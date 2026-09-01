https://ukraina.ru/20260901/skhvatka-smertonosnykh-konkurentov-boyatsya-nado-togo-kto-neset-voynu-vsem-1082943443.html
Схватка смертоносных конкурентов. Бояться надо того, кто несет войну всем
Схватка смертоносных конкурентов. Бояться надо того, кто несет войну всем - 01.09.2026 Украина.ру
Схватка смертоносных конкурентов. Бояться надо того, кто несет войну всем
Недавнее сообщение итальянской газеты Repubblica о том, что Рим готовит секретный пакет военной помощи неонацистскому Киеву, частично приоткрывает завесу над тем, зачем экс-министр обороны Украины Михаил Федоров трудоустроился советником министра обороны Италии
2026-09-01T14:54
2026-09-01T14:54
2026-09-01T14:54
мнения
украина
россия
италия
михаил федоров
владимир зеленский
валерий залужный
весь скачко
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/01/1082943321_17:0:869:479_1920x0_80_0_0_0e76d190f15d60f4235add8e6db3ae1e.jpg
И над тем, чем может закончиться война на Украине, как на это могут повлиять политические расклады внутри страны, а также в смертельном четырехугольнике – между Украиной, Европой, США и Россией, и что может быть после окончания боевых действий.С Федоровым речь идет о долгоиграющей многоходовке коллективной Европы, которая хочет найти как бы достойный выход из ситуации, складывающейся на Украине. То есть из все той же полномасштабной войны, которая все никак не заканчивается.Чтобы типа и волки были сыты (Европа не проигрывала или хотя бы не признавала свое поражение России), и овцы целы (чтобы после поражения Украины в войне можно было как-то приспособить укронеонацистского монстра, который был вскормлен на европейские деньги, но крайне бездарно все профукал, точнее – сейчас профукивает, несмотря на все денежные и военно-оружейные инъекции Запада).Сначала немного о пакете, который якобы должен гальванизировать превращающийся в живой труп украинский неонаци-организм, ведомый Владимиром Зеленским, выцыганивающим по всему миру подачки для поддержания жизнеспособности монстра.В этом пакете в рамках 13-го итальянского декрета о помощи Украине собираются к октябрю уже текущего года (время-то на линии боевого столкновения поджимает) передать Киеву ракеты-перехватчики Aster 30, радиолокационные станции и компоненты (комплектующие) для батарей SAMP/T, радары для обнаружения угроз (шесть производства французской Thales и один от итальянской Leonardo) и т. д. Для чего? А чтобы помочь Киеву перехватывать российские баллистические ракеты, перед которыми он, Киев, сегодня абсолютно бессилен.При этом газета сообщает, что эта договоренность – эдакий личнячок-междусобойчик, достигнутый в июле между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Джорджией Мелони и основанный на личных связях между министром обороны Италии Гвидо Крозетто и премьер-министром Франции Себастьеном Лекорню, ранее возглавлявшим французское военное ведомство. Стоимость этой смертоносной бодяги – 3 млрд евро, и деньги собираются взять из ранее объявленного общего еврокредита помощи Украине в 90 млрд евро (европейский кредитный механизм Ukraine Support Loan).Цель всей этой возни – помочь Киеву день простоять да ночь продержаться. А там либо он (режим) благополучно и неизбежно отправится на помойку истории вместе со всеми помощниками, либо американский благодетель Дональд Трамп одумается и начнет полновесно помогать неонацикам, и тогда помойный визит будет несколько отложен. Но, как вы понимаете, все равно состоится…О втором очень важном моменте в этом деле рассказал американский ресурс – портал Axios, который со ссылкой на свои источники поведал, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе своего недавнего визита в Москву поднял вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи РФ, США и Украины на самом высоком уровне. