https://ukraina.ru/20260901/voyna-za-chernovtsy-protiv-avstro-vengrii-110-let-so-vstupleniya-rumynii-v-pervuyu-mirovuyu-voynu-1082921179.html

Война за Черновцы против Австро-Венгрии: 110 лет со вступления Румынии в Первую Мировую войну

Война за Черновцы против Австро-Венгрии: 110 лет со вступления Румынии в Первую Мировую войну - 01.09.2026 Украина.ру

Война за Черновцы против Австро-Венгрии: 110 лет со вступления Румынии в Первую Мировую войну

"Вместо пользы мы получили тягчайшую обузу в виде Румынского фронта, поглотившего наши лучшие стратегические резервы, столь необходимые для завершения разгрома Австрии", – говорил о последствиях вступления в Первую Мировую войну Румынии Алексей Брусилов. Но он не знал, чем за это собирались платить…

2026-09-01T16:00

2026-09-01T16:00

2026-09-01T16:00

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Широко известно, что быстрый разгром едва вступившей в войну румынской армии привёл к перенапряжению российских сил, поскольку значительная их часть была брошена на спасение слабой союзницы. Однако не особенно широко известно о том, что вовлечение Бухареста в войну было сопряжено с серьёзными уступками Петрограда по "Буковинскому вопросу".Румыния объявила войну Австро-Венгрии 27 августа 1916 года, что автоматически означало её столкновение с другими государствами Четверного союза: Германией, Османской империей и Болгарией. Правда, на начало военного конфликта в 1914 году Румыния была связана с Германией и Австро-Венгрией хоть и чрезвычайно засекреченными, но союзными "узами".Сближение Бухареста с Петербургом началось накануне войны и было значимо для России тем, что исключало военную угрозу с юго-запада. Также важно было избежать попадания значительных румынских ресурсов (зерно, нефть, военный контингент) в распоряжение блока Центральных держав.В начале августа 1914 года глава российского МИДа Сергей Сазонов сообщил союзникам по Антанте о переговорах с румынским посланником Константином Диаманди. В обмен на обязательство Румынии "оказать всеми своими военными силами содействие операциям" против Австро-Венгрии. Россия, в свою очередь, гарантировала ведение боевых действий до тех пор, пока "области Австро-Венгерской монархии с румынским населением не будут присоединены к Румынии". Одной из таковых являлась южная часть Буковины.Реализован данный проект не был, так как в начале сентября Бухарест выдвинул новое предложение – передать Румынии австрийские владения с румынским этническим большинством в обмен на её нейтралитет, сохраняемый до конца войны. Тем самым королевство рассчитывало получить обширные территориальные приращения без особых усилий.Тем временем разграничение в Буковине стремительно переходило в сферу реальной политики из-за вступления в этот регион в середине сентября русской армии. По дипломатическим каналам румынскому правительству предлагалось "без промедления" занять своими вооружёнными силами южную часть Буковины.Логика данного предложения состояла в блокировании вероятного сближения Бухареста с противниками России. На случай заключения сделки был даже подготовлен проект совместной декларации России, Франции и Англии о поддержке Румынии при возможном нападении на неё, но он так и не был принят. Бухарест вновь уклонился от перспективы вступления в войну с недавними союзниками.Осознавая бесперспективность прямого включения Румынии в антигерманский альянс, российские дипломаты предложили компромиссную формулу: в обмен на благожелательный по отношению к себе нейтралитет Россия обязалась признать за Румынией право присоединить населенные её соотечественниками области Австро-Венгрии (в числе которых была и Южная Буковина). Такая формула была зафиксирована в российско-румынском соглашении от 1 октября 1914 года.Примечательно, что военные по вопросу перспективного территориального разграничения в Буковине занимали более жёсткую позицию нежели дипломаты. По итогам миссии в регион полковника генерального штаба Александра Самойло в феврале 1915 года было выдвинуто предложение присоединить к империи всю Буковину. Данная позиция обосновывалась военно-стратегическими соображениями. Её поддерживал командующий 30-м армейским корпусом, действовавшим в Буковине, Фердинанд Вебель.В этом можно увидеть историческую преемственность, поскольку через три десятилетия после этих событий теперь уже советские военные настаивали на нецелесообразности возвращения под румынский суверенитет соседней с Буковиной Северной Трансильвании. В 1945-м обсуждались варианты создания здесь государства под протекторатом СССР или даже присоединения этого спорного региона к Советскому Союзу.