https://ukraina.ru/20260901/evraziyskie-resheniya--i-bez-zapadnoy-opeki-zakharova-o-novoy-realnosti-1082941803.html

"Евразийские решения" — и без западной опеки: Захарова о новой реальности

"Евразийские решения" — и без западной опеки: Захарова о новой реальности - 01.09.2026 Украина.ру

"Евразийские решения" — и без западной опеки: Захарова о новой реальности

Запад окончательно превратился в пирата, поднявшего черный флаг, а Восток давно стал локомотивом мирового развития. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время Восточного экономического форума, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой

2026-09-01T15:00

2026-09-01T15:00

2026-09-01T15:00

эксклюзив

запад

россия

мария захарова

украина.ру

обсе

нато

восток

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"Восток не ждал, когда его заметят"Захарова предложила взглянуть на привычную формулировку о "переходе мира на Восток" под другим углом. По её словам, Восток никогда никуда не переходил — он всегда развивался своим путём, и сегодня его роль в мире стала настолько очевидной, что игнорировать её уже невозможно. Отвечая на вопрос о том, слышат ли страны глобального Юга российские аргументы и готовы ли они к построению новой системы безопасности без Запада, дипломат дала развёрнутый и жёсткий ответ, в котором сравнила подходы западной и восточной цивилизаций."Когда-нибудь видели или слышали, чтобы какое-либо государство Востока государственными руками ограбило судно, отняло нефть, захватило экипаж с целью выкупа? Вы такое никогда не слышали?" — задала риторический вопрос Захарова, проводя недвусмысленную параллель с действиями западных стран.Запад — черный флаг с черепом и костямиЗахарова жестко раскритиковала современную политику Запада, заявив, что "англосаксы действуют в духе колониальных империй прошлого, только без учета исторического опыта". Она напомнила, что в настоящее время главным источником роста международной напряженности является именно стремление западных стран силой удержать свое доминирование.По ее словам, страны мирового большинства уже видят, как Запад превращает целые регионы в арену для геополитических игр, втягивая их в пространство конфликтности.Новая архитектура безопасности — без ЗападаЗахарова подчеркнула, что Россия считает перспективной идею строительства новой евразийской архитектуры безопасности, которая станет основой для поступательного развития всех государств континента. По ее словам, гибридная война Запада против России и украинский кризис как ее непосредственное проявление подвели черту под попытками реализовать модель безопасности с опорой на евроатлантические механизмы — НАТО и ОБСЕ.Захарова выразила уверенность, что в перспективе эта архитектура может стать отправным моментом для формирования универсальной системы равной и неделимой безопасности.

запад

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, запад, россия, мария захарова, украина.ру, обсе, нато, восток