"Асимметричная война": ВСУ и НАТО сделали ставку на откровенный террор — Перенджиев - 01.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260901/asimmetrichnaya-voyna-vsu-i-nato-sdelali-stavku-na-otkrovennyy-terror--perendzhiev-1082944216.html
"Асимметричная война": ВСУ и НАТО сделали ставку на откровенный террор — Перенджиев
"Асимметричная война": ВСУ и НАТО сделали ставку на откровенный террор — Перенджиев - 01.09.2026 Украина.ру
"Асимметричная война": ВСУ и НАТО сделали ставку на откровенный террор — Перенджиев
Мобилизационная экономика подразумевает не только мобилизацию ресурсов, но и умение предприятия самостоятельно выстраивать свою защиту. И сейчас такой момент наступил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2026-09-01T15:04
2026-09-01T15:04
новости
россия
польша
александр перенджиев
украина.ру
аналитика
аналитики
украина аналитика
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078428123_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_5146a43922f159bd543a2befc62706b8.jpg
Отвечая на вопрос о возможности эскалации, эксперт заявил, что Россия действительно побеждает, но противник перешёл к террористическим методам."Да, мы побеждаем. Но дело в том, что ВСУ и НАТО сделали ставку на откровенный террор, который они называют "асимметричной войной", — пояснил эксперт.Он отметил, что президент России Владимир Путин пока поставил задачу защищаться, и в стране подписан указ, чтобы все крупные промышленные предприятия создавали свою систему антидроновой и антиракетной защиты. "Он, конечно, вызвал определенную критику: "Мы платим налоги, поэтому государство нас должно защищать". Но почему-то у нас забыли про мобилизационную экономику, которая подразумевает не только мобилизацию ресурсов, но и умение предприятия самостоятельно выстраивать свою защиту. И сейчас такой момент наступил", — добавил Перенджиев.Политолог напомнил, что государство разрешило предприятиям самостоятельно закупать системы ПВО и формировать огневые группы, а в указе есть дополнение: если кто-то не хочет создавать систему, вопрос будет решаться так же, как при банкротстве, с введением внешнего управления, и система будет создана за счёт ресурсов предприятия.Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и эскалации — в материале "Вячеслав Терентьев: Россия выстоит под массированными атаками БПЛА, если обновит ПВО и сделает ее единой" на сайте Украина.ру.
россия
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078428123_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_c03b3a2396210fb66cf8a0c3618f6d60.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, польша, александр перенджиев, украина.ру, аналитика, аналитики, украина аналитика, главные новости, главное, защита, предприятие, дроны, бпла, сво, аналитика событий на украине, война, война на украине, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас
Новости, Россия, Польша, Александр Перенджиев, Украина.ру, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, Главные новости, главное, защита, предприятие, дроны, БПЛА, СВО, аналитика событий на Украине, война, война на Украине, новости СВО Россия, новости СВО, новости СВО сейчас

"Асимметричная война": ВСУ и НАТО сделали ставку на откровенный террор — Перенджиев

15:04 01.09.2026
 
© РИА Новости . Борис Морозов / Перейти в фотобанкПожар в Туапсе после атаки ВСУ
Пожар в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Борис Морозов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Мобилизационная экономика подразумевает не только мобилизацию ресурсов, но и умение предприятия самостоятельно выстраивать свою защиту. И сейчас такой момент наступил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Отвечая на вопрос о возможности эскалации, эксперт заявил, что Россия действительно побеждает, но противник перешёл к террористическим методам.
"Да, мы побеждаем. Но дело в том, что ВСУ и НАТО сделали ставку на откровенный террор, который они называют "асимметричной войной", — пояснил эксперт.
Он отметил, что президент России Владимир Путин пока поставил задачу защищаться, и в стране подписан указ, чтобы все крупные промышленные предприятия создавали свою систему антидроновой и антиракетной защиты.
"Он, конечно, вызвал определенную критику: "Мы платим налоги, поэтому государство нас должно защищать". Но почему-то у нас забыли про мобилизационную экономику, которая подразумевает не только мобилизацию ресурсов, но и умение предприятия самостоятельно выстраивать свою защиту. И сейчас такой момент наступил", — добавил Перенджиев.
Политолог напомнил, что государство разрешило предприятиям самостоятельно закупать системы ПВО и формировать огневые группы, а в указе есть дополнение: если кто-то не хочет создавать систему, вопрос будет решаться так же, как при банкротстве, с введением внешнего управления, и система будет создана за счёт ресурсов предприятия.
Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО и эскалации — в материале "Вячеслав Терентьев: Россия выстоит под массированными атаками БПЛА, если обновит ПВО и сделает ее единой" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияПольшаАлександр ПеренджиевУкраина.руАналитикааналитикиУкраина аналитикаГлавные новостиглавноезащитапредприятиедроныБПЛАСВОаналитика событий на Украиневойнавойна на Украиненовости СВО Россияновости СВОновости СВО сейчас
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:04"Асимметричная война": ВСУ и НАТО сделали ставку на откровенный террор — Перенджиев
15:00"Евразийские решения" — и без западной опеки: Захарова о новой реальности
14:56Уиткофф и Кушнер активизируют переговоры по урегулированию на Украине - СМИ
14:54Схватка смертоносных конкурентов. Бояться надо того, кто несет войну всем
14:511 сентября 2026 года, утренний эфир
14:39Евсеев о дистанционных ударах, которые перекроют логистику между Украиной и Польшей
14:16Удары по Одессе отрезали Украину от Черного моря - Reuters
14:07"Россия сосредотачивается" — эксперт о страхах Запада и готовности бить по заводам в Европе
13:50Восток больше не нуждается в том, чтобы его "замечали", а Запад теряет доминирование — Захарова
13:29Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине
13:11"Игра мускулами с элементами запугивания": Перенджиев о торге США и позиции России
13:03Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей
12:56Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ
12:45Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве
12:25На Украине родителей будут штрафовать за русский язык в школьных чатах
12:25Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20
12:09FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области: пострадали мирные жители
12:02Карнавал в официальных кабинетах: Захарова высмеяла новое назначение Федорова в Италии
12:00Украина ещё может получить замороженные активы РФ – СМИ
11:33ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран
Лента новостейМолния