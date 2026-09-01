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В России запущен цифровой рубль: что это и как им воспользоваться

В России запущен цифровой рубль: что это и как им воспользоваться - 01.09.2026 Украина.ру

В России запущен цифровой рубль: что это и как им воспользоваться

С 1 сентября россияне могут открывать кошельки в цифровых рублях, расплачиваться ими в магазинах и на онлайн-платформах, делать переводы. Все процедуры с цифровым рублём будут полностью добровольны и бесплатны. Разберёмся, зачем нужна национальная цифровая валюта и чем она отличается от безналичного расчёта

2026-09-01T16:13

2026-09-01T16:13

2026-09-01T16:13

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Что такое цифровой рубльПомимо наличных денег и безналичного расчёта с сегодняшнего дня официально появилась третья форма национальной валюты. У цифрового рубля нет собственного курса, и его цена не определяется рынком. Он строго равен обычному рублю, а заработать на колебании курса попросту невозможно.Именно этим цифровой рубль отличается от криптовалюты, зависимой от рынка. А от безналичных денег отличается тем, что они хранятся на счетах в коммерческих банках, а цифровой рубль – на платформе Банка России.Открыть цифровой кошелёк сможет любой совершеннолетний гражданин России, у которого есть подтверждённая учётная запись на "Госуслугах" и он является клиентом одного из 12 крупнейших российских банков, таких как Сбербанк, Газпромбанк и другие. Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, таких как "Яндекс банк" или "Озон банк".Цифровой рубль, как объяснили в Центробанке, прежде всего нужен для бесплатных переводов любых сумм другим людям, а не только между своими счетами. Цифровая национальная валюта выгодна и бизнесу – комиссии на приём платежей многократно ниже, чем при стандартных операциях по картам, а для государства бюджетные потоки станут прозрачнее.Почему появился цифровой рубль Системы "Мир" и "система быстрых платежей" были созданы в той же логики развития российской финансовой системы. Но у создания цифровой валюты были и другие предпосылки: в 2022 году на фоне санкционного давления встал вопрос о международных расчётах – и с дружественными, и с недружественными государствами.Тогда США сделали всё для блокировки российской системы МИР в разных странах, ставка на то, что китайская система UnionPay станет альтернативой Visa и Mastercard, не оправдала себя. Торговые операции с дружественными странами проводились в национальных валютах, что, как отмечают эксперты, безопасно, но далеко не так удобно, как в свободно конвертируемых валютах. Основным каналом для перевода средств в и из недружественных стран стали криптокошельки и криптообменники.Законодательно оборот цифровых финансовых активов урегулировали в 2020 году, в 2022 начали регистрировать их. В 2023 году был принят закон о цифровом рубле, и вот, наконец, он доступен для россиян.Принимать цифровой рубль с сегодняшнего дня обязаны продавцы, выручка которых за прошлый год превышает 120 миллионов рублей. Свою готовность уже подтвердили такие компании, как "Аэрофлот", "Магнит", МТС, Ozon, Wildberries.С 1 сентября 2028 года цифровой рубль должны будут принимать и остальные продавцы – с выручкой от 20 миллионов за предшествующий год.Что изменится для россиянЭксперты подчёркивают, что цифровой рубль надёжно защищён от взлома и внешнего вмешательства. Руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Дмитрий Модель в комментарии РБК объяснил, что опасность заключается только в непосредственном обмане человека, у которого есть доступ к средствам – как и в случае с любой другой системой. Мошенники манипулируют жертвой, заставляя передать доступ к счёту или кошельку, но технически цифровой рубль для них неуязвим.Эффект от запуска цифровой валюты в большей степени заметят предприниматели и банки – у них уменьшатся издержки и комиссии. Для физических лиц это ещё одна система беспроцентных, а главное мгновенных переводов между счетами и оплат.А вот для открытия вкладов или кредитования воспользоваться цифровым рублём будет нельзя – эти услуги гражданам будут по-прежнему доступны в обычных банках.Создать кошелёк будет просто: нужно зарегистрироваться на платформе цифрового рубля через мобильное приложение банка-участника. Это бесплатно, и на одного человека может быть открыт только один кошелёк. Пополнять его можно со своего банковского счёта. Есть ограничение: перевести со своего счёта можно будет не больше 300 тысяч рублей в месяц.В магазине оплатить покупку цифровой валютой тоже будет несложно: покупатель сканирует на кассе универсальный QR-код и проводит платёж. Для перевода цифровых рублей другому человеку нужно будет просто указать в приложении его номер телефона и выбрать цифровой рубль.Снять его напрямую невозможно, но и с этим проблем не будет – цифровые рубли просто переводятся на обычный банковский счёт, после чего обналичиваются в банкомате или кассе банка.В целом, для граждан, которые не захотят воспользоваться цифровой валютой, ничего не меняется. Наличные деньги и платёжные карты никуда не исчезнут, а говорить о том, что такая форма оплаты станет повсеместной, пока преждевременно.Как отмечают эксперты, основная суть запуска цифрового рубля заключается в том, что эмитентом валюты является Центральный банк РФ – то есть не коммерческий банк, а государство, цифровой рубль хранится на его площадке, что делает его безопаснее и стабильнее.

https://ukraina.ru/20231010/1050023432.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

россия, сша, госуслуги, сбербанк, газпромбанк, эксклюзив