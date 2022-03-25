После государственного переворота на Украине 2014 года там была реализована специальная программа по расселению националистов на востоке страны. Так объяснил в интервью изданию Украина.ру бывший премьер-министр Украины Николай Азаров многочисленность и активность националистических групп в таких городах, как Харьков, Одесса и Херсон
Он добавил, что, с учётом данной ситуации, в освобождённых городах Украины должны производиться «зачистки».
«Бандитов-террористов надо ликвидировать, а с запуганным, обманутым населением надо работать. Когда появится твёрдая украинская власть, стоящая на нормальных позициях — народ к ней потянется», — считает Азаров.