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, эту информацию подтвердил, но подкорректировал. "Саммит Путин–Трамп–Зеленский предлагают уже давно проводить, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. И договоренности – это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей", – сказал он.По словам Пескова, Москва открыта к переговорам России и Украины, однако предпосылок к ним пока нет, как бы этого ни хотели США. Главным образом потому, что Киев не хочет заниматься реальным процессом урегулирования. Наоборот – он хочет деэскалации путем эскалации войны против России. И бьет по российским тылам. Это первый момент.Кроме того, Владимир Путин неоднократно говорил, что любые финальные договоренности между Киевом и Москвой с участием кого бы то ни было он будет подписывать только с легитимным президентом Украины. Или любым другим представителем укровласти, но однозначно легитимным по украинским законам.Это и актуализирует пана Федорова в контексте общей украинской повестки. От Украины даже Запад требует перезагрузки ее власти путем выборов. А Федоров, как известно, максимально поднял планку в этом вопросе – заявил, что он за выборы, на которые обязательно пойдет кандидатом в президенты и выиграет их.И спрятался в Италии. Потому что, как вы понимаете, на место президента на Украине есть и другие претенденты. Это и сам Зеленский, который вообще не хочет слезать с верховной "табуретки", и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, работающий сегодня как бы послом Украины в Великобритании и уже пару лет примеряющий потешную гетманскую папаху, и некто Кирилл Буданов*, подсиживающий шефа в должности главы его Офиса (ОПУ). Есть и другие соискатели, готовые порвать Зеленского, как пес Тузик старую газету, и выполнить любые хотелки коллективного Запада, лишь бы им дали ярлык на руководство неонацистским режимом и на войну или мир. И электорального неофита Федорова они в асфальт готовы закатать и на ноль умножить, уничтожив физически, чтобы не путался в ногах и не мешал.И для Федорова спрятаться в Италии, чтобы сохранить жизнь и дожить до электоральных игрищ, – это одна из важных причин и немаловажный мотиватор, почему он согласился стать советником итальянского главы тамошнего минобороны.Но у Федорова есть и другие преимущества, объясняющие, почему он может быть милее кураторам и спонсорам коллективного Запада, управляющим сегодня Украиной, чем, к примеру, Зеленский, Залужный или Буданов. Эти могут предложить Западу только войну, еще более ожесточенную и непрерывную. И Федоров, как и остальные из указанной четверки, – такой же военный преступник с руками по локоть в крови. И он так же, как и остальные, готов и к войне, и к миру с Россией. Более того, этот "молодой гуманист", как известно, призвал уничтожать ежемесячно по 50 тыс. русских. Так что у России к нему отношение однозначное.Но вот для Запада Федоров – фигура все же наименее раскрученная. Во-первых, министром он побыл всего полгода и запятнан во всех преступлениях украинского режима меньше других. Хотя и является автором, и инициатором, и организатором усиленных дроновых атак на российские тылы. Но по-любому крови на нем меньше всего, и из него при желании можно лепить "миротворца", если Запад серьезно склонится к идее замирения с Россией.И сделать из Федорова легитимного президента для подписания любых документов о мире легче, чем из эрзац-диктатора Зеленского, убийцы в погонах Залужного или террориста Буданова. А значит, Западу легче продавить Федорова в президенты на выборах и козырять его легитимностью на переговорах с Россией.Так уж повелось в современной политике, что многие убийцы и террористы меняли униформу на фраки и костюмчики, чтобы садиться за приличные переговорные столы. Не верите? Спросите у нынешнего переходного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, еще совсем недавно известного террориста под именем Абу Мухаммад аль-Джулани, который находился под санкциями Совбеза ООН и мог обойтись бюджету США в 10 млн долларов (столько стоила его голова и информация о нем).А сейчас аш-Шараа – приличный президент, со всеми ручкается, всем мил, во все двери вхож и за все столы приглашаем. И в Москве побывал, кстати.