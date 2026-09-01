"Евразийские решения" — и без западной опеки: Захарова о новой реальности - 01.09.2026 Украина.ру
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"Евразийские решения" — и без западной опеки: Захарова о новой реальности
"Евразийские решения" — и без западной опеки: Захарова о новой реальности - 01.09.2026 Украина.ру
"Евразийские решения" — и без западной опеки: Захарова о новой реальности
Запад окончательно превратился в пирата, поднявшего черный флаг, а Восток давно стал локомотивом мирового развития. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время Восточного экономического форума, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой
2026-09-01T15:00
2026-09-01T15:00
эксклюзив
запад
россия
мария захарова
украина.ру
обсе
нато
восток
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"Восток не ждал, когда его заметят"Захарова предложила взглянуть на привычную формулировку о "переходе мира на Восток" под другим углом. По её словам, Восток никогда никуда не переходил — он всегда развивался своим путём, и сегодня его роль в мире стала настолько очевидной, что игнорировать её уже невозможно. Отвечая на вопрос о том, слышат ли страны глобального Юга российские аргументы и готовы ли они к построению новой системы безопасности без Запада, дипломат дала развёрнутый и жёсткий ответ, в котором сравнила подходы западной и восточной цивилизаций."Когда-нибудь видели или слышали, чтобы какое-либо государство Востока государственными руками ограбило судно, отняло нефть, захватило экипаж с целью выкупа? Вы такое никогда не слышали?" — задала риторический вопрос Захарова, проводя недвусмысленную параллель с действиями западных стран.Запад — черный флаг с черепом и костямиЗахарова жестко раскритиковала современную политику Запада, заявив, что "англосаксы действуют в духе колониальных империй прошлого, только без учета исторического опыта". Она напомнила, что в настоящее время главным источником роста международной напряженности является именно стремление западных стран силой удержать свое доминирование.По ее словам, страны мирового большинства уже видят, как Запад превращает целые регионы в арену для геополитических игр, втягивая их в пространство конфликтности.Новая архитектура безопасности — без ЗападаЗахарова подчеркнула, что Россия считает перспективной идею строительства новой евразийской архитектуры безопасности, которая станет основой для поступательного развития всех государств континента. По ее словам, гибридная война Запада против России и украинский кризис как ее непосредственное проявление подвели черту под попытками реализовать модель безопасности с опорой на евроатлантические механизмы — НАТО и ОБСЕ.Захарова выразила уверенность, что в перспективе эта архитектура может стать отправным моментом для формирования универсальной системы равной и неделимой безопасности.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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эксклюзив, запад, россия, мария захарова, украина.ру, обсе, нато, восток
Эксклюзив, Запад, Россия, Мария Захарова, Украина.ру, ОБСЕ, НАТО, Восток

"Евразийские решения" — и без западной опеки: Захарова о новой реальности

15:00 01.09.2026
 
© Фото : МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© Фото : МИД России / Telegram
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Запад окончательно превратился в пирата, поднявшего черный флаг, а Восток давно стал локомотивом мирового развития. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время Восточного экономического форума, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой
"Восток не ждал, когда его заметят"
Захарова предложила взглянуть на привычную формулировку о "переходе мира на Восток" под другим углом. По её словам, Восток никогда никуда не переходил — он всегда развивался своим путём, и сегодня его роль в мире стала настолько очевидной, что игнорировать её уже невозможно.
Отвечая на вопрос о том, слышат ли страны глобального Юга российские аргументы и готовы ли они к построению новой системы безопасности без Запада, дипломат дала развёрнутый и жёсткий ответ, в котором сравнила подходы западной и восточной цивилизаций.
"Когда-нибудь видели или слышали, чтобы какое-либо государство Востока государственными руками ограбило судно, отняло нефть, захватило экипаж с целью выкупа? Вы такое никогда не слышали?" — задала риторический вопрос Захарова, проводя недвусмысленную параллель с действиями западных стран.
Запад — черный флаг с черепом и костями
Захарова жестко раскритиковала современную политику Запада, заявив, что "англосаксы действуют в духе колониальных империй прошлого, только без учета исторического опыта".
Она напомнила, что в настоящее время главным источником роста международной напряженности является именно стремление западных стран силой удержать свое доминирование.
"Запад поднимает черный флаг с черепом и костями в качестве новой этики и новой нормальности", — заявила дипломат.
По ее словам, страны мирового большинства уже видят, как Запад превращает целые регионы в арену для геополитических игр, втягивая их в пространство конфликтности.
Новая архитектура безопасности — без Запада
Захарова подчеркнула, что Россия считает перспективной идею строительства новой евразийской архитектуры безопасности, которая станет основой для поступательного развития всех государств континента.
По ее словам, гибридная война Запада против России и украинский кризис как ее непосредственное проявление подвели черту под попытками реализовать модель безопасности с опорой на евроатлантические механизмы — НАТО и ОБСЕ.
"Евразийским проблемам — евразийские решения. И постепенное сворачивание военного присутствия внешних игроков — ключевой принцип новой системы безопасности", — пояснила она.
Захарова выразила уверенность, что в перспективе эта архитектура может стать отправным моментом для формирования универсальной системы равной и неделимой безопасности.
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