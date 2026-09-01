https://ukraina.ru/20260901/skhvatka-smertonosnykh-konkurentov-boyatsya-nado-togo-kto-neset-voynu-vsem-1082943443.html

Схватка смертоносных конкурентов. Бояться надо того, кто несет войну всем

Схватка смертоносных конкурентов. Бояться надо того, кто несет войну всем - 01.09.2026 Украина.ру

Схватка смертоносных конкурентов. Бояться надо того, кто несет войну всем

Недавнее сообщение итальянской газеты Repubblica о том, что Рим готовит секретный пакет военной помощи неонацистскому Киеву, частично приоткрывает завесу над тем, зачем экс-министр обороны Украины Михаил Федоров трудоустроился советником министра обороны Италии

2026-09-01T14:54

2026-09-01T14:54

2026-09-01T14:54

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михаил федоров

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И над тем, чем может закончиться война на Украине, как на это могут повлиять политические расклады внутри страны, а также в смертельном четырехугольнике – между Украиной, Европой, США и Россией, и что может быть после окончания боевых действий.С Федоровым речь идет о долгоиграющей многоходовке коллективной Европы, которая хочет найти как бы достойный выход из ситуации, складывающейся на Украине. То есть из все той же полномасштабной войны, которая все никак не заканчивается.Чтобы типа и волки были сыты (Европа не проигрывала или хотя бы не признавала свое поражение России), и овцы целы (чтобы после поражения Украины в войне можно было как-то приспособить укронеонацистского монстра, который был вскормлен на европейские деньги, но крайне бездарно все профукал, точнее – сейчас профукивает, несмотря на все денежные и военно-оружейные инъекции Запада).Сначала немного о пакете, который якобы должен гальванизировать превращающийся в живой труп украинский неонаци-организм, ведомый Владимиром Зеленским, выцыганивающим по всему миру подачки для поддержания жизнеспособности монстра.В этом пакете в рамках 13-го итальянского декрета о помощи Украине собираются к октябрю уже текущего года (время-то на линии боевого столкновения поджимает) передать Киеву ракеты-перехватчики Aster 30, радиолокационные станции и компоненты (комплектующие) для батарей SAMP/T, радары для обнаружения угроз (шесть производства французской Thales и один от итальянской Leonardo) и т. д. Для чего? А чтобы помочь Киеву перехватывать российские баллистические ракеты, перед которыми он, Киев, сегодня абсолютно бессилен.При этом газета сообщает, что эта договоренность – эдакий личнячок-междусобойчик, достигнутый в июле между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Джорджией Мелони и основанный на личных связях между министром обороны Италии Гвидо Крозетто и премьер-министром Франции Себастьеном Лекорню, ранее возглавлявшим французское военное ведомство. Стоимость этой смертоносной бодяги – 3 млрд евро, и деньги собираются взять из ранее объявленного общего еврокредита помощи Украине в 90 млрд евро (европейский кредитный механизм Ukraine Support Loan).Цель всей этой возни – помочь Киеву день простоять да ночь продержаться. А там либо он (режим) благополучно и неизбежно отправится на помойку истории вместе со всеми помощниками, либо американский благодетель Дональд Трамп одумается и начнет полновесно помогать неонацикам, и тогда помойный визит будет несколько отложен. Но, как вы понимаете, все равно состоится…О втором очень важном моменте в этом деле рассказал американский ресурс – портал Axios, который со ссылкой на свои источники поведал, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе своего недавнего визита в Москву поднял вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи РФ, США и Украины на самом высоком уровне. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, эту информацию подтвердил, но подкорректировал. "Саммит Путин–Трамп–Зеленский предлагают уже давно проводить, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. И договоренности – это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей", – сказал он.По словам Пескова, Москва открыта к переговорам России и Украины, однако предпосылок к ним пока нет, как бы этого ни хотели США. Главным образом потому, что Киев не хочет заниматься реальным процессом урегулирования. Наоборот – он хочет деэскалации путем эскалации войны против России. И бьет по российским тылам. Это первый момент.Кроме того, Владимир Путин неоднократно говорил, что любые финальные договоренности между Киевом и Москвой с участием кого бы то ни было он будет подписывать только с легитимным президентом Украины. Или любым другим представителем укровласти, но однозначно легитимным по украинским законам.Это и актуализирует пана Федорова в контексте общей украинской повестки. От Украины даже Запад требует перезагрузки ее власти путем выборов. А Федоров, как известно, максимально поднял планку в этом вопросе – заявил, что он за выборы, на которые обязательно пойдет кандидатом в президенты и выиграет их.