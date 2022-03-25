Мининфраструктуры Украины предложило ЕС усилить экономическое давление на Москву и Минск и полностью заблокировать наземное и морское сообщение с ними, в том числе для перевозки грузов и людей.
Ведомство также выступило с инициативой запрета на предоставление таможенных услуг в отношении товаров, доставляемых в Россию и Белоруссию.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что разочарован неготовностью Евросоюза ввести эмбарго на российский газ. Он признал, что издержки от такой меры могут сказаться на энергобезопасности блока, и в качестве альтернативы предложил ввести мораторий на закупку газа как минимум на один-два месяца.
* Запрещена в РФ как экстремистская организация