитывают на то, что происходит не только ослабление Украины, но и происходит ослабление России… Ситуация проигрышная для Украины, вопрос только во времени окончательного поражения. Но чем дальше, тем хуже для экономики Украины, накапливаются долги, теряются территории, теряются люди", - написал Азаров.По его мнению, "страна втягивается в такую разруху, из которой потом придется десятилетиями подниматься".Он заверил, что у Украины нет никаких шансов на победу.
https://ukraina.ru/20240520/1055166285.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_144:0:1423:959_1920x0_80_0_0_78d24480a3a4c9d1bf3673b9230786c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, новости, россия, сша, николай азаров, ес
Украина, Новости, Россия, США, Николай Азаров, ЕС

Азаров объяснил, как Украина втягивается в разруху

10:06 20.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Затягивание конфликта бьет по экономике Украины, страна втягивается в разруху. Таким мнением поделился 20 мая бывший премьер Николай Азаров в своем телеграм-канале
"Кому выгодно затягивание конфликта в Украине? Выгодно американцам, западным деятелям, которые рассчитывают на то, что происходит не только ослабление Украины, но и происходит ослабление России… Ситуация проигрышная для Украины, вопрос только во времени окончательного поражения. Но чем дальше, тем хуже для экономики Украины, накапливаются долги, теряются территории, теряются люди", - написал Азаров.
По его мнению, "страна втягивается в такую разруху, из которой потом придется десятилетиями подниматься".
"Попытки всего ЕС и США максимально накачать Украину вооружением тщетны. Да, они действительно превратили этот конфликт из достаточно быстрого в затяжной. В конфликт, который рассчитан на истощение. С этой точки зрения любой нормальный, ответственный украинский политический деятель понимает, что истощение быстрее всего наступит у Украины", - отметил Азаров.
Он заверил, что у Украины нет никаких шансов на победу.
Зеленский инаугурация
09:51
Гибель президента Ирана, годовщина Зеленского. Главное на Украине на утро 20 маяУкраинцев озаботила гибель президента Ирана Эбрахима Раиси. Исполнилось пять лет с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского
 
УкраинаНовостиРоссияСШАНиколай АзаровЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Украинца, у которого украли больше миллиона долларов в Польше, задержали за вранье
12:09На Украине объявили финал декоммунизации, на который не хватает денег
12:06О битве за Антарктиду, Украине без света, "Силе Сибири" и китайских электромобилях – Митрахович
11:46Путин назвал погибшего президента Ирана выдающимся политиком и другом России
11:44Более 250 тысяч украинцев обновили данные в приложении Минобороны
11:42"Уже не до песен": в Крыму задержали пару, которая кошмарила соседей нацистскими лозунгами и песнями
10:39На Украине подсчитали число уклонистов и определили области-рекордсмены
10:22Популярность Зеленского упала даже в рядах ВСУ, заявили в СВР
10:06Азаров объяснил, как Украина втягивается в разруху
09:58В Крыму приступят к оценке ущерба от украинских обстрелов - Константинов
09:51Гибель президента Ирана, годовщина Зеленского. Главное на Украине на утро 20 мая
09:30Константинов высказался о будущем Харьковской области
09:00"Погода или преступный умысел": Слуцкий заверил, что следствие установит причину гибели президента Ирана
08:26Число пострадавших белгородцев при обстрелах ВСУ увеличилось - губернатор
08:10Замначштаба батальона "Скиф": Я здесь потому, что допустил происходящее своей безучастностью
08:05Главное за ночь 20 мая
07:45И горе, и радость. Чем сегодня живет Донбасс
07:35США хотят выдать Киеву кредит под залог из активов РФ до избрания Трампа - Financial Times
07:31Президент Ирана и глава МИД погибли при крушении вертолета
07:13Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями
Лента новостейМолния