И спрятался в Италии. Потому что, как вы понимаете, на место президента на Украине есть и другие претенденты. Это и сам Зеленский, который вообще не хочет слезать с верховной "табуретки", и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, работающий сегодня как бы послом Украины в Великобритании и уже пару лет примеряющий потешную гетманскую папаху, и некто Кирилл Буданов*, подсиживающий шефа в должности главы его Офиса (ОПУ). Есть и другие соискатели, готовые порвать Зеленского, как пес Тузик старую газету, и выполнить любые хотелки коллективного Запада, лишь бы им дали ярлык на руководство неонацистским режимом и на войну или мир. И электорального неофита Федорова они в асфальт готовы закатать и на ноль умножить, уничтожив физически, чтобы не путался в ногах и не мешал.И для Федорова спрятаться в Италии, чтобы сохранить жизнь и дожить до электоральных игрищ, – это одна из важных причин и немаловажный мотиватор, почему он согласился стать советником итальянского главы тамошнего минобороны.Но у Федорова есть и другие преимущества, объясняющие, почему он может быть милее кураторам и спонсорам коллективного Запада, управляющим сегодня Украиной, чем, к примеру, Зеленский, Залужный или Буданов. Эти могут предложить Западу только войну, еще более ожесточенную и непрерывную. И Федоров, как и остальные из указанной четверки, – такой же военный преступник с руками по локоть в крови. И он так же, как и остальные, готов и к войне, и к миру с Россией. Более того, этот "молодой гуманист", как известно, призвал уничтожать ежемесячно по 50 тыс. русских. Так что у России к нему отношение однозначное.Но вот для Запада Федоров – фигура все же наименее раскрученная. Во-первых, министром он побыл всего полгода и запятнан во всех преступлениях украинского режима меньше других. Хотя и является автором, и инициатором, и организатором усиленных дроновых атак на российские тылы. Но по-любому крови на нем меньше всего, и из него при желании можно лепить "миротворца", если Запад серьезно склонится к идее замирения с Россией.И сделать из Федорова легитимного президента для подписания любых документов о мире легче, чем из эрзац-диктатора Зеленского, убийцы в погонах Залужного или террориста Буданова. А значит, Западу легче продавить Федорова в президенты на выборах и козырять его легитимностью на переговорах с Россией.Так уж повелось в современной политике, что многие убийцы и террористы меняли униформу на фраки и костюмчики, чтобы садиться за приличные переговорные столы. Не верите? Спросите у нынешнего переходного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, еще совсем недавно известного террориста под именем Абу Мухаммад аль-Джулани, который находился под санкциями Совбеза ООН и мог обойтись бюджету США в 10 млн долларов (столько стоила его голова и информация о нем).А сейчас аш-Шараа – приличный президент, со всеми ручкается, всем мил, во все двери вхож и за все столы приглашаем. И в Москве побывал, кстати.Во-вторых (и это очень важно), Федоров – политик все-таки нового поколения, знаком с технологиями не только оболванивания народных масс, но и технократ. Конкретнее – специалист по дронам и методам дроновой войны, которая сегодня является во многом определяющей на поле боя. Именно как специалист по дронам и дроновой войне он и взят итальянским министром в советники. И он может поделиться с Италией новым опытом уничтожения людей. Более того, может создать в кругах итальянских военных опасную иллюзию их всесильности и способности победить Россию. Федоров, не исключено, уже это и сделал.В последние месяцы Италия старалась хотя бы на словах как бы дистанцироваться от непосредственного участия в украинско-российской войне даже на расстоянии. И от активной помощи оружием и деньгами. А вот сегодня, как оказалось, стараниями "прэмьеркы" Мелони Италия сама готовит тайный пакет помощи Украине. Причем в обход местного парламента и даже правительства.Что случилось с Мелони и ее сторонниками? Уж не Федоров ли, такие, как он, и их покровители на Западе убедили итальянцев, что они могут и должны помогать Украине, так как она победит благодаря новым технологиям войны и новым вооружениям?Если это так, то Федоров вольно или невольно является распространителем войны по Европе и носителем милитаризма в чистом виде. Он сеет тупую и ничем не подтвержденную уверенность, что с Россией можно воевать и победить ее. И мог поспособствовать тому, что Италия согласилась помогать и, выделив указанные выше вооружения для нужд ВСУ, оказалась более плотно вовлечена в конфликт с Россией. А значит, ставка на войну будет продолжаться, и Италия тоже может отвечать за содеянное.И наконец, в-третьих, есть чисто прагматичный вывод из пребывания Федорова в Европе. Рассказывая европейцам об украинском опыте использования дронов, он может переводить европейскую экономику на их производство. А это вполне может привести к общей милитаризации и вливанию средств в ВПК. Например, в указанной публикации в Repubblica было сказано, что всплеск милитаризации Италии, связанный с помощью Украине, "обеспечит дополнительные рабочие места для европейской промышленности, а также будет способствовать технологическому прогрессу и позволит испытать в реальных условиях единственный европейский противоракетный щит — основу проекта "Купол Микеланджело".Кроме того, Федоров – отличный манок для создания украинской "армии вторжения и мщения", когда Украина проиграет СВО и тысячи ее солдат окажутся за границей. Ни больше ни меньше, как видим.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20260830/my-proigryvaem-voynu-ya-v-italiyu-na-ukraine-obsuzhdayut-begstvo-eks-ministra-fedorova-1082899740.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, украина, россия, италия, михаил федоров, владимир зеленский, валерий залужный, весь скачко