В 1915 году дискуссия между военными и дипломатами о будущем Буковины даже вышла на уровень монарха. Начальник штаба верховного главнокомандующего Николай Янушкевич направил записку с изложением аргументов военных Николаю II.Этнический принцип разграничения региона со смешанным славянско-романским населением не устраивал и румынскую сторону. В мае 1915 года Сазонов получил предложение о "немедленном" выступлении Румынии против Австро-Венгрии при условии, если державы Антанты согласятся признать за Румынией право на присоединение части Австро-Венгрии в пределах, указанных Бухарестом. Относительно Буковины румынский премьер-министр Ионел Брэтиану настаивал на разграничении по Пруту.Как отмечает кандидат исторических наук Ирина Благодатских, "в конфиденциальных беседах с дипломатами Антанты румынские представители не скрывали, что за "дополнительный риск" вступления в войну в согласованный с державами Антанты срок они желают получить расширение территории, которое учитывало бы не только этнографические соображения".Претензия на включение в состав Румынского государства районов Буковины с преобладающим русинским населением обескуражила российский МИД. В своей переписке Сазонов расценивал её как широко очерченные "вожделения Румынии, которая ещё недавно и не мечтала о подобных приращениях".Переговорные позиции российской стороны ухудшились с началом "Великого отступления" русской армии из Галиции и Польши летом 1915 года, когда Буковина вернулась под контроль Австро-Венгрии. Используя переход инициативы на Восточном фронте к германским государствам, Румыния пыталась подороже продать своё присоединение к Антанте. Франция склоняла российское правительство к уступке по Буковине.8 июня 1915 года на личном докладе Сазонова у Николая II в Царском Селе было решено "сделать ещё новые уступки румынским требованиям" в надежде на то, что немедленно вступившая в войну Румыния оттянет на себя часть войск противника. В проекте нового политического соглашения Антанты и Румынии Бухаресту обещалось владение Буковиной вплоть до реки Прут в обмен на вступление королевской армии в войну не позже, чем через пять недель со дня подписания политического соглашения.В условиях продолжающегося кризиса на Восточном фронте румынская сторона летнее соглашение 1915 года подписывать не стала. Зато премьер Брэтиану заявил, что рассматривает данный документ как существующий и будет в соответствии с этим поступать в будущем.Решимость вступить в Мировую войну появилась у Румынии год спустя – на фоне победоносного Брусиловского прорыва, едва не сокрушившего Австро-Венгрию. Думая, что противостояние великих европейских держав на исходе, Бухарест решил поучаствовать в разделе трофеев.8 августа 1916 года был согласован проект политического соглашения между государствами Антанты и Румынией. Россия соглашалась в нём на послевоенное разграничение в Буковине по Пруту (что означало отказ в пользу Румынии от Черновцов). 17 августа этот документ был подписан вместе с военной конвенцией.Осенью 1916 года румынская армия была уже разгромлена, а в декабре германские войска заняли Бухарест. После того, как охваченная революцией Россия вышла из войны, Румыния дезавуировала договор с Антантой, перейдя в 1918-м на сторону Четверного союза.Казалось бы, это должно было лишить Бухарест территориальных приращений за счёт бывшей Австро-Венгрии, поскольку Германия и её союзники в конечном счёте войну проиграли.Однако в реальной политике нет места сантиментам. "Коллективный запад" нуждался в Румынии в качестве элемента "санитарного кордона" вокруг Советской России. По Сен-Жерменскому мирному договору 1919 года вся Буковина передавалась под суверенитет Румынии.Тем не менее, ни одно западное государство не стало протестовать в июне 1940-го, когда Красная Армия заняла Северную Буковину и регион вошёл в состав Советской Украины.В союзе с Гитлером Румынское Королевство вернуло Черновцы себе, но после Сталинградской и Курской битв, на Тегеранской конференции, лидеры США и Англии неформально согласились с восстановлением советско-румынской границы по состоянию на 1941 год. Что и было оформлено официально после победоносной Ясско-Кишинёвской операции 1944 года и завершения Второй Мировой войны.Окончательное разграничение в Буковине прошло немного севернее реки Сучава, рубеж которой предлагался в качестве компромиссного варианта проведения госграницы ещё царскими дипломатами во время дискуссий 1915 года.

https://ukraina.ru/20241031/1058507195.html

https://ukraina.ru/20230311/1044185572.html

https://ukraina.ru/20250128/1043038917.html

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Игорь Иваненко

история, румыния, буковина, австро-венгрия, николай ii, мид, первая мировая война, российская империя