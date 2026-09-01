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Удары по Одессе отрезали Украину от Черного моря - Reuters

Удары по Одессе отрезали Украину от Черного моря - Reuters - 01.09.2026 Украина.ру

Удары по Одессе отрезали Украину от Черного моря - Reuters

Удары российских военных по портовой инфраструктуре Одессы привели к потере Украиной фактического выхода к морю, сообщает агентство Reuters

2026-09-01T14:16

2026-09-01T14:16

2026-09-01T14:31

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По данным журналистов, точечные российские атаки полностью заблокировали работу ключевых морских гаваней, через которые ранее осуществлялось до 90 процентов всего украинского экспорта.В сложившихся условиях Киеву пришлось экстренно перенаправлять логистические потоки на дунайские порты, имеющие существенно меньшую пропускную способность, а также задействовать железнодорожные пункты пропуска на западной границе страны. Это сильно замедляет логистику.Минувшей ночью российские военные снова атаковали ключевые объекты противника. Основной удар пришелся по Одессе и Одесской области, где были заблокированы морские гавани, использовавшиеся Киевом для скрытной доставки западного оружия и запуска морских дронов. Здесь также под удар попали ТЭЦ и три электроподстанции, питавшие порты, цех сборки БПЛА, пограничный пункт и паромная переправа в Орловке. Параллельно точечные прилеты зафиксированы по объектам в Киеве.О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.

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новости, одесса, киев, украина, минобороны, украина.ру