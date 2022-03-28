Та культурная пропагандистская экспансия, которую осуществляет Запад, закабаляет сознание лучше всякой лоботомии, поэтому культуру нельзя бросать на самотек, считает писатель, сценарист, публицист Ольга Погодина-Кузмина

Как архив братьев Стругацких спасли от войны в Донбассе © strugacki.ru — Ольга, мы давно привыкли, что для успешного восхождения по «культурной лестнице» одного таланта мало. Нужно ещё иметь правильную политическую платформу. Почему и как искусство стало политическим инструментом?

— Так было всегда. Диего Ривера, великий мексиканский художник, говорил: «Искусство всегда пропагандирует некие идеи. Если в искусстве не заложена доля пропаганды — это не искусство». И здесь вопрос лишь в том, какие идеи ты считаешь необходимым выражать и веришь ли ты сам в те идеи, которые выражает твое искусство. Ольга Погодина-Кузмина: кто она © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

А мы с вами уже тридцать лет живём в обществе, где мерилом всего назначены деньги. Именно эти простые рычаги — деньги и успех — используются для формирования культурной элиты и трансляции определенного мировоззрения, вернее, набора «актуальных» трендов.

Проще говоря, тебе будут платить и тебя будут восхвалять за то, что ты служишь ретранслятором определенных, «правильных» воззрений. И если в советское время художник должен был славить партию и победу коммунизма, то сегодня он формирует актуальную повестку нигилизма, деконструкции, насмешки над всеми святыми и сакральными вещами.

Собственно, ничего тут нового нет — эту методику подробно описал Достоевский в «Бесах».

— Ольга, но принято считать, что идеи сами рождаются и умирают, и художественная среда должна формироваться сама собой, в процессе свободного творчества.

— Да, это так. Но в мире, опутанном ложью и пропагандой, лишь немногие могут позволить себе настоящую свободу творчества — и то после осознания, как устроены эти ловушки.

Драматург Алексей Куралех: Творчество способно придать жизни наполненность и смысл © Анна Шестакова

Поймите, с нашими мозгами и талантами работают долго, планомерно, расчётливо.

Например, молодому писателю, художнику неизбежно близок образ бунтарства, протеста, отрицания устоев. И это здорово, в этом — залог обновления общества. Но иезуитская суть наших либеральных кураторов заключается в том, что они подменили истинное бунтарство ложной пропагандистской требухой.

Вся эта точечная борьба с коррупцией (а по сути — конкурентная борьба капиталистов), права ЛГБТ, психология травмы, феминизм, экологические движения (кстати, где Грета Тунберг?) замылили главную проблему — разрыв классового, этнического, социального неравенства. Огромные усилия, просто миллиарды долларов вкладываются в то, чтобы замазать кровью и позором СССР и весь советский проект — и вся культурная элита так или иначе в этом участвует. И всё ради одной цели — незыблемости той колониальной капиталистической системы, в которой мы сегодня живем.

— То есть, по-твоему, мы должны вернуться к классовым идеям в искусстве?

— Нам нужно признать простой факт. Культурное поле постсоветской России сложилось на отрицании советского прошлого. Вся советская модель мира была дискредитирована, объявлена отсталой, дремучей, кровавой. Над советским человеком было принято смеяться, изображать его идиотом или чудовищем — на этом сделали карьеру все представители соцарта, все либеральные писатели — Войнович, Мамлеев, Сорокин, Быков, Улицкая.

В кино и театре окончательно (как им казалось) развинтили, раздели, развенчали советский проект. Почти все крупные литературные, художественные, кинематографические фигуры в нашей культуре выросли из этой почвы, хорошо унавоженной западными деньгами. Порой даже удивительно, какие огромные затраты западный мир вкладывал в формирование нашей новой культурной среды, где все прежние основы подверглись осмеянию, переворачиванию с ног на голову, деконструкции. Это вообще любимый приём «либерального искусства» — расчленить, разрубить, показать внутренности той или иной идеи, чтобы она умерла, как лягушка на лабораторном столе.

Одновременно с этим наши же культурологи и искусствоведы долгие годы рассказывали нам, что мы должны догонять Запад. Что наша культура отсталая, «совковая», а западная культура — передовая, прогрессивная. Мол, на Западе мысль и эстетика ушли куда-то далеко, а мы за время СССР отстали и теперь должны быстро, немедленно начать копировать, а лучше клонировать их передовые образцы.

— Ольга, а что плохого в культурном взаимодействии и расширении границ?

— Ничего плохого, только хорошее. Чем шире и разнообразнее твой кругозор, тем свободнее ты мыслишь. Потому что ты знаешь культуру Запада и Востока, ты знаешь историю их взаимодействий и конфликтов. Но для этого нужна подлинная свобода информации и доступа.

