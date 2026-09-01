Война за Черновцы против Австро-Венгрии: 110 лет со вступления Румынии в Первую Мировую войну
© Фото : Открытый источникРазгром Румынии в 1916 году
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"Вместо пользы мы получили тягчайшую обузу в виде Румынского фронта, поглотившего наши лучшие стратегические резервы, столь необходимые для завершения разгрома Австрии", – говорил о последствиях вступления в Первую Мировую войну Румынии Алексей Брусилов. Но он не знал, чем за это собирались платить…
Широко известно, что быстрый разгром едва вступившей в войну румынской армии привёл к перенапряжению российских сил, поскольку значительная их часть была брошена на спасение слабой союзницы. Однако не особенно широко известно о том, что вовлечение Бухареста в войну было сопряжено с серьёзными уступками Петрограда по "Буковинскому вопросу".
Румыния объявила войну Австро-Венгрии 27 августа 1916 года, что автоматически означало её столкновение с другими государствами Четверного союза: Германией, Османской империей и Болгарией. Правда, на начало военного конфликта в 1914 году Румыния была связана с Германией и Австро-Венгрией хоть и чрезвычайно засекреченными, но союзными "узами".
Сближение Бухареста с Петербургом началось накануне войны и было значимо для России тем, что исключало военную угрозу с юго-запада. Также важно было избежать попадания значительных румынских ресурсов (зерно, нефть, военный контингент) в распоряжение блока Центральных держав.
В начале августа 1914 года глава российского МИДа Сергей Сазонов сообщил союзникам по Антанте о переговорах с румынским посланником Константином Диаманди. В обмен на обязательство Румынии "оказать всеми своими военными силами содействие операциям" против Австро-Венгрии. Россия, в свою очередь, гарантировала ведение боевых действий до тех пор, пока "области Австро-Венгерской монархии с румынским населением не будут присоединены к Румынии". Одной из таковых являлась южная часть Буковины.
Реализован данный проект не был, так как в начале сентября Бухарест выдвинул новое предложение – передать Румынии австрийские владения с румынским этническим большинством в обмен на её нейтралитет, сохраняемый до конца войны. Тем самым королевство рассчитывало получить обширные территориальные приращения без особых усилий.
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Тем временем разграничение в Буковине стремительно переходило в сферу реальной политики из-за вступления в этот регион в середине сентября русской армии. По дипломатическим каналам румынскому правительству предлагалось "без промедления" занять своими вооружёнными силами южную часть Буковины.
Логика данного предложения состояла в блокировании вероятного сближения Бухареста с противниками России. На случай заключения сделки был даже подготовлен проект совместной декларации России, Франции и Англии о поддержке Румынии при возможном нападении на неё, но он так и не был принят. Бухарест вновь уклонился от перспективы вступления в войну с недавними союзниками.
Осознавая бесперспективность прямого включения Румынии в антигерманский альянс, российские дипломаты предложили компромиссную формулу: в обмен на благожелательный по отношению к себе нейтралитет Россия обязалась признать за Румынией право присоединить населенные её соотечественниками области Австро-Венгрии (в числе которых была и Южная Буковина). Такая формула была зафиксирована в российско-румынском соглашении от 1 октября 1914 года.
© Фото : Открытый источникМинистр иностранных дел Российской империи Сергей Сазонов
© Фото : Открытый источник
Министр иностранных дел Российской империи Сергей Сазонов
Примечательно, что военные по вопросу перспективного территориального разграничения в Буковине занимали более жёсткую позицию нежели дипломаты. По итогам миссии в регион полковника генерального штаба Александра Самойло в феврале 1915 года было выдвинуто предложение присоединить к империи всю Буковину. Данная позиция обосновывалась военно-стратегическими соображениями. Её поддерживал командующий 30-м армейским корпусом, действовавшим в Буковине, Фердинанд Вебель.
В этом можно увидеть историческую преемственность, поскольку через три десятилетия после этих событий теперь уже советские военные настаивали на нецелесообразности возвращения под румынский суверенитет соседней с Буковиной Северной Трансильвании. В 1945-м обсуждались варианты создания здесь государства под протекторатом СССР или даже присоединения этого спорного региона к Советскому Союзу.
