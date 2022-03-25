Херсонский подпольщик Яценко: городу угрожают украинские террористы
Херсонский подпольщик Яценко: городу угрожают украинские террористы
© РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
Он добавил, что, с учётом данной ситуации, в освобождённых городах Украины должны производиться «зачистки».

«Бандитов-террористов надо ликвидировать, а с запуганным, обманутым населением надо работать. Когда появится твёрдая украинская власть, стоящая на нормальных позициях — народ к ней потянется», — считает Азаров.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 