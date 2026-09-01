Уиткофф и Кушнер активизируют переговоры по урегулированию на Украине - СМИ - 01.09.2026 Украина.ру
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Уиткофф и Кушнер активизируют переговоры по урегулированию на Украине - СМИ
Уиткофф и Кушнер активизируют переговоры по урегулированию на Украине - СМИ - 01.09.2026 Украина.ру
Уиткофф и Кушнер активизируют переговоры по урегулированию на Украине - СМИ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали активизировать усилия по мирному урегулированию украинского кризиса, сообщают российские информагентства со ссылкой на знакомый с ситуацией источник
2026-09-01T14:56
2026-09-01T14:56
новости
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По его словам, в Вашингтоне есть четкое понимание, что дипломатическая работа по этой линии в ближайшее время будет существенно усилена.Накануне Уиткофф и Кушнер провели телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых детально обсудили оперативную обстановку на линии фронта. Зеленский охарактеризовал данный диалог как конструктивный. Он также подчеркнул, что для дипломатического разрешения конфликта было бы полезно, если бы американские переговорщики посетили Киев с официальным визитом.В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что конкретные сроки визита американских посланников в РФ пока не определены. При этом он подчеркнул, что в Москве Уиткоффа и Кушнера по-прежнему считают желанными гостями и готовы к диалогу с ними на всех уровнях, включая встречу с Владимиром Путиным. Подробнее о возможных переговорах - в материале “Я думаю, это последний год войны”. Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, Украина.ру

Уиткофф и Кушнер активизируют переговоры по урегулированию на Украине - СМИ

14:56 01.09.2026
 
© APСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© AP
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали активизировать усилия по мирному урегулированию украинского кризиса, сообщают российские информагентства со ссылкой на знакомый с ситуацией источник
По его словам, в Вашингтоне есть четкое понимание, что дипломатическая работа по этой линии в ближайшее время будет существенно усилена.
Накануне Уиткофф и Кушнер провели телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых детально обсудили оперативную обстановку на линии фронта. Зеленский охарактеризовал данный диалог как конструктивный. Он также подчеркнул, что для дипломатического разрешения конфликта было бы полезно, если бы американские переговорщики посетили Киев с официальным визитом.
В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что конкретные сроки визита американских посланников в РФ пока не определены. При этом он подчеркнул, что в Москве Уиткоффа и Кушнера по-прежнему считают желанными гостями и готовы к диалогу с ними на всех уровнях, включая встречу с Владимиром Путиным.
Подробнее о возможных переговорах - в материале “Я думаю, это последний год войны”. Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России на сайте Украина.ру.
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