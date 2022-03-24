Действия киевского режима свидетельствуют о том, что неонацистам не жаль ни людей, ни Украину, они готовы оставлять после себя выжженную землю, как в своё время делали гитлеровцы, считает экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

Об этом политик сказал в интервью изданию Украина.ру.

- Николай Янович, на этой неделе президент Владимир Зеленский заявил о том, что исход переговоров между Москвой и Киевом будет зависеть от референдума. На этом референдуме будут обсуждаться вопросы компромиссов с Россией в плане мирных договоренностей, а также вопрос Крыма и вопрос Донбасса. Многие это его заявление сразу раскритиковали и сказали о том, что Зеленский просто тянет время. Украина настроена прекращать боевые действия, на мир она настроена, либо война — это то, что устраивает нынешнее украинское руководство? Что и у кого пытается выторговать Зеленский?

— Этот вопрос корректно ставить так: чего Байден хочет, что американцы хотят, чего они добиваются? За все это время американцы ни разу не сказали о своей позиции относительно мирных переговоров между Москвой и киевским режимом. Николай Азаров: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Они во всех вопросах комментировали ход боевых действий, что они только не комментировали — то Псаки, то Кирби, то сам Байден. А вот вопрос о мирных переговорах ни разу не был даже поднят. А ведь они наверняка владеют информацией о громадных разрушениях, о гуманитарных потерях. То есть, их это никого не волнует.

Что касается референдумов. Зеленский как был шоуменом, так он им и остался. По-моему, ни разу не прочитал Конституцию, хотя там не так много страниц, не так много бы времени это заняло. Себя юристом называет. Чем он там занимался, трудно сказать, когда обучался в криворожском институте. Но к юриспруденции он никакого отношения не имеет.

В Конституции прямо запрещено выносить на референдум вопросы, связанные с территориальным устройством Украины. Хочешь выносить — изменяй Конституцию. Я уже не говорю о том, что в процессе ведения боевых действий говорить о референдумах может человек либо больной на голову, либо заведомо провокатор.

Это абсолютно несерьезно. Он превратил государственную деятельность в беспрерывное шоу. Он играет роль президента, читает заученные тексты, говорит теми словами, которые ему кто-то надиктовал. От него невозможно услышать его собственное мнение. А когда он оказывается без бумаги, без подготовленного текста, он несет такую ахинею, что трудно даже сказать, кто перед тобой. Кто по профессии, по образованию — определить невозможно. Явно не президент.

- Прошел месяц с начала спецоперации России на Украине. Возможна ли денацификация без капитуляции и как достичь этой капитуляции?

— Когда я вижу, как в Мариуполе боевики «Азова» размещают свои боевые позиции в жилых домах — ясно, что этот город для них чужой. Ясно, что для них этот дом жилой… дома, которые они не собираются восстанавливать.

Я смотрю на эти разрушения с точки зрения того, какие громадные усилия надо затратить на то, чтобы все это восстановить. Тут совершенно очевидна позиция нынешнего режима и тех же нацистов, которых много и в ВСУ, и в нацистских батальонах, подразделениях, по отношению к своей стране. Эта страна для них чужая, они ее разрушают без всякого сожаления. Спецоперация на Украине может навсегда изменить мир - Le Monde © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Они разрушают без всякого сожаления Харьков, взрывают Физико-технический институт, разрушают мосты, жилые дома, размещают пусковые установки в жилых помещениях.

Денацификация Украины невозможна без смены власти Украины. Это абсолютно очевидно. То есть власть должна смениться. Должна прийти власть, которая принципиально ненавидит нацизм.

Для Зеленского — он сам еврей по национальности, он должен был первый возглавить борьбу с проявлениями нацизма. Но это типичный приспособленец. Мало кто знает, но среди евреев были и прислужники Гитлера, и один из них дослужился до генеральского звания, которое ему лично присвоил Гитлер. Поэтому национальность — еврей — еще вовсе ничего не определяет.

При власти киевского режима ни о какой денацификации говорить невозможно. Причем денацификация — это не только устранение в политической жизни неонацистских группировок, это еще и изменение сознания.

За восемь лет произошло расчеловечивание людей Украины. Если зрителей украинских каналов не вводят в шок убийства мирных граждан в Донбассе, не беспокоит, например, подрыв электролиний, которые снабжали Крым электроэнергией зимой, в ноябре… Вы что, протесты какие-то услышали среди населения Украины? Нет, были овации, когда воду (Крыму. — ред.) перекрыли, поставили дамбу на канале.

Эти нацисты ни к чему не имеют ни малейшего отношения. Не они возводили линию электропередач, это наше правительство делало, подавало 1,2 мегаватта в Крым. Это мы произвели капитальную реконструкцию Каховского водоподъема на Северо-Крымском канале. Это мы делали, не они. Они — палец о палец не ударили за восемь лет для развития Украины. Они ничего не делали, поэтому они с такой легкостью разрушают.

Самое главное — денацификация. Это изменение ментального сознания граждан Украины, которых тотально зазомбировали ненавистью к русским, к русскому народу, чем занимаются сейчас в Европе. «Хуторские нацисты у власти». Азаров о том, что на самом деле творится на Украине © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

В Европе создают касту неприкасаемых из России, делают это с такой же нацистской уверенностью. Я думаю, что просыпается то, что было подавлено у них в 1945 году. Мало кто знает, что на фронтах Великой Отечественной войны было примерно около двухсот дивизий немцев, я имею в виду, набранных в Германии, и около ста дивизий союзников из стран Европы.

Были французы, итальянцы, были испанцы, румыны, кого там только не было! Соотношение сил можете себе представить? Двести дивизий и сто дивизий — это же очень немаленькая сила!

И сейчас снова такой альянс объединяется против России. Из недр, из глубин сознания возникает снова такое чувство ненависти к тому, что есть такие люди, которые мешают им якобы жить нормально.

- Мы уже знаем из истории и не только, что, особенно на Западной Украине, многие бандеровцы тогда ушли в подполье, и все это затянулось на очень долгие годы. Мои родственники — родом из Донбасса, по комсомольской путевке были направлены в Тернопольскую область, прожили там несколько лет, рассказывают страшные вещи. Было убито очень много наших, даже не говорю партийных работников — учителей, врачей. Мои родственники были педагогами, им чудом удалось спастись. Это страшно. Очень хочется, чтобы на Украине побыстрее наступил мир, но высока вероятность того, что многие нынешние бандеровцы уйдут в подполье. Как с этим быть и как это победить?

— Я очень сомневаюсь, что они уйдут в подполье. Потому что те, кто хотел с оружием в руках сражаться, они сражаются во всяких нацистских батальонах — «Азов», «Торнадо», «Донбасс», «Днепр», они сейчас по-другому называются. Они вошли своими частями в кадровый состав ВСУ, Национальной гвардии. Мало кто знает, что из бандитских батальонов они превратились в кадровые части ВСУ.

А в основном народ из Западной Украины уехал в Европу. Кто-то на заработки, кто-то просто уехал, чтобы не быть мобилизованным. Не думаю, что там какие-то схроны развернутся.

Они привыкли к нормальной жизни, привыкли быть у власти, привыкли вести себя как хозяева жизни. Залезать снова в леса для того, чтобы быть уничтоженными в процессе проведения антитеррористической операции — не думаю, что это возможно. Тем более, техническое оснащение сейчас изменилось.

Это раньше было трудно схрон обнаружить в лесу, теперь громадное количество тепловизоров, приборов ночного видения. Не очень посидишь в этих схронах, в лесах. Не нужно контактное, есть бесконтактное оружие. Возможностей для такого движения немного.

Почему бандеровцы в своем большом составе находились после войны, и в процессе войны ушли в леса — потому что такая была инструкция их куратора. Их оставляли для сопротивления, потом их снабжали и оружием, и деньгами, и различными материалами, инструкциями. Этим занимался центр, который подчинялся западным спецслужбам, находился он в Мюнхене. Националистический миф: бандеровцы воевали против Третьего рейха © из открытых источников

Много документов известно, но они не были в свое время обнародованы из-за ложного понимания интернациональной дружбы. Поэтому выросли целые поколения, которые о тех злодеяниях, которые знают наши родители, родственники, не знают.

Так называемый «Институт национальной памяти» сделал все, чтобы на этих злодеяниях поставить клеймо «кремлевской пропаганды». У меня тоже из нашей семьи были родственники на Западной Украине. Их отправили туда для того, чтобы помогать восстанавливать. Это же были забитые «Восточные Кресы», восточные земли по-польски. Когда они были в составе Польши — это были самые забитые, самые униженные, самые бедные регионы Польши. Поляки делали все, чтобы уничтожить и украинскую культуру, и украинскую письменность.

Все знают о Волынской резне, но мало кто знает, что поляки тоже не отличались гуманизмом, и резня там была взаимная, просто масштабы не те. Бандеровцы вырезали, по разным данным, от 120 до 150 тысяч поляков. Не только поляков, кстати, и смешанные браки тоже. Если поляк был женат на украинке, то вырезался поляк, а жене наносились тяжелые увечья, а иногда и семья уничтожалась вся.

- Хочу сделать важное уточнение. Я привела пример Западной Украины, но сейчас есть большая вероятность того, что все это переместится на юг, на восток. Даже тот же Херсон, который уже давно перешел под контроль Российской Федерации, буквально в первые дни после начала спецоперации — там сейчас происходят достаточно печальные вещи.

На прошлой неделе — только то, что я знаю — трое людей, достаточно влиятельных, исповедующих пророссийскую позицию, были попросту физически ликвидированы. Одного расстреляли, другого, скорей всего, отравили. Даже если в Херсоне, городе, основанном Потемкиным, Екатериной, колыбели русского Черноморского флота — сейчас такое происходит, то боюсь представить, что будет происходить в других, менее пророссийских районах Украины.

— Не забывайте, что после государственного переворота началась реализация специальной программы западных спецслужб по расселению бандеровцев, нацистов, на восточных землях Украины. В Харькове же никогда такого не было! Сколько в Харькове сейчас неонацистских групп — всякие «Фрайкоры», «Национальные корпуса», «Правый сектор»*. Весь Юго-Восток! Одесса! В Одессе никогда не было такого количества неонацистов бандеровских.

Поэтому должны быть соответствующие зачистки. То, что в Херсоне их не сделали, — это уже вопрос к тамошним властям. Конечно, такие зачистки должны проводиться. Бандитов-террористов надо ликвидировать, а с запуганным, обманутым населением надо работать. Когда появится твердая украинская власть, стоящая на нормальных позициях — народ к ней потянется.

- Как восстанавливать Украину после всего? Надеюсь, что рано или поздно — мир наступит.

— У меня была очень мудрая бабушка, которая меня всегда учила: глазам страшно, а руки делают. Думаю, вы знаете смысл этой мудрой поговорки. Поэтому и из более тяжелых ситуаций выходили, выходило наше государство и Украина, в том числе после Великой Отечественной войны или даже в ее процессе.

Ведь было тотальное уничтожение. Немцы, отступая, проводили тактику выжженной земли. Шахты затапливались, взрывались стволы, заводы, мосты и т.д. Но для немцев Украина была чужая земля.

А вот то, как себя ведет нынешний режим киевский, когда, отступая, взрывает мосты, различные инфраструктурные предприятия — газопроводы, водопроводы, трансформаторные подстанции… Это специально делается. Разрушают школы, разрешают стрелять специально. Как в Волновахе — подъехал, выстрелил, разрушил поликлинику. «Переустройство миропорядка». Как спецоперация России на Украине изменит мир © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Но, тем не менее, масштаб разрушений не такой колоссальный, какой был в Великую Отечественную войну. Поэтому — засучили рукава и начали работать, начали делать. И те, кто отличился на уничтожении — будут исправлять свою работу, будут восстанавливать так или иначе.

Я видел видео, снятое с беспилотника, по Мариуполю — да, значительные разрушения, но, тем не менее, это не тотальные разрушения. Все можно восстановить, провести ремонты и — приступить к строительству новой Украины. У меня никакого сомнения нет, все задачи решаемы, нет безвыходных ситуаций!

- Вы говорили, что вам неоднократно предлагали вернуться в украинскую власть, стать президентом, премьер-министром, вы отказывались, а теперь сожалеете об этом. Сейчас вам какие-то предложения поступают?

— Эти предложения звучали достаточно давно, это и 2002 год, двадцать лет тому назад, и десять лет назад или пятнадцать лет назад — все это было давно и уже ушло в прошлое.

Сейчас не хочу даже и думать ни о каких предложениях. Потому что сейчас самая главная задача, самая главная цель — это провести денацификацию, сменить власть. Эта власть полностью себя скомпрометировала. Зеленский является военным преступником. Те приказы, которые сейчас им отдаются, обрекают военнослужащих Украины на уничтожение, на физическую ликвидацию. Человек, которому не жалко людей, не жалко страну — это военный преступник.

Эта власть должна быть в любом случае устранена. Она отвечает, может быть, интересам американцев, но она ни в какой мере не отвечает интересам Украины и ее народа. Эта агония нынешнего украинского режима сродни агонии Гитлера, который считал, что раз немецкий народ проигрывает, он должен исчезнуть.

Когда денацификация пройдет, будет возможность приступить к построению новой Украины. Если мои знания и опыт пригодятся, я готов в любом качестве предложить свою работу и готов послужить, сколько еще осталось, сколько господь Бог отвел — и отдать все для восстановления Украины.

* Деятельность организации запрещена в РФ