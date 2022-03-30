Заявления со стороны США о том, что Россия якобы ответственна за продовольственный кризис на Украине и в мире, являются частью информационной войны против Москвы. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает 30 марта Telegram-канал дипмиссии

Ужасные последствия: эксперт рассказал, как украинский кризис угрожает Африке и Европе © РИА Новости, Юрий Сомов / Перейти в фотобанк Уэнди Шерман.

«Расцениваем комментарии Шерман как часть информационной войны США против России. Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши Вооруженные силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», — подчеркнул Антонов.

Шерман ранее обвинила Россию в «бомбардировках по меньшей мере трех, в том числе одного чартерного, гражданских судов, которые вывозили товары из портов Черного моря». При этом она не привела никаких конкретных данных и никаких доказательств.

Как отметил Антонов, на Украине сложилась обратная ситуация: на контролируемых российскими военными территориях царят мир и спокойствие.

«Показательным примером является Херсонская область, где наши войска уже разминировали часть сельскохозяйственных угодий, а местные жители начали готовиться к посевной», — указал дипломат.

Посол подчеркнул, что российские военные применяют оружие исключительно против военных объектов ВСУ, тогда как мирному населению оказывается гуманитарная помощь.

«Доставлено уже около шести тысяч тонн соответствующих грузов: продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов. Такую поддержку мы будем предоставлять и дальше освобожденным от бандитов и нацистов районам Украины», — заключил Антонов.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по имеющейся информации, националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.