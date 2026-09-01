https://ukraina.ru/20260901/asimmetrichnaya-voyna-vsu-i-nato-sdelali-stavku-na-otkrovennyy-terror--perendzhiev-1082944216.html

"Асимметричная война": ВСУ и НАТО сделали ставку на откровенный террор — Перенджиев

"Асимметричная война": ВСУ и НАТО сделали ставку на откровенный террор — Перенджиев - 01.09.2026 Украина.ру

"Асимметричная война": ВСУ и НАТО сделали ставку на откровенный террор — Перенджиев

Мобилизационная экономика подразумевает не только мобилизацию ресурсов, но и умение предприятия самостоятельно выстраивать свою защиту. И сейчас такой момент наступил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2026-09-01T15:04

2026-09-01T15:04

2026-09-01T15:04

новости

россия

польша

александр перенджиев

украина.ру

аналитика

аналитики

украина аналитика

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078428123_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_5146a43922f159bd543a2befc62706b8.jpg

Отвечая на вопрос о возможности эскалации, эксперт заявил, что Россия действительно побеждает, но противник перешёл к террористическим методам."Да, мы побеждаем. Но дело в том, что ВСУ и НАТО сделали ставку на откровенный террор, который они называют "асимметричной войной", — пояснил эксперт.Он отметил, что президент России Владимир Путин пока поставил задачу защищаться, и в стране подписан указ, чтобы все крупные промышленные предприятия создавали свою систему антидроновой и антиракетной защиты. "Он, конечно, вызвал определенную критику: "Мы платим налоги, поэтому государство нас должно защищать". Но почему-то у нас забыли про мобилизационную экономику, которая подразумевает не только мобилизацию ресурсов, но и умение предприятия самостоятельно выстраивать свою защиту. И сейчас такой момент наступил", — добавил Перенджиев.Политолог напомнил, что государство разрешило предприятиям самостоятельно закупать системы ПВО и формировать огневые группы, а в указе есть дополнение: если кто-то не хочет создавать систему, вопрос будет решаться так же, как при банкротстве, с введением внешнего управления, и система будет создана за счёт ресурсов предприятия.Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и эскалации — в материале "Вячеслав Терентьев: Россия выстоит под массированными атаками БПЛА, если обновит ПВО и сделает ее единой" на сайте Украина.ру.

россия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, польша, александр перенджиев, украина.ру, аналитика, аналитики, украина аналитика, главные новости, главное, защита, предприятие, дроны, бпла, сво, аналитика событий на украине, война, война на украине, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас