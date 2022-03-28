Идейную платформу нового общества должны составить главные достижения советской эпохи, дополненные двумя достижениями постсоветского времени. Такое мнение высказала писательница, сценарист и публицист Ольга Погодина-Кузмина в интервью изданию Украина.ру

По словам писательницы, традиционные понятия — «семейные ценности, Бог, различие между мужчиной и женщиной» — не могут быть основой национальной идеи.

«Это важные, базовые понятия, но они вроде крепостных укреплений. За ними можно только сидеть и отстреливаться, пока не кончатся патроны», — уверена она.

«Замазать СССР кровью и позором»: Погодина-Кузмина о российской культурной элите © РИА Новости, Борис Бабанов / Перейти в фотобанк Погодина-Кузмина.

«Нам нужно просто вернуть себе СССР… Избирательное право, права женщин, поддержка семей, бесплатное образование и медицина, интернационализм! Всё это — великие достижения советского времени, которые мы до сих пор проедаем. А нужно не проедать, а начать заново строить новое общество на основах социальной справедливости, равенства и взаимного уважения народов, уважения к труду и человеку труда», — считает писательница.

К этим основам советского общества необходимо добавить свободу вероисповедания и предпринимательства, которые, по её словам, являются двумя ключевыми достижениями постсоветской эпохи.

«Вот и всё, и эту идейную платформу поддержат миллионы людей на всём постсоветском пространстве», — сказала Погодина-Кузмина.

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