В Египте есть хлеб, цена которого формируется с дотациями, и хлеб продающийся по рыночным ценам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру египетский журналист Рами Эль-Кальюби

Отвечая на вопросы, касающиеся поставок в страну пшеницы из России и Украины, журналист заметил, что дотационные хлебные лепёшки продаются беднейшим слоям населения по карточкам. Украинская пшеница послужит укреплению стратегических резервов Египта © РИА Новости, Артем Креминский / Перейти в фотобанк

«В тех пекарнях, где действуют субсидии, там продают хлеб ниже себестоимости. По официальным данным, цена продажи более чем в десять раз ниже себестоимости. Если себестоимость дотационного хлеба 65 пиастров (3 рубля), то продают его за 5 (23 копейки) пиастров. Причём эта цена не менялась более тридцати лет», — сказал Эль-Кальюби.

Нынешний президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси отменил или урезал многие дотации, в том числе на бензин и электроэнергию, но пока что не решается снять субсидии с хлеба.

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