Во-вторых (и это очень важно), Федоров – политик все-таки нового поколения, знаком с технологиями не только оболванивания народных масс, но и технократ. Конкретнее – специалист по дронам и методам дроновой войны, которая сегодня является во многом определяющей на поле боя. Именно как специалист по дронам и дроновой войне он и взят итальянским министром в советники. И он может поделиться с Италией новым опытом уничтожения людей. Более того, может создать в кругах итальянских военных опасную иллюзию их всесильности и способности победить Россию. Федоров, не исключено, уже это и сделал.В последние месяцы Италия старалась хотя бы на словах как бы дистанцироваться от непосредственного участия в украинско-российской войне даже на расстоянии. И от активной помощи оружием и деньгами. А вот сегодня, как оказалось, стараниями "прэмьеркы" Мелони Италия сама готовит тайный пакет помощи Украине. Причем в обход местного парламента и даже правительства.Что случилось с Мелони и ее сторонниками? Уж не Федоров ли, такие, как он, и их покровители на Западе убедили итальянцев, что они могут и должны помогать Украине, так как она победит благодаря новым технологиям войны и новым вооружениям?Если это так, то Федоров вольно или невольно является распространителем войны по Европе и носителем милитаризма в чистом виде. Он сеет тупую и ничем не подтвержденную уверенность, что с Россией можно воевать и победить ее. И мог поспособствовать тому, что Италия согласилась помогать и, выделив указанные выше вооружения для нужд ВСУ, оказалась более плотно вовлечена в конфликт с Россией. А значит, ставка на войну будет продолжаться, и Италия тоже может отвечать за содеянное.И наконец, в-третьих, есть чисто прагматичный вывод из пребывания Федорова в Европе. Рассказывая европейцам об украинском опыте использования дронов, он может переводить европейскую экономику на их производство. А это вполне может привести к общей милитаризации и вливанию средств в ВПК. Например, в указанной публикации в Repubblica было сказано, что всплеск милитаризации Италии, связанный с помощью Украине, "обеспечит дополнительные рабочие места для европейской промышленности, а также будет способствовать технологическому прогрессу и позволит испытать в реальных условиях единственный европейский противоракетный щит — основу проекта "Купол Микеланджело".Кроме того, Федоров – отличный манок для создания украинской "армии вторжения и мщения", когда Украина проиграет СВО и тысячи ее солдат окажутся за границей. Ни больше ни меньше, как видим.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20260830/my-proigryvaem-voynu-ya-v-italiyu-na-ukraine-obsuzhdayut-begstvo-eks-ministra-fedorova-1082899740.html
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Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
мнения, украина, россия, италия, михаил федоров, владимир зеленский, валерий залужный, весь скачко
И над тем, чем может закончиться война на Украине, как на это могут повлиять политические расклады внутри страны, а также в смертельном четырехугольнике – между Украиной, Европой, США и Россией, и что может быть после окончания боевых действий.
С Федоровым речь идет о долгоиграющей многоходовке коллективной Европы, которая хочет найти как бы достойный выход из ситуации, складывающейся на Украине. То есть из все той же полномасштабной войны, которая все никак не заканчивается.
Чтобы типа и волки были сыты (Европа не проигрывала или хотя бы не признавала свое поражение России), и овцы целы (чтобы после поражения Украины в войне можно было как-то приспособить укронеонацистского монстра, который был вскормлен на европейские деньги, но крайне бездарно все профукал, точнее – сейчас профукивает, несмотря на все денежные и военно-оружейные инъекции Запада).
Сначала немного о пакете, который якобы должен гальванизировать превращающийся в живой труп украинский неонаци-организм, ведомый Владимиром Зеленским, выцыганивающим по всему миру подачки для поддержания жизнеспособности монстра.
