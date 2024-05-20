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Президент Ирана и глава МИД погибли при крушении вертолета

Президент Ирана и глава МИД погибли при крушении вертолета - 20.05.2024 Украина.ру

Президент Ирана и глава МИД погибли при крушении вертолета

Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли в результате крушения вертолета, передает агентство Mehr

2024-05-20T07:31

2024-05-20T07:31

2024-05-20T07:32

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"Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом... Эбрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших", - говорится в материале.Отмечается, что, помимо президента Ирана и главы иранского МИД, на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.Накануне иранские СМИ писали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и вели его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.Позже местонахождение разбившегося вертолета было обнаружено. Он полностью сгорел при крушении, передало агентство Рейтер.

https://ukraina.ru/20240420/1054621312.html

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