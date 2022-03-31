Запад готовится к полномасштабной войне против России, уверен финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«Сейчас Запад считает, что им всё можно…В Польше сейчас идёт стратегическое планирование, возможны провокации со стороны Польши. Думаю, что это — следующий шаг. Польша уже сама предлагает ввести ограниченный контингент якобы миротворцев на Украину. Это один из вариантов, который они рассматривают», — сказал Бекман. Клинцевич рассказал, сколько сил сможет выделить Польша для вторжения на Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава сформировала предложение по организации миротворческой миссии на Украине. Дуда добавил, что ситуация, сложившаяся вокруг Украины, требует от НАТО быть «сильным и единым», а также усилить поддержку своих союзников, которые пока не входят в альянс.

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