В 1915 году дискуссия между военными и дипломатами о будущем Буковины даже вышла на уровень монарха. Начальник штаба верховного главнокомандующего Николай Янушкевич направил записку с изложением аргументов военных Николаю II.
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Этнический принцип разграничения региона со смешанным славянско-романским населением не устраивал и румынскую сторону. В мае 1915 года Сазонов получил предложение о "немедленном" выступлении Румынии против Австро-Венгрии при условии, если державы Антанты согласятся признать за Румынией право на присоединение части Австро-Венгрии в пределах, указанных Бухарестом. Относительно Буковины румынский премьер-министр Ионел Брэтиану настаивал на разграничении по Пруту.
Как отмечает кандидат исторических наук Ирина Благодатских, "в конфиденциальных беседах с дипломатами Антанты румынские представители не скрывали, что за "дополнительный риск" вступления в войну в согласованный с державами Антанты срок они желают получить расширение территории, которое учитывало бы не только этнографические соображения".
Претензия на включение в состав Румынского государства районов Буковины с преобладающим русинским населением обескуражила российский МИД. В своей переписке Сазонов расценивал её как широко очерченные "вожделения Румынии, которая ещё недавно и не мечтала о подобных приращениях".
© commons.wikimedia.orgПремьер-министр Ионел Брэтиану и министр иностранных дел Румынии Ион Дука в Женеве, 1925 год
Премьер-министр Ионел Брэтиану и министр иностранных дел Румынии Ион Дука в Женеве, 1925 год
Переговорные позиции российской стороны ухудшились с началом "Великого отступления" русской армии из Галиции и Польши летом 1915 года, когда Буковина вернулась под контроль Австро-Венгрии. Используя переход инициативы на Восточном фронте к германским государствам, Румыния пыталась подороже продать своё присоединение к Антанте. Франция склоняла российское правительство к уступке по Буковине.
8 июня 1915 года на личном докладе Сазонова у Николая II в Царском Селе было решено "сделать ещё новые уступки румынским требованиям" в надежде на то, что немедленно вступившая в войну Румыния оттянет на себя часть войск противника. В проекте нового политического соглашения Антанты и Румынии Бухаресту обещалось владение Буковиной вплоть до реки Прут в обмен на вступление королевской армии в войну не позже, чем через пять недель со дня подписания политического соглашения.
В условиях продолжающегося кризиса на Восточном фронте румынская сторона летнее соглашение 1915 года подписывать не стала. Зато премьер Брэтиану заявил, что рассматривает данный документ как существующий и будет в соответствии с этим поступать в будущем.
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Решимость вступить в Мировую войну появилась у Румынии год спустя – на фоне победоносного Брусиловского прорыва, едва не сокрушившего Австро-Венгрию. Думая, что противостояние великих европейских держав на исходе, Бухарест решил поучаствовать в разделе трофеев.
8 августа 1916 года был согласован проект политического соглашения между государствами Антанты и Румынией. Россия соглашалась в нём на послевоенное разграничение в Буковине по Пруту (что означало отказ в пользу Румынии от Черновцов). 17 августа этот документ был подписан вместе с военной конвенцией.
Осенью 1916 года румынская армия была уже разгромлена, а в декабре германские войска заняли Бухарест. После того, как охваченная революцией Россия вышла из войны, Румыния дезавуировала договор с Антантой, перейдя в 1918-м на сторону Четверного союза.
Румынские солдаты на учениях, период Первой Мировой войны
Казалось бы, это должно было лишить Бухарест территориальных приращений за счёт бывшей Австро-Венгрии, поскольку Германия и её союзники в конечном счёте войну проиграли.
Однако в реальной политике нет места сантиментам. "Коллективный запад" нуждался в Румынии в качестве элемента "санитарного кордона" вокруг Советской России. По Сен-Жерменскому мирному договору 1919 года вся Буковина передавалась под суверенитет Румынии.
Тем не менее, ни одно западное государство не стало протестовать в июне 1940-го, когда Красная Армия заняла Северную Буковину и регион вошёл в состав Советской Украины.
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Окончательное разграничение в Буковине прошло немного севернее реки Сучава, рубеж которой предлагался в качестве компромиссного варианта проведения госграницы ещё царскими дипломатами во время дискуссий 1915 года.
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