В этом пакете в рамках 13-го итальянского декрета о помощи Украине собираются к октябрю уже текущего года (время-то на линии боевого столкновения поджимает) передать Киеву ракеты-перехватчики Aster 30, радиолокационные станции и компоненты (комплектующие) для батарей SAMP/T, радары для обнаружения угроз (шесть производства французской Thales и один от итальянской Leonardo) и т. д. Для чего? А чтобы помочь Киеву перехватывать российские баллистические ракеты, перед которыми он, Киев, сегодня абсолютно бессилен.
При этом газета сообщает, что эта договоренность – эдакий личнячок-междусобойчик, достигнутый в июле между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Джорджией Мелони и основанный на личных связях между министром обороны Италии Гвидо Крозетто и премьер-министром Франции Себастьеном Лекорню, ранее возглавлявшим французское военное ведомство. Стоимость этой смертоносной бодяги – 3 млрд евро, и деньги собираются взять из ранее объявленного общего еврокредита помощи Украине в 90 млрд евро (европейский кредитный механизм Ukraine Support Loan).
Цель всей этой возни – помочь Киеву день простоять да ночь продержаться. А там либо он (режим) благополучно и неизбежно отправится на помойку истории вместе со всеми помощниками, либо американский благодетель Дональд Трамп одумается и начнет полновесно помогать неонацикам, и тогда помойный визит будет несколько отложен. Но, как вы понимаете, все равно состоится…
О втором очень важном моменте в этом деле рассказал американский ресурс – портал Axios, который со ссылкой на свои источники поведал, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе своего недавнего визита в Москву поднял вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи РФ, США и Украины на самом высоком уровне. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, эту информацию подтвердил, но подкорректировал.
"Саммит Путин–Трамп–Зеленский предлагают уже давно проводить, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. И договоренности – это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей", – сказал он.
По словам Пескова, Москва открыта к переговорам России и Украины, однако предпосылок к ним пока нет, как бы этого ни хотели США. Главным образом потому, что Киев не хочет заниматься реальным процессом урегулирования. Наоборот – он хочет деэскалации путем эскалации войны против России. И бьет по российским тылам. Это первый момент.
Кроме того, Владимир Путин неоднократно говорил, что любые финальные договоренности между Киевом и Москвой с участием кого бы то ни было он будет подписывать только с легитимным президентом Украины. Или любым другим представителем укровласти, но однозначно легитимным по украинским законам.
Это и актуализирует пана Федорова в контексте общей украинской повестки. От Украины даже Запад требует перезагрузки ее власти путем выборов. А Федоров, как известно, максимально поднял планку в этом вопросе – заявил, что он за выборы, на которые обязательно пойдет кандидатом в президенты и выиграет их.
И спрятался в Италии. Потому что, как вы понимаете, на место президента на Украине есть и другие претенденты. Это и сам Зеленский, который вообще не хочет слезать с верховной "табуретки", и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, работающий сегодня как бы послом Украины в Великобритании и уже пару лет примеряющий потешную гетманскую папаху, и некто Кирилл Буданов*, подсиживающий шефа в должности главы его Офиса (ОПУ).
Есть и другие соискатели, готовые порвать Зеленского, как пес Тузик старую газету, и выполнить любые хотелки коллективного Запада, лишь бы им дали ярлык на руководство неонацистским режимом и на войну или мир. И электорального неофита Федорова они в асфальт готовы закатать и на ноль умножить, уничтожив физически, чтобы не путался в ногах и не мешал.
И для Федорова спрятаться в Италии, чтобы сохранить жизнь и дожить до электоральных игрищ, – это одна из важных причин и немаловажный мотиватор, почему он согласился стать советником итальянского главы тамошнего минобороны.
Но у Федорова есть и другие преимущества, объясняющие, почему он может быть милее кураторам и спонсорам коллективного Запада, управляющим сегодня Украиной, чем, к примеру, Зеленский, Залужный или Буданов. Эти могут предложить Западу только войну, еще более ожесточенную и непрерывную. И Федоров, как и остальные из указанной четверки, – такой же военный преступник с руками по локоть в крови. И он так же, как и остальные, готов и к войне, и к миру с Россией. Более того, этот "молодой гуманист", как известно, призвал уничтожать ежемесячно по 50 тыс. русских. Так что у России к нему отношение однозначное.
