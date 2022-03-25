Министерство инфраструктуры Украины предложило Евросоюзу (ЕС) полностью закрыть транспортное сообщение с Россией и Белоруссией. Соответствующее обращение ведомство направило в Европейскую комиссию (ЕК), говорится 25 марта на странице министерства в Facebook*

Партия Порошенко потребовала полностью прекратить пассажирское сообщение с РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ведомство также выступило с инициативой запрета на предоставление таможенных услуг в отношении товаров, доставляемых в Россию и Белоруссию.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что разочарован неготовностью Евросоюза ввести эмбарго на российский газ. Он признал, что издержки от такой меры могут сказаться на энергобезопасности блока, и в качестве альтернативы предложил ввести мораторий на закупку газа как минимум на один-два месяца.

* Запрещена в РФ как экстремистская организация