А та культурная пропагандистская экспансия, которую осуществляет Запад, — она закабаляет сознание лучше всякой лоботомии. Потому что благодаря ей миллионы людей по всему миру добровольно признают превосходство западной модели, её власть и величие, и покорно работают на процветание чужого дяди Сэма. А самые работящие, самые талантливые стремятся покинуть свои страны и уехать куда-нибудь в Силиконовую долину или Чикагский университет, где — как им рассказали — и есть светоч мира и прогресса. Ведь люди — это самый ценный ресурс.

Западная система работает как пылесос, высасывая по миру всех самых образованных, талантливых, перспективных — потому что книги, фильмы, массмедиа заставили нас искренне верить, что Запад служит некоему истинному величию и прогрессу. Нас купили за стеклянные бусы, за гамбургеры и кока-колу. Короче говоря, нас надули.

Вдобавок купленная элита — это политический инструмент внутри любой страны. В ЦРУ щёлкают пальцами, и продажная элита приводит к власти какого-нибудь Зеленского, который обеспечивает зелёный коридор американскому бизнесу в его стране, организует отсос ресурсов и капитала, то есть рабски исполняет все приказы хозяина. Но эта марионетка выбрана демократическим путём, на открытых и вполне честных выборах — потому что людей просто обманули, заморочили их собственные журналисты, артисты, политологи и прочая интеллектуальная обслуга, наживающая на этом миллионы долларов.

И так происходит по всему миру, компрадорская культурная элита внутри страны обеспечивает её полный контроль и управляемость извне. Почему все западные страны стоят перед США на задних лапах? Потому что системе спецслужб США абсолютно подконтрольны политические, культурные, финансовые элиты. И не надо никуда вводить войска. Ну, то есть войска все равно стоят на всякий случай, но в основном действует мягкая сила.

— Что делать нам и как изменить эту ситуацию?

— Для начала надо поставить диагноз и просто признать — культура, так же как управление страной, финансовая система, безопасность — не может быть брошена в свободное плавание, пущена на самотек. Потому что этот поток сразу подхватят (уже давно подхватили) враждебные силы, которые прекрасно умеют с этим работать.

Нам нужна внятная государственная культурная политика. Не в виде идиотских запретов или уравниловки, а в форме осознания и контроля. Я за то, чтобы цвели все цветы и воплощались все идеи. Пусть в культуре будут отражены проблемы геев, феминисток, навальнистов — но не только они!..

Синдром Куинджи. Картины самого знаменитого уроженца Мариуполя светятся изнутри © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

А еще нам просто необходимо сформулировать простые и понятные главные национальные идеи.

— Вот так просто? Ты можешь сформулировать?

— Да. Не надо цепляться за архаику — семейные ценности, Бог, различие между мужчиной и женщиной. Это важные, базовые понятия, но они вроде крепостных укреплений. За ними можно только сидеть и отстреливаться, пока не кончатся патроны.

А нам нужно идти в атаку.

И для атаки у нас есть огромный, великий ресурс, супер-бомба, та самая «кузькина мать», которой все так боятся. И давно пора ей шандарахнуть.

Эта бомба — советский проект.

Нам нужно просто вернуть себе СССР. И вспомнить, что это была самая передовая страна мира в области всех социальных реформ. Избирательное право, права женщин, поддержка семей, бесплатное образование и медицина, интернационализм! Все это — великие достижения советского времени, которые мы до сих пор проедаем. А нужно не проедать, а начать заново строить новое общество на основах социальной справедливости, равенства и взаимного уважения народов, уважения к труду и человеку труда. Добавим ещё сюда свободу вероисповедания и свободу предпринимательства — достижения постсоветской эпохи, которые сегодня воспринимаются как естественный и необходимый образ общества. Вот и всё, и эту идейную платформу поддержат миллионы людей на всём постсоветском пространстве.

И ещё обществу нужна понятная и благородная цель. И эта цель тоже есть — снова собрать за одним столом всю семью братских советских народов.

В какой угодно форме это можно наметить. Конфедерация, новый политический и экономический Союз по принципу Евросоюза — с сохранением независимости, но единым центром принятия решений, общим парламентом, общей системой безопасности и общим культурным пространством.

Но об этом нужно заявить. Просто, честно и внятно.

И вот эта новая идеология — не партийная, не реваншистская, но основанная на восстановлении утраченных великих достижений советского времени — объединит не только нашу большую семью. Это даст надежду всему миру.

Я очень хочу, чтобы именно так и произошло. Верю, что это — наш единственный путь к спасению и очищению.