Но вот для Запада Федоров – фигура все же наименее раскрученная. Во-первых, министром он побыл всего полгода и запятнан во всех преступлениях украинского режима меньше других. Хотя и является автором, и инициатором, и организатором усиленных дроновых атак на российские тылы. Но по-любому крови на нем меньше всего, и из него при желании можно лепить "миротворца", если Запад серьезно склонится к идее замирения с Россией.
И сделать из Федорова легитимного президента для подписания любых документов о мире легче, чем из эрзац-диктатора Зеленского, убийцы в погонах Залужного или террориста Буданова. А значит, Западу легче продавить Федорова в президенты на выборах и козырять его легитимностью на переговорах с Россией.
Так уж повелось в современной политике, что многие убийцы и террористы меняли униформу на фраки и костюмчики, чтобы садиться за приличные переговорные столы. Не верите? Спросите у нынешнего переходного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, еще совсем недавно известного террориста под именем Абу Мухаммад аль-Джулани, который находился под санкциями Совбеза ООН и мог обойтись бюджету США в 10 млн долларов (столько стоила его голова и информация о нем).
А сейчас аш-Шараа – приличный президент, со всеми ручкается, всем мил, во все двери вхож и за все столы приглашаем. И в Москве побывал, кстати.
Во-вторых (и это очень важно), Федоров – политик все-таки нового поколения, знаком с технологиями не только оболванивания народных масс, но и технократ. Конкретнее – специалист по дронам и методам дроновой войны, которая сегодня является во многом определяющей на поле боя. Именно как специалист по дронам и дроновой войне он и взят итальянским министром в советники. И он может поделиться с Италией новым опытом уничтожения людей. Более того, может создать в кругах итальянских военных опасную иллюзию их всесильности и способности победить Россию. Федоров, не исключено, уже это и сделал.
В последние месяцы Италия старалась хотя бы на словах как бы дистанцироваться от непосредственного участия в украинско-российской войне даже на расстоянии. И от активной помощи оружием и деньгами. А вот сегодня, как оказалось, стараниями "прэмьеркы" Мелони Италия сама готовит тайный пакет помощи Украине. Причем в обход местного парламента и даже правительства.
Что случилось с Мелони и ее сторонниками? Уж не Федоров ли, такие, как он, и их покровители на Западе убедили итальянцев, что они могут и должны помогать Украине, так как она победит благодаря новым технологиям войны и новым вооружениям?
Если это так, то Федоров вольно или невольно является распространителем войны по Европе и носителем милитаризма в чистом виде. Он сеет тупую и ничем не подтвержденную уверенность, что с Россией можно воевать и победить ее. И мог поспособствовать тому, что Италия согласилась помогать и, выделив указанные выше вооружения для нужд ВСУ, оказалась более плотно вовлечена в конфликт с Россией. А значит, ставка на войну будет продолжаться, и Италия тоже может отвечать за содеянное.
И наконец, в-третьих, есть чисто прагматичный вывод из пребывания Федорова в Европе. Рассказывая европейцам об украинском опыте использования дронов, он может переводить европейскую экономику на их производство. А это вполне может привести к общей милитаризации и вливанию средств в ВПК.
Например, в указанной публикации в Repubblica было сказано, что всплеск милитаризации Италии, связанный с помощью Украине, "обеспечит дополнительные рабочие места для европейской промышленности, а также будет способствовать технологическому прогрессу и позволит испытать в реальных условиях единственный европейский противоракетный щит — основу проекта "Купол Микеланджело".
Кроме того, Федоров – отличный манок для создания украинской "армии вторжения и мщения", когда Украина проиграет СВО и тысячи ее солдат окажутся за границей. Ни больше ни меньше, как видим.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга